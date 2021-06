Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Montag können sich alle Menschen mit vollständigem Impfschutz gegen das Coronavirus einen digitalen Impfnachweis aufs Handy oder Smartphone laden. Maßgeblich beteiligt sind die Apotheken vor Ort, die die Codes für diesen Impfnachweis ausstellen. "Man braucht sein Impfbuch und seinen Personalausweis", erklärt Wolfgang Pretzsch-Eckhard von der Apotheke Billigheim. Der digitale Nachweis ist eigentlich nur eine freiwillige Ergänzung zum gelben Impfbüchlein – aber viele Menschen möchten diese Ergänzung. "Wir geben die Daten dann in ein bestimmtes Programm ein, bekommen einen QR-Code und den können die Leute dann mit ihrem Handy hochladen." Das Robert-Koch-Institut empfiehlt dafür die Corona-Warn-App und die App "CovPass". Alle, die zweimal geimpft wurden, können daher in den Apotheken vorstellig werden, um sich das digitale Impfzertifikat abzuholen.

Diejenigen, die im Kreisimpfzentrum geimpft wurden und bereits vor Montag, 14. Juni, ihre zweite Impfung hatten, bekommen ihren QR-Code per Post. Wie lange das dauern wird, ist aber noch nicht bekannt. Aber auch sie dürfen sich ihren Nachweis in einer Apotheke holen. Alle, die seit Montag ihre zweite Impfung im Kreisimpfzentrum erhalten, bekommen den QR-Code gleich von dort aus mit. Wer die Impfungen beim Hausarzt oder der Hausärztin erhalten hat, kann eine Apotheke für die nachträgliche Ausstellung aufsuchen. Gleiches gilt für Genesene oder nicht in Baden-Württemberg Geimpfte. Arztpraxen sollen, so die Auskunft des Sozialministeriums Baden-Württemberg, ab Mitte Juli die digitalen Impfzertifikate ausstellen können.

"Baden-Württemberg hat zügig die technischen Voraussetzungen geschaffen. Wir sind startklar", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha kurz vor dem Start des digitalen Impfnachweises. "Der digitale Impfnachweis wird den Alltag vieler Menschen im Land erleichtern. Ein Smartphone ist aber keine zwingende Voraussetzung – auch ohne ein entsprechendes Gerät ist der Nachweis gültig. Auch der gelbe Impfausweis wird weiterhin akzeptiert", erklärte Lucha noch.

Die Neckar-Odenwald-Apotheken – dazu zählen die Rosen-Apotheke in Neckarelz, die Waldstadt-Apotheke, die Central-Apotheke in Mosbach und die Wildpark-Apotheke in Schwarzach – stellen das digitale Zertifikat ebenfalls aus. "Überrannt werden wir nicht. Aber es gibt eine große Nachfrage", sagt Apotheker Hermann Gehrig. Größtes Problem sei, dass manchmal die Verbindung zum Server streike. "Aber es ist machbar." Die Ausstellung sieht der Apotheker als wichtigen Beitrag in der Pandemie. "Es ist wichtig, dass die Menschen ihren Nachweis haben."

Carola Funke-Meyer von der Apotheke in Oberschefflenz berichtet Ähnliches. "Wir stellen die Nachweise aus, sofern wir auf den Server zugreifen können." Die Interessierten sollten etwas Zeit mitbringen, bittet die Apothekerin. Denn manchmal dauere es eben etwas, bis der Zugriff gelinge. "Es ist natürlich ein Aufwand, aber wir sehen es als Serviceleistung, denn die Leute fragen es nach", so Funke-Meyer. Zusätzlich zur Ausstellung des Zertifikats sei aber auch Aufklärungsarbeit zu leisten, denn viele wüssten mit dem QR-Code nichts anzufangen. "Das gelbe Impfbuch gilt auch als Nachweis", verdeutlicht auch die Apothekerin. Eine andere Apothekerin aus der Region betont, dass es zwar große Nachfrage gebe – die Menschen seien aber sehr vernünftig. "Es kommen nicht alle auf einmal", sagen die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten übereinstimmend.

Wann die Ärzte, die gegen das Coronavirus impfen, auch den digitalen Nachweis anbieten können, ist noch nicht genau bekannt, zumindest nicht bei den Ärzten selbst. "Aktuell können die Ärzte noch gar keine digitalen Impfnachweise ausstellen, das soll laut Kassenärztlicher Vereinigung erst Ende Juni möglich werden", sagt Dr. Daniel Vater, Kinderarzt aus Schwarzach.

Welche Apotheken mitmachen, ist online auf der Plattform "mein-apothekenmanager.de" zu erfahren. Der Server war allerdings am Montagvormittag zeitweise nicht erreichbar, am gestrigen Dienstag war dort aber nachzuvollziehen, dass nahezu alle Apotheken im Neckar-Odenwald-Kreis mitmachen. Hermann Gehrig berichtete parallel von 50 ausgestellten Impfzertifikaten in der Waldstadt-Apotheke am Montag.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte erst am vergangenen Donnerstag den Start des digitalen Impfzertifikats vorgestellt. Das soll es unter anderem erleichtern, über die Grenzen Deutschlands hinaus zu reisen. Trotz der Kürze der Zeit (wieder einmal) haben sich viele Apotheker schnell auf die neue Aufgabe eingestellt. Nur beim Server scheint es offenbar noch etwas Luft nach oben zu geben ...