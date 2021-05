Stephanie Kern

Mosbach. Das Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege an den Neckar-Odenwald-Kliniken wurde bereits 1961 als sogenannte Schwesternschule am Standort Mosbach gegründet. Die Leitung der Schule hat vor Kurzem Gülkiz Ertas übernommen. Die 30-Jährige absolviert an der Technischen Universität Kaiserslautern ihren Master in Erwachsenenbildung. Seit drei Jahren ist sie als Lehrkraft an der Schule und konnte bereits einen Jahrgang als Kursleitung erfolgreich zum Examen führen. Sie übernahm 2020 auch die Leitung des ersten generalistischen Kurses.

Ihre eigene Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin schloss sie 2015 im Hohenloher Krankenhaus ab und sammelte anschließend als examinierte Fachkraft praktische Erfahrungen in der geschlossenen Akutpsychiatrie. Die individuelle Betreuung der Auszubildenden ist ihr besonders wichtig. In der Lehre zu arbeiten, war ihr Ziel, sagt Gülkiz Ertas. Im RNZ-Interview berichtet sie, wie die Ausbildung in den Pflegeberufen abläuft und wie die Coronapandemie diese verändert hat.

Der aktuelle Ausbildungsjahrgang ist ein besonderer, oder?

Ja, definitiv. Bis auf drei Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler haben wir alle Anwärter aus der Probezeit übernehmen können. Die Leistungen aller waren auch sehr gut, und die Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert. Aber natürlich hatten wir Bedenken, dass uns viele wegen der Coronapandemie abspringen könnten. Aber diese jungen Menschen meistern ihre Ausbildung und können und wollen in der aktuellen Situation helfen.

Warum ist die Ausbildung von Pflegefachkräften in der Region so wichtig?

Neben unserer Pflegeschule gibt es in Mosbach noch die Augusta-Bender-Schule und die Pflegeschule der Johannes-Diakonie. Ich glaube, viele Pflegeeinrichtungen würden gerne mehr ausbilden, das Interesse ist definitiv da. Was wir auf Schülerseite merken: Viele sind unsicher, da sie ihren Schulabschluss nicht wie gewohnt machen konnten. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass die Region eigene Krankenhäuser und auch Pflegekräfte dafür hat.

Und wie ist die Verbundenheit der hier Ausgebildeten zu den Kliniken vor Ort?

Natürlich ist es immer schön, wenn man seine Mitarbeiter von Anfang an selbst ausbildet – und das müssen wir auch, denn viele der Generation der Babyboomer werden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Seit 2018 übernehmen die Neckar-Odenwald-Kliniken etwa drei Viertel der Absolventinnen und Absolventen. Ich würde sagen, die Stationen sind jetzt sehr gut durchgemischt mit erfahrenen und jungen Kräften. Und was uns als Lehrende natürlich besonders freut: Viele dieser Kräfte wollen auch Verantwortung für neue Pflegekräfte übernehmen und lassen sich zu Praxisanleitern weiterbilden.

Noah Schleihauf: "Die Ausbildung macht sowohl praktisch als auch theoretisch sehr viel Spaß. Man wird in der Praxis immer als Mitglied des Teams gesehen und in den Arbeitsalltag eingebunden." Cheyenne Benz: "Ich wurde gut empfangen und habe mich die gesamte Zeit des Einsatzes wohlgefühlt." Celine Mesaros: "Ich fühle mich als Auszubildende zur Pflegefachfrau verantwortlich, weil es um das Wohl des Patienten geht. Manchmal sind da noch Unsicherheiten, aber die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis haben mir vieles beigebracht."

[-] Weniger anzeigen

Wie muss man sich die Ausbildung bei Ihnen vorstellen?

Die Schülerinnen und Schüler werden dual ausgebildet. Es gibt im zweimonatigen Wechsel Theorie- und Praxisblöcke. Die Theorieblöcke werden von uns Lehrenden, aber auch von anderen Dozenten – etwa Therapeuten oder Ethikexperten – gestaltet. In der Praxis werden die Schülerinnen und Schüler von therapeutischen Teams begleitet und sollen so viele Bereiche wie möglich kennenlernen. Zusätzlich haben wir noch Kooperationen mit der Johannes-Diakonie oder auch ambulanten Pflegediensten in Mosbach. Die Probezeit für die Schüler beläuft sich auf sechs Monate. Dann wird festgestellt, ob der- oder diejenige für den Pflegeberuf geeignet ist.

Warum die Probezeit?

Der Pflegebereich verlangt den Menschen, den Auszubildenden viel ab und ist wirklich ein sensibler Bereich. Wir merken, dass Auszubildende wirklich sehr viel leisten müssen.

Durch Corona hat sich doch sicher viel in der Ausbildung geändert ...

Oh ja! Wir haben versucht, die Auszubildenden so zu schulen, dass sie für die Pandemie gewappnet sind, dass sie sich sicher fühlen. Der Ausbildungsplan musste etwas geändert werden, denn normalerweise haben die Auszubildenden feste Stationen. Da es keine elektiven Operationen mehr gibt und Stationen in Isolierstationen umgewandelt wurden, musste hier einiges geändert werden. Teilweise mussten die Auszubildenden einmal monatlich die Station wechseln. Da haben sie aber große Flexibilität bewiesen.

Und wie läuft es im Theorieunterricht?

Auch da hat sich natürlich einiges geändert. Es gibt Online-, aber auch Wechselunterricht sowie Videokonferenzen. Wir versuchen, den gesamten Unterricht abzubilden, und das ist uns auch bisher gut gelungen. Das sichtbarste Zeichen, dass sich etwas geändert hat, ist der Wagen mit Desinfektionsmitteln, der vor dem Klassenzimmer steht. Das war anfangs gewöhnungsbedürftig. Was ausfällt, sind Dinge wie Teambuildingmaßnahmen oder auch Skills Labs, das sind Trainingslabore, in denen Dinge eingeübt werden. Das musste jetzt komplett in die Praxis verlagert werden.

Fehlt dann nicht das Zusammengehörigkeitsgefühl?

Die Schüler unterstützen sich gegenseitig. Sie sind sich auch in der Praxis gegenseitig eine große Stütze geworden, da jetzt natürlich mehr Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf einer Station sind.

Und die Verlagerung wichtiger praktischer Lerninhalte in die Klinik, ist das nicht unheimlich aufwendig für die Schwestern und Pfleger?

Ja, es bedeutet mehr Aufwand auf den Stationen. Aber wir haben ja die Praxisanleiter, und die übernehmen das. Dafür werden sie von ihrem normalen Dienst auch freigestellt.

Im vergangenen Jahr wurde für die Pflegekräfte geklatscht, die Menschen haben den Beruf wieder mehr wertgeschätzt. Er ist aber auch sehr anstrengend. Wie kann man die jungen Menschen dennoch motivieren, dranzubleiben?

Was uns ganz wichtig ist: Wir versuchen, die jungen Menschen von Anfang an zu unterstützen. Wie sie sich in der Pandemie bewähren, das ist bewundernswert. Ich hoffe, dass dieser Beruf etwas an Wert und Anerkennung gewinnt. Die Rückmeldung, die wir von den Auszubildenden erhalten, ist, dass die Arbeit sehr erfüllend ist. Wir können nur versuchen, sie zu begleiten und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen.