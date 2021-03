Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Vor gut einem Monat haben wir an dieser Stelle schon einmal berichtet. Darüber, dass die mobilen Impfteams der Kreisimpfzentren nicht in die Johannes-Diakonie fahren dürfen, um dort die Bewohner und Nutzer der Angebote (wie zum Beispiel in den Werkstätten) sowie die Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen. Das Szenario damals: Etwa 2000 Impfberechtigte der Priorität 2, die sich je hälftig auf die Standorte Mosbach und Schwarzach verteilen, müssten sich selbst Termine organisieren und ins Kreisimpfzentrum nach Mosbach kommen.

"Auf das Wirken von Landrat Dr. Achim Brötel hin haben wir dann die Zusage bekommen, dass wir 3000 Impfdosen vom Land erhalten, die an unseren großen Standorten in Mosbach und Schwarzach von uns selbst verimpft werden sollen", schilderte nun gestern Michael Walter, Pressesprecher der Johannes-Diakonie. Der anvisierte Liefertermin: 22. März. Aber bis jetzt kam noch keine Impfstofflieferung an. "Es kam nichts, noch nicht mal eine Nachricht", so Walter.

"Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt das Versprechen des Ministers", verdeutlicht Martin Adel, Vorstand der Johannes-Diakonie. Und das war eben: 3000 zusätzliche Impfdosen, die der Kreis an die Johannes-Diakonie weitergeben kann.

Damit sollten die Menschen geimpft werden, die in Mosbach, Buchen, Schwarzach und anderen Orten im Kreis in einer Einrichtung der Johannes-Diakonie leben, betreut werden oder arbeiten. "Alle Bewohner waren aufgeklärt und hatten ihr Einverständnis abgegeben, auch die rechtlichen Betreuer waren aufgeklärt", berichtet Adel.

Wegen der aufgetretenen Nebenwirkungen beim Impfstoff von Astra-Zeneca musste das Prozedere wiederholt werden. Auch das haben die Mitarbeiter der Johannes-Diakonie erledigt. Sie haben in Schwarzach und Mosbach zwei kleine Impfzentren eingerichtet, mobile Impfteams auf die Beine gestellt, in Zusammenarbeit mit dem Kreisimpfzentrum Ärzte und medizinische Fachangestellte organisiert. Und dann blieb am Montag die Lieferung aus.

"Unsere Mitarbeiter wurden heftig kritisiert, wie das sein kann", so Adel. Und das ist wahrscheinlich noch gelinde ausgedrückt: Bewohner und deren Angehörige hatten fest mit der Impfung gerechnet, alle Vorbereitungen waren ja auch getroffen worden. Auch die Stimmung unter den Mitarbeitern sei "angespannt und ziemlich schlecht".

Seine Verärgerung brachte Adel auch in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Ausdruck: "Es geht hier zwischenzeitlich nicht nur um den Kampf gegen das Virus, sondern auch um die Glaubwürdigkeit einer Regierung und deren öffentlicher Verwaltung." Das Kreisimpfzentrum hat nun für die kommende Woche eine Vorleistung auf die versprochenen 3000 Dosen zugesagt. 500 Impfdosen gibt das KIZ aus eigenen Beständen an die Johannes-Diakonie ab. "Es geht doch darum, dass die Menschen mit Behinderung, Menschen die hochgefährdet sind, nicht vergessen werden", so Adel.

Landrat Dr. Achim Brötel bestätigt, das Versprechen über die 3000-Zusatzimpfdosen bei Sozialminister Manfred Lucha eingeholt zu haben. "Das stimmt absolut so", bestätigt er auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Bereits im Februar habe er an Lucha und Ministerpräsident Kretschmann geschrieben und dabei auch das Thema Johannes-Diakonie angesprochen. "Das ist zahlenmäßig eine große Gruppe, die zudem noch hoch vulnerabel ist. Ich sehe da schon ein besonderes Schutzbedürfnis", sagt Brötel. Zum damaligen Zeitpunkt war es nicht möglich, die mobilen Impfteams in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu schicken – außer sie waren als Pflegeheime eingestuft.

