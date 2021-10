Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "E-Bike fahren macht mir Spaß", erklärt Dieter Bitterle, wie er auf die Idee gekommen ist, das Buch "E-Bike Touren im Odenwald" zu verfassen. Darin versammelt der bekennende Odenwald-Fan "40 erlebnisreiche Touren mit Natur und Kultur", wie er im Untertitel verspricht. Der gelernte Elektrotechniker, der bereits in seiner Jugend Hobby-Elektrobücher schrieb, war zunächst begeisterter Mountainbiker, wechselte nach einem "Schlüsselerlebnis" aber zum E-Bike. Aus seiner privaten Tourensammlung entwickelte sich im Laufe der Zeit ein echtes "Familienprojekt", wie der gebürtige Schwabe bei einer Tasse Cappuccino berichtete.

"Bücherschreiben war mir nie ganz fremd", beschreibt Bitterle den biografischen Ausgangspunkt. Als er vor sechs Jahren beruflich in den Darmstädter Raum wechselte, begann er, in seiner Freizeit den Odenwald auf dem Mountainbike zu erkunden. Zum Schlüsselerlebnis wurde allerdings eine zu lang geplante Tour. Auf der späten Heimfahrt stand für den ausgepowerten Radler fest: "Ich muss mich doch nicht bei jeder Tour quälen." Als Lösung bot sich das E-Bike an. Damit ließen sich die im Odenwald unvermeidlichen Steigungen entspannt bewältigen. Als Bitterle dann die ersten E-Bike-Touren absolvierte, erlebte er zahlreiche Wow-Effekte. Erste Erkenntnis: "Es ist ja cool im Odenwald."

Beim Buch – wie auf seinen Touren – ging Bitterle äußerst systematisch vor. Die erste Überlegung lautete: "Man will ja etwas sehen." Deshalb schaute er nach Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Zweite Überlegung: "Was G’scheits zum Essen und Trinken wäre auch nicht schlecht." Folgerichtig testete Bitterle Biergärten und Cafés. Zudem passte er die Streckenführung auf das weniger geländegängige E-Bike an: "Ich mied geschotterte Waldwege und generell Strecken mit Wurzeln und Steinen. Es sollte für jedermann fahrbar sein. 90 Prozent der Wege sind gepflastert und total easy zu fahren", fasst Bitterle die so gefundenen Genussrouten zusammen. Zuletzt testete Ehefrau Stefanie mit ihrem E-Bike alle Strecken und gab grünes Licht.

Positiver Nebeneffekt der aufwendigen Recherchen: "Jetzt kenne ich fast alle Sehenswürdigkeiten. Ich kam zu Orten, an die ich sonst nie gekommen wäre." Doch schnell folgte der nächste Schritt. Um die Routen zu einem ansprechenden Band zusammenzufügen, brauchte es neben den Tourbeschreibungen auch Fotos, Landkarten, Höhenprofile und Informationen zu den Sehenswürdigkeiten bzw. Biergärten.

"Da habe ich auch bei null angefangen", erinnert sich Dieter Bitterle an seine ersten Digitalaufnahmen mit einer Kleinbildkamera. Über das Internet lernte er den Reiseblog der wanderaffinen Odenwald-Fotografin Chrisha kennen. Einige von ihren "tollen Fotos" sind ebenfalls im E-Bike-Führer vertreten. "Die checkt das richtig", erkennt Bitterle neidlos an.

Nach seinen früheren Erfahrungen mit dem Verlagswesen beschloss Bitterle, auch das Layout, den Druck und den Vertrieb in die eigene Hand zu nehmen. In der Folge gründete Ehefrau Stefanie kurzerhand einen eigenen Verlag. Eine Webseite mit kleinem Shop folgte. "Das hat lange gedauert, bis es so war, wie es heute ist", skizziert Bitterle. Denn beim Design meldeten sich auch die beiden großen Töchter zu Wort und kritisierten allzu altmodische Farben und Schriftarten.

"Die Entwicklung war eine echte Familiensache", bestätigt Stefanie Bitterle, die mittlerweile alle Verlagsfunktionen in einer Person ausfüllt. Ein seltenes Glück war dann der E-Bike-Boom infolge der Corona-Pandemie. Denn die Bitterles stießen bei ihren Vertriebstouren durch Odenwälder Buchhandlungen nicht nur auf großes Interesse vonseiten der Buchhändler. Auch das Buch verkaufte sich überraschend flott. "Wir haben eine Marktlücke ausgefüllt", vermutet der Autor. Kein Wunder, dass bereits die zweite Auflage in den Regalen steht.

Auch wenn das Buch allein zehn Touren aus dem Gebiet Neckartal-Odenwald enthält, als Lieblingsort nennt Dieter Bitterle den Vierritterturm bei Heppenheim. Dieser biete nämlich herrliche Ausblicke in die Rheinebene und auf den Odenwald. Auch ein neues Buchprojekt könnte sich der Autor durchaus vorstellen: Ihn reizen Spaziergänge, die zu Punkten mit Panoramaaussichten führen. Es bleibt also spannend im Odenwald.

Info: Dieter Bitterle, E-Bike Touren im Odenwald, Verlag Stefanie Bitterle, ISBN 978-3-00-068395-4, 22,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel oder unter www.ebikeodenwald.de