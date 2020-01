Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Sitzung hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

Vorsitzender Achim Walter

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Der Sondereffekt durch den Verkauf des Seniorenheimes Hüffenhardt und ein geringer Teil der Sofortmaßnahmen wird sich mit Einsparungen von ca. 1,5 Mio. Euro positiv auswirken. Die erwarteten Einsparungen durch weitere Sofortmaßnahmen und die bisher angedachten strukturellen Änderungen stellen sich für die FDP aufgrund einer dünnen Kalkulationsbasis als nicht schlüssig dar.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

Einigkeit besteht im Kreistag sicher darin, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis zu vertretbaren Kosten gewährleistet werden muss. Wie einig sich die Mitglieder bezüglich des derzeit diskutierten Maßnahmenpaketes sind, wird die Diskussion in der kommenden Sitzung zeigen.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Vom Sondereffekt Hüffenhardt abgesehen, geht die FDP davon aus, dass ein realistischer und spürbarer Einspareffekt frühesten im zweiten Halbjahr 2020 oder in den Jahren 2021/22 zu erwarten ist. Sollten größere strukturelle Maßnahmen erfolgen, werden diese erst einmal zu Investitionskosten und innerbetrieblichen Reibungsverlusten führen.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Veränderungen bringen immer ein Stück weit Verunsicherung und Ängste mit sich. Dies wird durch die vermehrt öffentlich geführte Diskussion leider eher verstärkt. Meiner Meinung nach hätte der Kreistag mit der Klinikleitung zu diesem Thema in Klausur gehen müssen. Eine scheibchenweise Diskussion in der Öffentlichkeit konterkariert eine sinnvolle Strukturanalyse.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Derzeit liegt mir keine nachvollziehbare Datengrundlage vor, die eine Schließung einzelner Abteilungen an einem der beiden Standorte rechtfertigt. Weder der Einspareffekt noch die notwendigen Investitionskosten sind mit ausreichend Fakten hinterlegt. Mit den derzeitigen Infos werde ich den derzeit vorgeschlagenen Strukturveränderung nicht zustimmen.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Vorstellbar ist für mich alles, was die aktuelle medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis nicht wesentlich verschlechtert. Allerdings würde ich mir wünschen, dass der gesamte Kreistag für diese Diskussion zuerst einmal intern klar definiert, was sind unsere Ziele und was sind die Folgen einer möglichen Teilprivatisierung.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Angesichts der schwierigen Entscheidungen fühle ich mich als Kreisrat leider nicht ausreichend informiert. Auch halte ich nichts von einem Schnellschuss aufgrund unzureichender Datenlage. Ich hätte mir zum Dritten ein strukturierteres Vorgehen mit einer internen Klausursitzung zu Beginn erwartet und eine wesentlich aussagekräftigere Datengrundlage.

