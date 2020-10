Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Das fiese Ding, es spielte auch bei der jüngsten Sitzung des Kreistags in Waldbrunn eine bedeutende Rolle. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das Coronavirus mal so bezeichnet – und Landrat Dr. Achim Brötel griff das fiese Ding in seiner Rede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 für den Neckar-Odenwald-Kreis immer wieder auf. Denn schließlich beeinflussen Corona und alles, was die anhaltende Pandemie mit sich bringt, auch die Haushaltsplanungen massiv. "Es gilt jetzt erst recht: gesund werden, gesund bleiben und gesund haushalten", befand Brötel.

Der Blick auf das aktuelle Corona-Geschehen erfülle ihn mit Sorge, so der Landrat, erst recht nach den am Mittwoch gemeldeten 18 Neuinfektionen. "Das ist ein trauriger Rekord". Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liege man nun erstmals (mit 35,5 Fällen) über der Vorwarnstufe. "Wir stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft füreinander", findet Brötel, dessen Dank in diesem Zusammenhang allen galt, die dafür gesorgt haben und sorgen, dass diese Verantwortungsgemeinschaft auch funktioniert. Aus Sicht des Landrats liefert Corona aber auch die Chance, "unser eigenes Leben neu auszurichten. Schneller, höher, weiter war gestern. Bewusster, gerechter und besser muss hingegen morgen sein."

Apropos morgen: Tiefe Einschnitte wird, so Brötels Einschätzung, das Virus in den kommunalen Haushalten hinterlassen, wenn die Wirkung der Schutzschirme erst einmal verpufft sei. "Die Rechnung wird kommen." Schulden müssten schließlich irgendwann auch wieder getilgt werden und die Verschuldung aller öffentlichen Haushalte in Deutschland zusammengenommen sei inzwischen "außerirdisch".

"Wir wollen weiterhin gesund haushalten", spannte Brötel den Bogen zurück in die Region, der Grundsatz der Nachhaltigkeit gelte nämlich auch für die kommunale Finanzwirtschaft. Das Ziel vom gesunden Haushalten sei allerdings ob der aktuellen Rahmenbedingungen ambitioniert – und das Erreichen noch ungewiss, räumte der Landrat ein.

Konkret sieht das gesunde Ziel einen fast ausgeglichenen Haushalt vor. Der Entwurf für 2021 sieht Erträge von rund 175,237 Mio. Euro vor, denen Aufwendungen in einer Höhe von 175,562 Mio. Euro gegenüberstehen. Damit bewegt man sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Im Saldo ergibt das ein geplantes Defizit von knapp 325.000 Euro, "das wir aber durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ausgleichen können", erklärte Achim Brötel. Künftige Haushaltsjahre würden demnach also – voraussichtlich – nicht belastet.

Hintergrund Der Neckar-Odenwald-Kreis will auch weiter "gesund haushalten". In der jüngsten Kreistagssitzung in Waldbrunn wies Landrat Dr. Brötel in seiner Haushaltsrede aber auch auf die bestehenden Risikofaktoren hin, die den auch für 2021 nahezu ausgeglichenen Haushalt beeinflussen können. Hier einige wichtige Zahlen im Überblick: [+] Lesen Sie mehr Der Neckar-Odenwald-Kreis will auch weiter "gesund haushalten". In der jüngsten Kreistagssitzung in Waldbrunn wies Landrat Dr. Brötel in seiner Haushaltsrede aber auch auf die bestehenden Risikofaktoren hin, die den auch für 2021 nahezu ausgeglichenen Haushalt beeinflussen können. Hier einige wichtige Zahlen im Überblick: 94.1 MILLIONEN: Größter Ausgabenfaktor für den Kreis wird auch 2021 der Bereich Soziales und Jugend sein. Erfreulicherweise verbessert sich hier die Unterstützung vonseiten des Bundes. 29 PROZENT: Der Hebesatz, den die Gemeinden an den Neckar-Odenwald-Kreis abführen müssen, wird für das Jahr 2021 noch einmal um einen Punkt gesenkt. 2019 lag er bei 31 %, 2020 bei 30 Prozent. 5.7 MILLIONEN: Die Vorgabe ist ambitioniert, aber viel mehr ist einfach nicht (mehr) drin. 2021 soll der Verlust der Neckar-Odenwald-Kliniken einen Betrag von 5,7 Mio. Euro nicht übersteigen.



