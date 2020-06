Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein wenig anders hatten sie sich ihren Aufenthalt in Deutschland schon vorgestellt. Anastasiia Agashchuk aus Russland, Alisson Miron aus Mexico und Janiko Tsulakidze aus Georgien verbringen derzeit ihr Au-Pair-Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ein paar Stunden an Tag betreuen sie die Kinder ihrer Gastfamilien. Daran hat sich auch in der Corona-Krise nichts geändert. Ihre Familien sind vor allem froh, dass sie da sind, und in Zeiten der eingeschränkten Kinderbetreuung unterstützend mitwirken können. Die Einreise neuer Au-Pairs, gerade aus Nicht-EU-Ländern, gestaltet sich seit Beginn der Krise nämlich als schwierig.

Ein Jahr im Ausland zu verbringen, in eine Familie integriert zu sein, Sprache und Kultur des Gastlandes kennenzulernen – die Gründe sich für ein Au-Pair-Jahr zu entscheiden, sind vielfältig. Ihr Alltag in den jeweiligen Familien habe sich kaum verändert, berichten die Au-Pairs aus dem Kreis. Aber die Möglichkeit, außerhalb der Familie an seinen Sprachfähigkeiten zu arbeiten, sei stark eingeschränkt gewesen.

Janiko Tsulakidze ist begeisterter Fußballer. Vor dem "Lockdown" traf er sich regelmäßig mit seinen neuen Freunden zum Kicken. Das fiel nun erst mal weg. "Ich sitze in meiner Freizeit gerade hauptsächlich über meinen Büchern, um Deutsch zu lernen", berichtet er. Im Januar begann er einen Sprachkurs bei Anna Leischners "Bildungswerkstatt", im März war der Präsenzunterricht nicht mehr möglich.

Leischner reagierte schnell auf die neue Situation. "Wir brauchten nach dem Lockdown drei Wochen Vorbereitungszeit, dann konnten wir den Unterricht online wieder aufnehmen", erzählt sie der RNZ. Diese Art des Sprachunterrichts sei anstrengender für Lehrer und Schüler als der Präsenzunterricht. Man müsse gleichzeitig mehr wahrnehmen und sich stärker darauf konzentrieren "wo es klemmt".

Nachdem die Teilnehmer aber anfängliche Hemmungen überwunden hätten, seien nun deutliche Fortschritte zu erkennen – gerade auch bei Janiko Tsulakidze. Inzwischen hat Leischner auch den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. "So ganz zu ersetzen, ist der persönliche Kontakt ja dann doch nicht", resümiert sie.

Anastasiia Agashchuk und Alisson Miron haben einen ganz eigenen Weg gefunden, die deutsche Kultur trotz Corona kennenzulernen. "Wir brauchten eine Option, denn sich mit Freunden in einem Café zu treffen, war ja nicht mehr möglich", berichten sie. Stattdessen hätten sie Fahrradtouren gemacht und dabei mehr von der Natur und Kultur in der Umgebung kennengelernt als sie es sonst vermutlich getan hätten. "Das ist eine Erfahrung, die viele Au-Pairs bestimmt so nicht gemacht haben", meinen sie.

"Wir sind froh, dass wir die Corona-Zeit im Neckar-Odenwald-Kreis verbringen konnten", berichten Agashchuk und Miron. Und weiter: "In einer Wohnung in irgendeiner Großstadt hätten wir nicht unbedingt sitzen wollen ..." Wie die Leute im Kreis die unfreiwillige Pause zu nutzen wusste, hat beide beeindruckt: "Gerade in einer Krisensituation, lernt man die Mentalität der Menschen am besten kennen. Es wurde nachgedacht und dann gemeinsam gehandelt. Alles war unheimlich organisiert."

Eigentlich wollten die jungen Frauen in ihrem Urlaub im März bzw. April auch Freunde in und außerhalb Deutschlands besuchen. Das war natürlich nicht möglich. "Ich wäre zwar wahrscheinlich noch hingekommen", berichtet Alisson Miron, die Freunde in Wien hat, "aber da ich ja auch wieder zurück wollte, habe ich den Besuch eben verschoben."

Auch Anastasiia Agashchuk hat ihre Reisepläne von April auf August verlegt. "Man muss eben etwas spontaner sein und seine Pläne von der momentanen Situation abhängig machen", bemerkt sie schlicht. Aufgeschoben sei schließlich nicht aufgehoben.

Was sie vermissen, ist ihr gemeinsamer Deutschkurs. Schließlich möchten sie in ihrem Au-Pair-Jahr so viel wie möglich lernen. Beide träumen davon, vielleicht sogar in Deutschland zu studieren. Doch dafür müssen zunächst die dafür erforderlichen Sprachzertifikate erworben werden. Ihre Gastfamilien unterstützen sie dabei, so gut sie können.

Inzwischen kehrt langsam wieder ein wenig Alltag in den Neckar-Odenwald-Kreis ein. Während Janiko Tsulakidze seine Städtereisen quer durch Deutschland plant, um möglichst viele Facetten seines Gastlandes kennenzulernen, bereitet sich Alisson Miron auf eine Prüfung ihres Sprachniveaus vor. Wenigstens versuchen will sie es jetzt schon. Wissen, wo sie steht und woran sie noch arbeiten muss.

Eins haben sie aber alle gemeinsam: Sie freuen sich darauf, ihre erworbenen Fähigkeiten auch außerhalb der eigenen vier Wände wieder anwenden zu können. Ob im Café oder hoffentlich bald auch wieder auf dem Fußballplatz.