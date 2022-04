Auf 30 Paletten passten die Hilfsgüter, die die Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach für ukrainische Geflüchtete in der Stadt Gorzow in Polen sammelte. Die Firma Bama finanzierte den Transport. Derweil leben bei Familie Makula in Sattelbach neun ukrainische Geflüchtete. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Solidarität hält an, sie wird aber auch weiterhin gebraucht. Weiterhin erreichen Geflüchtete aus der Ukraine den Neckar-Odenwald-Kreis. Insgesamt sind beim Landratsamt 775 Geflüchtete gemeldet, davon nur 105 in vorläufiger Unterbringung, also vom Kreis angemieteten Wohnungen. "Alle anderen wurden privat untergebracht", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. In den vergangenen sieben Tagen haben sich bei der Stadtverwaltung Mosbach 38 geflüchtete Personen gemeldet, beim Landratsamt 144.

Baby im Rettungswagen geboren

Auch der Mosbacher Kreisverband des DRK ist weiterhin aktiv und gefragt – nicht nur bei Unterbringung und Erstversorgung der Geflüchteten. Dieser Tage wurden die Sanitäter des DRK zu einem besonderen Einsatz gerufen. Eine schwangere Geflüchtete lag in den Wehen. "Wir wollten sie eigentlich nach Heilbronn bringen, denn das Kind kam in der 35. Schwangerschaftswoche", erzählt DRK-Geschäftsführer Steffen Blaschek. Noch im Rettungswagen musste das Baby dann vom Notarzt entbunden werden. Kind und Mutter wurden nach Heilbronn in die Klinik gebracht. Nachdem die Mutter wieder entlassen worden war, wollte man sie nicht mehr in die Klinik zu ihrem Neugeborenen lassen.

"Die Mutter ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und hatte leider auch keinen aktuellen PCR-Test parat." Zudem hat das Neugeborene ein zehn Monate altes Geschwisterkind, das wegen der Corona-Auflagen auch nicht mit in die Klinik gedurft hätte. "Wir haben dann im Hintergrund gewirkt und uns dafür eingesetzt, dass Mutter und Kinder zusammen sein dürfen", so Blaschek. Man wolle sich auch weiterhin engagieren, als DRK auch eine Patenschaft übernehmen.

Schon seit Beginn des Krieges setzt sich das DRK in besonderer Weise für die (auch private) Unterbringung Geflüchteter ein. Inzwischen gibt es da auch erste Rückmeldungen. "Es passt nicht immer zwischen den Geflüchteten und den Menschen, die eine Unterkunft angeboten haben. Das sind Problemstellungen, die wir jetzt angehen müssen", erklärt Blaschek. Aber: Das betreffe die große Minderheit, "maximal zwei bis drei Prozent", wie Blaschek betont.

Etwas gebessert hat sich die Situation im Tafelladen. Der kann durch eine Großspende zumindest kurzfristig entlastet werden. "Damit können wir Willkommenspakete für die Geflüchteten anschaffen. Über kurz oder lang werden diese Menschen aber wieder zu uns zum Einkaufen kommen", meint Blaschek.

Neben den Sach- und Lebensmittelspenden hat die Versorgung der Geflüchteten auch Geld gekostet: Um die vielen Hilfeangebote zu strukturieren, wurde eine Service-Hotline eingerichtet; diese Ehrenamtlichen mussten mit Kommunikationstechnik ausgestattet werden. Dafür wurden Spenden verwendet. Für die große Unterstützung aus der Bevölkerung sind DRK-Präsident Gerhard Lauth und Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek extrem dankbar: "Wir sind aber dringend auf weitere Spenden angewiesen."

Hilfskonvoi nach Polen

Die Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach unterstützte Geflüchtete in Polen mit Hilfsgütern. In den Kirchen und in den Gemeinde- und Dorfgemeinschaftshäusern wurde zwei Wochen lang gesammelt, sortiert und gepackt. Auf 30 Paletten passten die Spenden am Ende. Die fleißigen Helfer, die sortiert und gepackt haben, kamen aus der Seelsorgeeinheit, aus Seckach, Waldbrunn und Eberbach. Zuletzt half auch noch der Fahrer des Sattelzugs mit. Den Transport finanzierte die Firma Bama.

Die Hilfsgüter gingen in die Stadt Gorzow in Polen. Pfarrer Janusz Zielinski – bekannt durch die Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit – und zwei Beschäftigte von Bama Polen nahmen den Transport entgegen, am Nachmittag wurden bereits die ersten Hilfsgüter übergeben. "Jedes Paket, das wir aufmachen, ist wertvoll", sagten die beiden Bama-Mitarbeiterinnen Dorota und Kasia. Die Geldspenden werden für Medikamente und Lebensmittel verwendet.

"Unser Dank gilt allen, die an der Aktion beteiligt waren. Wir finden keine Worte, um unsere Wertschätzung auszusprechen", so Zielinski. Organisiert wurde die Lieferung von Ruth Schmitt aus Wagenschwend

Ein Bild rührt ein ganzes Dorf

In Sattelbach engagieren sich Renata und Thomas Makula. In Wohneinheiten auf ihrem Bauernhof haben sie neun ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Als ein großer Bedarf über Facebook gemeldet wurde, zögerten die Makulas nicht und stellten die umgebaute Scheune ihres Bauernhofs zur Verfügung. Die Kommunikation klappe hervorragend, denn Renata Makula spricht polnisch – so wie auch einer der Geflüchteten.

Die Unterstützung endet aber nicht an der Haustür: Innerhalb einer Woche habe man die Wohnungen durch Spenden möbliert, seitdem bekomme man auch Unterstützung von regionalen Geschäften und Menschen aus dem Ort. Die Behördengänge erledigt Renata Makula mit den Geflüchteten, was sich nicht immer als einfach herausstellt. "Es ist eine mittlere Katastrophe, was man den Leuten da zumutet", meint Makula.

Mit einem selbst gemalten Bild bedankte sich die zwölfjährige Olga. Foto: privat

Die zwölfjährige Olga lebt ebenfalls bei den Makulas, mit einem Bild hat sie sich bei der Familie bedankt. "Wir sind alle wirklich gerührt von dem, was das von ihr selbst gemalte Bild ausdrückt. Deshalb möchten wir es mit unseren Mitmenschen teilen, die sicherlich auch ähnliche, rührende Erlebnisse sammeln dürfen", sagt Thomas Makula. "Wir haben die Aufnahme der zwei Familien in keiner Weise bereut. Im Gegenteil, unsere Tat schenkt uns in der düsteren Zeit Wärme und Liebe."

Die Regelungen

Auf seiner Webseite informiert das Landratsamt über die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine. "Eine menschenwürdige Unterkunft mit Zugang zu sanitären Einrichtungen und einer Kochgelegenheit ist selbstverständlich." Auch sollte den Aufnehmenden bewusst sein, dass sich die Geflüchteten möglicherweise längere Zeit dort aufhalten werden, da eben nicht absehbar ist, wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickelt.

Die Geflüchteten aus der Ukraine müssen auf dem Bürgermeisteramt und bei der Ausländerbehörde registriert werden. Hierzu ist eine Terminvereinbarung unter Telefon: 06261/844000, 841422 oder 841448 erforderlich. "Wichtig ist auch, dass eine Person zu dem Registrierungstermin mitkommt, die als Übersetzer behilflich sein kann. Ferner ist der Reisepass mitzubringen", erklärt das Landratsamt weiter.