Und das, obwohl man auf der Ertragsseite bewusst Abstriche macht, mit dem Ziel wiederum, die Kommunen im Landkreis ein wenig zu entlasten. Nachdem aufgrund der exorbitant gestiegenen Verlustzuweisungen an die Neckar-Odenwald-Kliniken 2019 die Kreisumlage um drei Punkte auf 31 Prozent hatte erhöht werden müssen, ermöglichte es die ausgesprochen gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer, den Satz 2020 wieder auf 30 Prozent zu senken. Für 2021 soll nun der Hebesatz nun noch einmal leicht auf dann 29 Prozent reduziert werden.

"Ich weiß, dass die wenigsten mit einem solchen Vorschlag gerechnet hätten. Und: wir müssen uns als Kreis in der Tat auch mächtig an die Decke strecken, um das zu ermöglichen", erklärte der Landrat in seiner Haushaltsrede mit Verweis auf die "nicht unerheblichen Haushaltsrisiken", für die die NO-Kliniken nur beispielhaft stünden. Auch der aktuelle Tarifstreit im öffentlichen Dienst stelle ein solches Risiko dar. Brötel hält eine Senkung der Kreisumlage dennoch "nach bestem Wissen und Gewissen für verantwortbar". Auch wenn die Erträge aus der Umlage 2021 dann nur noch bei etwa 58,81 Mio. Euro liegen und damit ca. 4,5 Millionen Euro geringer ausfallen als noch 2019.

Geringer fallen auch die Schlüsselzuweisungen des Landes aus, allerdings sind die Verluste nicht ganz so dramatisch wie zwischenzeitlich befürchtet. Mit rund 27,91 Mio. Euro liegen sie rund 674.000 Euro unter dem Vorjahreswert.

Ausgabenschwerpunkt bleibt auch 2021 unangefochten der Bereich Soziales und Jugend. Rund 94,1 Mio. Euro sind dafür veranschlagt, also mehr als die Hälfte aller Aufwendungen im Kreishaushalt und knapp 5 Mio. Euro mehr als im laufenden Jahr. Erfreulicherweise steigen aber auch die Erträge: "Besonders deutlich merken wir das bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II. Dort legt der Bund auf einen Schlag nämlich satte 25 Prozent zu – und das sogar rückwirkend zum 1. Januar 2020", skizzierte Brötel. Das sei zweifelsohne die wirksamste Entlastung der kommunalen Familie seit Jahren.

Auf dem Weg sieht man sich inzwischen bei den Neckar-Odenwald-Kliniken. Auch wenn die Entwicklungen bei Krankenhausentlastungs- und Krankenhauszukunftsgesetz noch nicht ganz kalkulierbar seien, ist der Plan für 2021 ebenso ehrgeizig wie klar formuliert: Maximal 5,7 Mio. Euro Minus darf die Jahresbilanz ausweisen. "Es gibt schlicht und ergreifend keine Alternative, wenn wir auch künftig in kommunalen Trägerstrukturen bleiben wollen", verdeutlichte Achim Brötel. Die Krankenhäuser blieben das größte Risiko für den Kreishaushalt insgesamt, müssten also "auf alle Fälle gesund haushalten".

Mit dem geplanten Ersatzneubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) steht überdies das bislang größte kommunale Einzelinvestitionsvorhaben in der Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises auf der Agenda. Die Planungen laufen, im Haushalt 2021 sind 2,5 Mio. Euro für das mit rund 25,1 Mio. Euro veranschlagte Projekt eingeplant.

Für alle Kreisschulen ist man zudem dabei, die dringend nötige Digitalisierung voranzutreiben, u.a. sollen neue Personalstellen geschaffen, insgesamt rund 812.000 Euro investiert werden. Investiert wird auch weiter in den ÖPNV, den Erhalt der Straßen und Brücken, ins Radwegenetz.

Bei allen Schwierigkeiten, Herausforderungen und Unwägbarkeiten soll die Verschuldung weiter abgebaut werden. Trotz Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 8,3 Mio. Euro sieht unser Haushaltsplan keine Kreditaufnahme vor. "Im fünften Jahr in Folge", wie der Landrat anmerkte: "Wenn das alles so kommt, wie wir es planen, dann läge die Gesamtverschuldung des Kreises – ohne die Eigengesellschaften – am Jahresende 2021 bei 11,2 Mio. Euro." In Erinnerung rief Brötel dabei, dass man auch schon mit über 30 Mio. Euro in den "Miesen" stand.

Nach der Vorstellung im Kreistag soll der Haushaltsentwurf 2021 nun in den Ausschüssen erörtert werden.