Am 22. Februar – elf Tage nach dem Brief Brötels – bekam er von Staatssekretär Stegmann die Zusage, dass sich Minister Lucha bei ihm melden werde. "Es ist allerdings nichts passiert. Daraufhin habe ich am 25. Februar noch einmal im Staatsministerium nachgefasst. Das hat schließlich dazu geführt, dass Minister Lucha sich noch an diesem Tag mittags direkt auf dem Handy bei mir gemeldet und das bekannte Versprechen gemacht hat. Die Angelegenheit sei versehentlich liegen geblieben. Es tue ihm leid", berichtet Brötel.

Johannes-Diakonie, KIZ und Landratsamt hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt. "Mit bewundernswertem Einsatz", wie Brötel betont. Auf mehrfache Nachfrage habe man keine Antwort erhalten. Also schrieb Brötel wieder eine SMS an Staatssekretär Stegmann: "Minister Lucha hat mir in dem Telefonat den Impfstoff verbindlich zugesagt. Das war es dann aber auch schon. Auf die versprochenen Dosen warten wir heute noch. Das Sozialministerium reagiert auf Nachfragen schon gar nicht mehr. Ich finde, so kann man nicht miteinander umgehen. Danke für Ihre nochmalige Unterstützung. Herzliche Grüße." Dann kam das Versprechen, sich zu kümmern.

Am nächsten Tag erreichte Brötel eine Mail – zur Erinnerung: einen Tag nachdem der Impfstoff hätte geliefert sein sollen: "Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir bitten zu entschuldigen, dass Sie keine Antwort oder Zwischennachricht erhalten haben. Wir prüfen den Vorgang aktuell und melden uns nach Rücksprache mit Ministerialdirektor Uwe Lahl so zeitnah als möglich bei Ihnen. Ich gehe davon aus, dass Sie morgen Nachricht zum weiteren Vorgehen erhalten." Absender: Das Sozialministerium. Morgen (also am Mittwoch) herrschte allerdings wieder Funkstille.

Am Donnerstag kam dann die Absage aus dem Sozialministerium: Es sei zu wenig Impfstoff da, das Versprechen könne nicht eingehalten werden.

Nach erneutem SMS-Wechsel mit Florian Stegmann schrieb Brötel: "Vollmundige Versprechen vom Minister bis zu den Mitarbeitern. Dann alle komplett abgetaucht. Wenn wir so ,arbeiten’ würden. Aber: ,Krisenmanagement’, wie wir es aus diesem Haus gewohnt sind. Das Chaos in Baden-Württemberg hat schon einen Namen. [...] Das ist eine Bankrotterklärung erster Güte für das Land! Frustrierte Grüße Achim Brötel."

Was den Landrat vor allem ärgert: Johannes-Diakonie und auch Kreisimpfzentrum haben sich auf das Versprechen aus dem Sozialministerium verlassen. Denn inzwischen dürften die mobilen Impfteams die Einrichtungen der Johannes-Diakonie anfahren. "Wenn es irgendwann mal ein Signal aus dem Sozialministerium gegeben hätte, hätten wir doch reagieren können", sagt Brötel. "Das wäre unser Plan B gewesen, den wir jetzt ziehen müssen." Bis die mobilen Teams die Johannes-Diakonie anfahren können, werden allerdings wohl noch einmal zwei Wochen vergehen.

In der Johannes-Diakonie hat der Schlingerkurs rund um die Impfung vor allem bei den Bewohnern für Verunsicherung und Unverständnis geführt. "Drei Schreiben innerhalb weniger Wochen und nun die Absage von bereits vereinbarten Terminen. Dass das nicht jeder versteht, ist absolut logisch", meint Martin Adel.

Am Montag liefert nun das KIZ in Mosbach 500 Impfdosen an die Johannes-Diakonie, geht also in Vorleistung. Wann die Lücke bei der Johannes-Diakonie geschlossen sein wird, bleibt aber offen. Fortsetzung folgt ...?