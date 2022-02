Auch im Neckar-Odenwald-Kreis versucht man derzeit mithilfe von „Lockstöcken“, an Haarwurzeln der Tiere zu kommen. So lässt sich u. a feststellen, ob es sich um reine Wildkatzen handelt oder ob auch die eine oder andere Hauskatze den Stammbaum gekreuzt hat. Symbolfoto: dpa

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Sie ist wieder da. Aber war sie überhaupt weg? Seit etwa zwei Jahren häufen sich die Nachweise, dass Wildkatzen durch den Odenwald streifen, wie der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, Tobias Kuhlmann, auf RNZ-Anfrage bestätigt. Wer hier an verwilderte Streuner denkt, liegt jedoch weit daneben. "Felis silvestris", aus dem Lateinischen übersetzt die "Waldkatze", sieht unseren Stubentigern zwar durchaus ähnlich, ist jedoch eine eigene, ausschließlich in der Natur lebende Katzenart – und dem Menschen nicht sonderlich zugetan.

Man muss schon zweimal hinschauen, um sie von einer Hauskatze zu unterscheiden – sofern man das scheue Tier überhaupt zu Gesicht bekommt. "Charakteristisch für die europäische Wildkatze ist der sogenannte Aalstrich", verrät der Wildtierbeauftragte. Dabei handelt es sich um einen breiten schwarzen Streifen auf dem Rücken des Tieres, der am buschigen, rund endenden Schwanz ausläuft. "Auch ist die Tigerung der Katze verwaschener als bei ihren domestizierten Artgenossen", fügt Kuhlmann hinzu und beschreibt noch die typische Ringelung am dicken Schwanz, die "Sohlenfecken" an den Pfoten und den hellen, rosa Nasenspiegel des Wildtieres.

Die meisten Beweise dafür, dass die Wildkatze sich dauerhaft im Odenwald niedergelassen hat, sind Aufnahmen von Wildtierkameras und sehr wenige Foto- und Videoaufnahmen von Förstern und Jägern aus größerer Entfernung. "Aber nicht immer sind die Bilder so eindeutig, dass man klar sagen könnte, dass es sich auch wirklich um eine Wildkatze handelt", fügt Kuhlmann hinzu. Eindeutig waren dagegen zwei Totfunde Ende 2020 und Mitte 2021. In diesen traurigen Fällen konnte die Genetik der Tiere zweifelsfrei bestimmt werden.

Auf die genetischen Beweise von Tieren, die hoffentlich am Leben bleiben, hoffen Kuhlmann und seine Kollegen derzeit. "Momentan läuft das Projekt ,Lockstock-Monitoring’. Dafür sind Stöcke so präpariert, dass sie das Tier anlocken und es sich daran reiben soll. Mithilfe der gewonnen Haarwurzeln kann dann einwandfrei festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um eine Wildkatze handelt", verrät er. Und womit werden die Vierbeiner angelockt? "Mit Baldrian": Katze bleibt eben Katze – egal ob groß oder klein, domestiziert oder wild ...

Das kann dem Erbgut des unter Schutz stehenden Mini-Tigers aber auch zum Verhängnis werden: "Während Kreuzungen zwischen Haus- und Wildkatze in Deutschland ansonsten als selten gelten, sieht das in Baden-Württemberg etwas anders aus", berichtet Tobias Kuhlmann. Hier gebe es in Bezug auf die Hybridisierung der beiden Arten einen relativ hohen Anteil. "Dadurch, dass domestizierte Freigänger nicht kastriert sind und sich mit den Waldkatzen paaren, kann für die Wildtiere ein Problem entstehen", hebt Kuhlmann hervor. Ob es sich im Odenwald um reinrassige Wildkatzen oder um ebensolche "Hybride" handelt, soll ebenfalls über die Analyse der Lockstock-Proben ermittelt werden.

Die FVA ist sich „ziemlich sicher“, dass dieses Tier, das in Hardheim die Wildtierkamera auslöste, eine Wildkatze war. Foto: Martin Kuhnt

"Das Problem ist bekannt, wir wissen aber nicht, seit wann es besteht", räumt Kuhlmann ein. Überhaupt wisse man recht wenig über die Wildkatze. Wie viele im Kreis leben, lässt sich nicht sagen. Auch ob die Tiere überhaupt je weg waren und in den Odenwald zurückgekommen sind, ist mit vielen Fragezeichen versehen. "Vielleicht war die Wildkatze auch nie weg und hatte sich über längere Zeit nur tiefer in den Wald zurückgezogen", gibt der Wildtierbeauftragte zu bedenken. Denn in zusammenhängenden Waldgebieten, wo Ruhe herrscht, fühlen die Tiere sich am wohlsten.

Ebenfalls unklar bleibt, ob die Population tatsächlich gewachsen ist. Die Sichtungen hätten laut Kuhlmann zwar deutlich zugenommen – zwischen 2011 und 2020 wurden gerade einmal elf der Tiere gemeldet, in den vergangenen zwei Jahren waren es bis dato 17 –, ob es aber wirklich mehr Waldkatzen gebe oder ob der Mensch sie nur bewusster wahrnehme, das ließe sich nicht feststellen.

In einem Punkt ist sich Tobias Kuhlmann aber sicher: "Die Wildkatze lebt überall in der Region. Wir haben Fotos aus dem Kleinen Odenwald, vom Katzenbuckel und eben leider auch die Totfunde aus Walldürn und Hardheim." Man könne davon ausgehen, dass es sich dabei um verschiedene Tiere handle. "Eine der überfahrenen Katzen war ein Jungtier. So traurig die Umstände waren, konnten wir das als Beweis werten, dass im Kreis eine Reproduktion stattgefunden hat – denn wo ein Jungtier ist, muss auch zumindest die Mutter in der Nähe sein", erklärt er.

Die im Landratsamt eingehenden Fotos leiten Kuhlmann und seine Kollegen an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg weiter. "Da sitzen die Experten, auch für Wildkatzen. Die haben uns schon mehrfach bestätigt, dass abgelichtete Tiere ziemlich sicher der Gattung Felis silvestris angehört", erklärt Kuhlmann.

Aus "ziemlich sicher" soll nun aber Gewissheit werden. "Deshalb stehen die Lockstöcke sowohl im Rhein-Neckar- als auch im Neckar-Odenwald-Kreis, nördlich und südlich des Flusses." Bleibt zu hoffen, dass das Monitoring bald die gewünschten Ergebnisse liefert. Aber welche Mieze kann dem Duft von Baldrian schon lange widerstehen ... In diesem Punkt bleibt eine Katze eben doch einfach eine Katze.