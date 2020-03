Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Das Coronavirus ist angekommen, im Landkreis, in den Gemeinden. Nachdem zuerst Veranstaltungen abgesagt wurden und nun auch Schulen und Kindergärten geschlossen werden, reagieren die meisten Verwaltungen von Aglasterhausen bis Zwingenberg ebenfalls mit Schließungen und Einschränkungen.

> Aglasterhausen:Seit Samstag sind alle gemeindlichen Sport- und Veranstaltungshallen sowie das Hallenbad geschlossen. "Damit wir alle gemeinsam diese Herausforderungen durch Corona gut überstehen, möchte ich Sie bitten, sich auch um ihre Nachbarn zu kümmern", heißt es auf der Webseite der Gemeinde. Es wird dazu aufgefordert, Gespräche über den Gartenzaun zu führen. "Fragen Sie sich regelmäßig, ob alles okay ist, was man vielleicht helfen kann. Dabei halten Sie bitte immer fürsorglich den nötigen Abstand ein – sind aber im Gespräch und tauschen sich aus. Rufen Sie sich an – bleiben Sie regelmäßig in Kontakt", so der Wortlaut der Mitteilung weiter.

> Billigheim: Auf landkreisweite Empfehlung hin sind die gemeindlichen Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser für die Vereinsnutzung gesperrt. Die Vereine sind angehalten, ihren Übungsbetrieb herunterzufahren, bzw. sofern er in geschlossenen Räumen stattfindet, einzustellen.

> Binau: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Elztal: Alle gemeindlichen Veranstaltungen der laufenden Woche wurde abgesagt und die Übungen der Feuerwehr auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Außerdem wird darum gebeten, Besuche im Rathaus möglichst zu reduzieren. Wer ein dringendes Anliegen hat, sollte sich zuvor telefonisch mit den Rathausmitarbeitern in Verbindung setzen. Die Sporteinrichtungen (Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze) werden gesperrt.

> Fahrenbach: Um den Dienstbetrieb im Rathaus möglichst uneingeschränkt aufrechterhalten zu können, werden die Bürger darum gebeten, das Rathaus bis auf Weiteres nur in dringenden Angelegenheiten persönlich aufzusuchen. "Viele Dinge lassen sich auch per E-Mail oder telefonisch besprechen und regeln", heißt es auf der Homepage der Gemeinde.

> Haßmersheim: Alle öffentlichen Hallen, das Dorfgemeinschaftshaus, das Schwimmbad, der Schulhof, der Jugendtreff, das Schiffermuseum, die Spielplätze und alle gemeindlichen Sportplätze werden geschlossen. Außerdem wird der Betrieb des Bürgerbusses ausgesetzt. Die Bürger sollen von allen Behördengängen absehen, die nicht unbedingt erforderlich sind. Der Betrieb im Rathaus wird nur mit halber Personalstärke aufrecht erhalten.

> Hüffenhardt: Der Betrieb des Bürgerbusses wird ausgesetzt, ansonsten noch keine Informationen zu Schließungen.

> Limbach: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Mosbach: Geschlossen sind bis auf Weiteres Hallenbad und Mediathek.

> Neckargerach: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Neckarzimmern: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Neunkirchen: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Obrigheim: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.

> Schefflenz: Die gemeindlichen Hallen wurden geschlossen.

> Schwarzach: Alle weiteren kommunalen Betreuungsangebote wie Kernzeitbetreuung, Mittagstisch und Schulbus werden ausgesetzt. Auch Nutzungen in den Gebäuden durch Musikschule und Volkshochschule sind von den landesweiten Schulschließungen betroffen.

> Waldbrunn: Das Rathaus ist ab heute bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Außerdem wird die Turnhalle der Winterhauch-Grundschule für den Vereinssport geschlossen. Auch die Räumlichkeiten der Schule stehen den Vereinen und sonstigen Nutzern in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Ab morgen bleiben auch alle Bürgerhäuser geschlossen und stehen somit den Vereinen und weiteren Nutzern nicht mehr zur Verfügung. Auch die Katzenbuckel-Therme schließt ab morgen.

> Zwingenberg: Noch keine Informationen zu Schließungen vorliegend.