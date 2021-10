Von Alina Remmler

Neckar-Odenwald-Kreis. Wir schreiben das Jahr 1697. Das junge Ehepaar Johannes und Caroline Conrad müssen aufgrund des Pfälzischen Erbfolgekriegs aus Lienzingen fliehen. Nach einer abenteuerlichen Flucht erreichen sie den Odenwald und verstecken sich in den Wäldern. Sie hoffen, dem letzten Kriegsjahr entkommen zu können. In ärmlichen Verhältnissen leben sie für längere Zeit in der Bruchmühle. Einige Jahre später bringt Carolin eine Tochter zur Welt, neun Jahre später stirbt Ehemann und Vater Johannes auf tragische Weise.

Das ist erst der Anfang einer Geschichte, die in den nächsten Jahren als Film, ein Historiendrama namens "Die Reise", zu sehen sein soll. Federführend bei diesem Projekt ist der Lienzinger Bierkeller- und Kulturverein. Ziele des gemeinnützigen Vereins sind die Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege sowie die Unterstützung von Kunst und Kultur. Vorangegangen aus den Zukunftswerkstätten der Stadt Mühlacker, entstand schließlich das Bürgerprojekt, einen Kinofilm zu drehen.

Rund 120 Minuten soll der Film dauern, an dem mittlerweile seit fast eineinhalb Jahren gearbeitet wird. Gedreht wird in Regionen wie beispielsweise dem Kraichgau, dem Enzkreis und sogar dem Odenwald. Zwar sind mittlerweile rund 100 Personen an der Verwirklichung des Historiendramas beteiligt, unter anderem sogar ein Schauspieler aus dem Salzburger Schauspielhaus, doch es werden noch immer zahlreiche Interessierte gesucht. Egal ob Schauspieler, Laien, Kostümbildner, Bild- und Tonbeauftragte oder Helfer für Auf- und Abbau – der Vorsitzende des Vereins, Roland Straub, freut sich über jede helfende Hand. Vor allem für das kommende Jahr benötigt Straub noch einige Statisten und Laien sowie Ideen für potenzielle Drehorte. Egal ob eine alte Scheune, große Wiesen oder dichter Wald: Vorschläge sind jederzeit willkommen.

Zeitlich betrachtet spielt die Geschichte ab 1697 bis hin zu den Anfängen des 18. Jahrhunderts. Beschrieben wird die Drangsal der Flucht vor dem Krieg und die Wiederkehr in die Heimat. Vor einem historischen Hintergrund zeigt der Film das Leben der Menschen in der frühen Neuzeit. Auch Sagen und Legenden fließen in die Geschichte mit ein.

In circa zwei Jahren soll das Filmprojekt beendet sein und wird dann im Kino Scala in Mühlacker uraufgeführt, so Straub. "Was die Fertigstellungszeit betrifft, sind wir flexibel. Unsere Devise ist: Alles in Ruhe und Topqualität, denn allen soll es Spaß machen, bei dem Projekt dabei zu sein" berichtet er.

Info: Interessierte Laien, Schauspieler oder Ideengeber für Drehorte können sich bei Roland Straub per E-Mail rolandstraub@gmx.de oder unter der Telefonnummer 07041/5521 melden.