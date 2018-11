Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Supermarkt herrscht schon Weihnachtsstimmung. Adventskalender, Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Pfeffernüsse zeigen den Käufern: Bald ist wieder Weihnachtszeit. Viele wissen auch schon, wie sie ihre Liebsten beschenken wollen. Für etliche Menschen - auch im Neckar-Odenwald-Kreis - ist ein reich gedeckter Gabentisch allerdings in weiter Ferne. Für sie geht es darum, den Monat zu überstehen, die defekte Waschmaschine zu ersetzen oder schlicht und einfach im Winter nicht frieren zu müssen.

Für all jene gibt es seit 2009 die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. Zusammen mit dem Diakonischen Werk und dem Caritasverband im Neckar-Odenwald-Kreis sowie dem Fachdienst Soziales des Landratsamtes kann durch die großzügigen Spenden der RNZ-Leser große Hilfe geleistet werden.

79.720 Euro haben die RNZ-Leser im vergangenen Jahr gespendet, die Sparkasse stockte um zehn Prozent auf, was zu einem Endergebnis von 87.691 Euro führte. Geld, das Caritas, Diakonie und dem Fachdienst Soziales das ganze Jahr über hilft, Menschen mit (oft kleinen) Beträgen zu unterstützen. Einen großen Beitrag leistet dabei jedes Jahr auch die Sparkasse Neckartal-Odenwald. Neben der Abschlussspende gibt es von der Bank auch jedes Jahr Überweisungsträger, die den RNZ-Ausgaben Mosbach und Buchen an den Adventswochenenden beiliegen. "Die Weihnachtsaktion ist eine der tollsten Aktionen", lobte Sparkassen-Direktor Gerhard Stock bei der Auftaktveranstaltung.

Dass schon mit kleinen Beträgen große Not gelindert werden kann, davon berichtet Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. "Wir konnten im Durchschnitt mit weniger als 90 Euro die Not ein wenig lindern." Die Berater des Diakonischen Werks halfen im Jahr 2018 schon 316-mal mit Auszahlungen. Ganz oft geht es bei diesen Notlagen um Lebensmittel. Am Ende des Monats reicht das Geld einfach nicht mehr aus. "Ich erkläre mir das so, dass der Puffer einfach viel kleiner ist", sagt Guido Zilling. Umso dankbarer ist er über jeden Euro, den die RNZ-Leser spenden: "Das ist superwichtig und hilft uns, große Hilfe mit kleinen Beträgen zu leisten."

Im Vordergrund stehe oft die Bitte um Unterstützung für Existenzielles. "Die Menschen, die zu uns kommen, können keine Rücklagen bilden", sagt Peter Zimmermann vom Caritasverband. Wenn das Auto streikt oder die Fahrkarte teurer wird, geht das oft auf Kosten von Lebensmitteln oder Stromzahlungen.

Umso schöner sei es da, mit den Mitteln der RNZ-Weihnachtsaktion unbürokratisch Hilfe leisten zu können. "Die Weihnachtsaktionsgelder sind vor allem als einmalige Hilfe wirksam." Renate Körber vom Fachdienst Soziales des Landratsamts berichtet: "Die Weihnachtsaktion ist schon eine Einrichtung hier. Wir sind dankbar für die tolle Möglichkeit, Bedürftigen zu helfen."

Gerhard Layer (ehemaliger Redaktionsleiter der RNZ Mosbach), Fritz Weidenfeld (Redaktionsleiter RNZ Buchen) und Heiko Schattauer (Redaktionsleiter Mosbach) bewerten die geleistete Hilfe als zielgerichtet. "Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie viel Unterstützung diese Aktion erhält", sind sie sich einig.

In den kommenden Wochen wird die RNZ wieder viele exemplarische Fälle aus der alltäglichen Arbeit von Caritas, Diakonie und Landratsamt vorstellen. In vielen dieser Fälle wurde mit den Mitteln der vergangenen Aktion schon geholfen, manche sind aber auch brandaktuell.

Spendenkonto: Iban: DE58.6745.0048.0004 3723 97, Bic: SOLADES1MOS, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion Neckar-Odenwald-Kreis.