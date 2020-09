Gerade in der vorlesungsfreien Zeit ist es für viele Studierende (überlebens-)wichtig, Ferien- beziehungsweise Aushilfsjobs in Anspruch zu nehmen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Doch das gestaltet sich dieses Jahr als nicht einfach. Symbolfoto: dpa

Von Marie Beichert und Annabel Rosin

Neckar-Odenwald-Kreis. Während der Corona-Pandemie haben auch viele Studierende ihre Aushilfsjobs verloren – ein Nebenverdienst, auf den die meisten angewiesen sind. Durch die Schließung von Universitäten und Bibliotheken sahen sich viele gezwungen, ihre Wohnungen zur Untermiete weiterzugeben und die Online-Lehre über Skype, Zoom und andere Videokonferenz-Tools im Sommersemester aus der Heimat weiterzuführen.

Gerade jetzt, in der vorlesungsfreien Zeit, ist es für viele Studentinnen und Studenten wichtig, Aushilfsjobs in Anspruch zu nehmen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Doch das gestaltet sich dieses Jahr auch im Neckar-Odenwald-Kreis als nicht einfach.

"Wir bieten dieses Jahr eigentlich gar keine Ferienjobs an", berichtet Bettina Hasselbach von der Personalabteilung von Scheuermann und Heilig in Buchen. Während es in den Vorjahren meist bis zu 15 Ferienjobber gab, so sind es dieses Jahr nur wenige Stellen, die sich ergeben haben. "Viele unserer Mitarbeiter sind momentan noch in Kurzarbeit, da können wir dann nicht einfach Ferienjobber einstellen, während die eigene Belegschaft reduziert arbeitet. Trotz allem muss die Urlaubszeit überbrückt werden, weshalb wir die wenigen Stellen dann doch noch besetzen konnten", erklärt sie weiter.

Auch das Technologieunternehmen Resideo (ehemals Honeywell) in Mosbach musste seine Anzahl an Ferienjobbern dieses Jahr minimieren. Betriebsrätin Barbara Kaiser berichtet von 50 bis 60 Aushilfsstellen in den Jahren zuvor. Dieses Jahr seien es nur ungefähr zehn. Diese müssen sich allerdings an die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen halten: "Jeden Tag wird vor Arbeitsbeginn Fieber gemessen und überprüft, ob einer der Mitarbeiter in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte", erzählt Kaiser. Ebenso seien die Pausenräume aufgeteilt worden, und auch ein Mundschutz müsse getragen werden. Kaiser fasst die Situation so zusammen, dass "alles in allem eben andere Umstände in diesem Jahr herrschen, an die man sich anpassen muss".

Im Malerbetrieb Roth in Mosbach gab es dieses Jahr wenige Anfragen für einen Ferienjob. "Eine Anfrage haben wir bekommen", erzählt Lukas Roth, "doch die war bereits in den Pfingstferien, als das mit Corona noch so extrem war. Das wäre uns einfach zu viel Risiko und Verantwortung gewesen." In den letzten Jahren habe man immer jemanden im Betrieb gehabt, doch dieses Jahr müsse man darauf verzichten.

Während in diesem Jahr viele Unternehmen der Region mit einer Minimierung ihrer Ferienjobber arbeiteten, gab es auch welche, die keine große Umstellung bemerkten. Das lag hauptsächlich daran, dass dort die vorgegebenen Corona-Sicherheitsvorkehrungen gut eingehalten werden können. So zum Beispiel beim Bauunternehmen August Mackmull in Muckental. "Bei uns arbeiten eigentlich immer Schüler, die wir bereits kennen, das ist dieses Jahr auch wieder so. Wir wissen dann, dass wir sie sinnvoll im Betrieb einsetzen können", erläutert André Mackmull, einer der beiden Geschäftsführer. Er erklärt, dass es sonst einfach zu viel Aufwand für das Unternehmen sei, jemand Neuen für nur zwei Wochen zu beschäftigen.

Doch nicht nur in der Bau- und Handwerksbranche kommt es derzeit oft zu Einschränkungen, sondern auch in der Gastronomie und im sozialen Bereich. Hans-Georg Thielecke vom "Mosbacher Brauhaus" äußert, dass (abgesehen von der Pandemie) das größte Problem darin liege, Schüler und Studenten zu finden, die über einen längeren Zeitraum mitarbeiten könnten. Es brauche seine Zeit, bis die Neuen eingelernt sind, weiß Thielecke. "Hier ist es nicht einfach so, dass man das Tablett in die Hand nimmt und losläuft. Da gehört so viel mehr dazu", ergänzt er. Eine weitere Einschränkung sieht er außerdem beim Alter der Ferienjobber. "Bei uns wird bis abends, beziehungsweise nachts, gearbeitet, und wir halten uns natürlich an die gesetzlichen Regeln", so Thielecke.

Beim Deutschen Roten Kreuz in Mosbach werden generell gar keine Ferienjobs angeboten. Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek begründet dies durch die Vielzahl der FSJ-Stellen, die jedes Jahr besetzt werden müssen, und die vielen Ehrenamtlichen. "Wir haben für Ferienjobber einfach keine zusätzlichen Kapazitäten mehr frei", erläutert Blaschek diese Regelung.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachfrage nach Aushilfen durch Schüler und Studierende in naher Zukunft wieder steigen wird, um die finanzielle Grundlage ihrer Bildung durchgehend sichern zu können ...