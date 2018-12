Von Alexander Rechner

Mosbach. Nicht nur Sportler müssen fit sein, wenn sie erfolgreich sein wollen. Auch Landkreise, erst recht ländlich geprägte, müssen fit sein, wenn sie künftig attraktiv für Menschen und Unternehmen sein möchten. Welchen Weg muss man beschreiten? Wie kann man das vorhandene Potenzial nutzen, was sind die Projekte für die Zukunft? Just mit diesen Themen befasst sich Harald Löffler, der neue "Kreisentwickler" des Neckar-Odenwald-Kreises. Er bewegt sich dabei auf Neuland, denn die Stabsstelle gab es bisher noch nicht und wurde Anfang Juni eingerichtet - im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Landrats.

Harald Löffler. Foto: A. Rechner

Gemeinsam mit der Verwaltung im Landratsamt und den entsprechenden Experten arbeitet er einzelne Projekte aus. Beleuchtet diese Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, denkt quer und entwickelt dabei Strategien, wie diese erfolgreich umgesetzt werden können. Und dies immer in enger Abstimmung mit den Fachleuten im Landratsamt, wie Harald Löffler im Gespräch mit der RNZ hervorhebt.

Er setze bei seiner Arbeit einzelne Mosaiksteine zusammen, die bereits in den Abteilungen des Landratsamtes erstellt wurden. Dabei sieht er sich als Teamplayer, der den Kreis projektbezogen voranbringen will. Mit seinem Wirken möchte Löffler den Neckar-Odenwald-Kreis auch in Zukunft attraktiv halten - die Region weiterentwickeln.

In den vergangenen Monaten hat er schon einige Themen angepackt, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Schließlich ist er davon überzeugt, dass das Landratsamt längst ein Dienstleister für die Menschen ist. Und dies leitet auch seine Arbeit.

Konkret liegen aktuell unter anderem zwei aus seiner Sicht wegweisende und spannende Themen auf dem Tisch. Zum einen befasst er sich mit der (ambulanten) ärztlichen Versorgung im Landkreis, zum anderen arbeitet er an einem zweiten zertifizierten Wandersteig, der den Limes als Thema hat. Dieser soll den Odenwald-Limes und den Obergermanisch-Raetischen Limes verbinden und - vereinfacht gesagt - von Mosbach nach Osterburken mit dem Zielpunkt Römermuseum führen.

"Dabei haben wir uns sportliche Ziele gesetzt", sagt Harald Löffler. Bis Sommer 2019 soll die Machbarkeitsstudie dazu vorliegen. Denn im kommenden Jahr will man im Landratsamt das Projekt auf den Weg bringen. Damit will man weitere Touristen und insbesondere Wanderer in den Neckar-Odenwald-Kreis locken.

Die ärztliche Versorgung hingegen ist nicht nur im Landkreis eines der (künftigen) Megathemen. In nicht wenigen Regionen in Deutschland drückt hier der Schuh. Davon, wie mühselig es ist, einen Nachfolger zu finden, können derzeit viele Ärzte, insbesondere im ländlichen Raum, ein Lied singen. Fast 200 niedergelassene Mediziner praktizieren im Neckar-Odenwald-Kreis.

Für die Suche nach Nachfolgern will das Landratsamt den Ärzten ein Angebot unterbreiten, wenn es ihnen aus eigenen Kräften nicht gelingt, Nachfolger zu gewinnen. "Wir möchten hiermit eine Hilfestellung bieten, denn wir wollen eine möglichst gute ärztliche Versorgung im Landkreis", unterstreicht der Kreisentwickler.

Harald Löffler weiß nur zu gut, dass man bei diesem Projekt eben keine speziellen Fähigkeiten eines 100-Meter-Läufers mitbringen muss, sondern vielmehr den langen Atem eines Marathonläufers. "Ganz nach der modernen Vorgehensweise bin ich gerade dabei, mit unterschiedlichen Akteuren ein Netzwerk aufzubauen", erläutert er seine derzeitige Arbeit bei diesem Projekt.

Auch mit Studenten, die aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammen und die später einmal den Beruf des Arztes zu ergreifen beabsichtigen, will man künftig regelmäßig in Kontakt bleiben. Hierzu habe man bereits im vergangenen Sommer begonnen, die E-Mail-Adressen von potenziellen Medizinstudierenden aus dem gesamten Kreis einzusammeln. "Wir wollen damit erreichen, dass die jungen Menschen mit unserer schönen Region in Kontakt bleiben", sagt Harald Löffler schmunzelnd - und vielleicht kann man hierüber dann Jungmediziner als Ärzte für den Kreis gewinnen.

Harald Löffler freut sich auf die weitere Arbeit an Zukunftsprojekten und hofft, dabei einen Beitrag leisten zu können, die Landkreis, der seine Heimat ist, mit weiterentwickeln zu können.