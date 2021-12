Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. 2759. Diese Zahl nannte das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin am Sonntag. So viele Intensivbetten sind noch frei – in ganz Deutschland. Viele Kliniken haben aus der steigenden Belastung durch die Behandlung von Corona-Patienten (4621 sind es aktuell auf deutschen Intensivstationen) ihre Konsequenzen gezogen und planbare Operationen abgesagt.

Auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken mit ihren beiden Standorten ist das so. Statt sechs OP-Sälen an zwei Standorten wird aktuell nur ein OP pro Standort betrieben. "Unser Nadelöhr ist die Anästhesiepflege", berichtet der Ärztliche Leiter, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker. Denn diese Pflegekräfte können auch auf der Intensivstation eingesetzt werden. Und da werden sie gerade dringend gebraucht. Die Kollegen der operierenden Fachrichtungen müssen sich einigen, müssen von Fall zu Fall entscheiden, welche Operation stattfinden kann, welche verschoben werden muss. "Die Frage ist natürlich: Auf welchen Termin?", so Genzwürker. Denn obwohl die Inzidenz bundesweit sinkt, ist ein Ende der Belastungen durch die Corona-Patienten nicht in Sicht. "Es ist kompliziert", lautet Genzwürkers Antwort auf die Frage, wie man denn gewichte. Denn jeder Fall habe eine andere Prognose. "Um es kurz zu machen: Krebs ist nicht gleich Krebs." Da sei es wichtig, die aktuell knappen Kapazitäten mit dem zu belegen, was akut sein muss.

Mit gutem Gewissen werde aber nicht eine einzige Operation verschoben. "Grundsätzlich ist ein OP-Termin ein Versprechen", sagt der Chefarzt. Der Patient oder die Patientin habe es organisiert, sich darauf eingestellt. Hinzu komme die medizinische Seite: "Ein Leistenbruch wird ja nicht nur operiert, damit er gemacht ist, sondern auch, damit er nicht zum Notfall wird." Und der sei in der Regel schlechter zu operieren. Genau dieses Szenario habe es im Übrigen auch an den Neckar-Odenwald-Kliniken schon gegeben, eine verschobene Leistenbruch-OP wurde zu einem akuten Notfall.

Für die Patienten und Patientinnen, die nun auf einen (noch ungewissen) Termin vertröstet werden müssen, ist diese Situation natürlich auch belastend. "Fakt ist: Wenn bei mir etwas festgestellt werden würde, würde ich es loshaben wollen", räumt Genzwürker ein. Deshalb seien die Ärzte auch in der Pflicht, eine Verschiebung sehr sorgfältig abzuwägen. Die Entscheidung falle in der jeweiligen Fachrichtung, gegebenenfalls müssten sich die Kollegen untereinander einig werden. Man versuche alles, was möglich ist, um ein "Hätten wir nur ..." zu verhindern.

Froh zeigt sich der Klinikchef deshalb über die Impfungen: "Im vergangenen Jahr hatten wir zu dieser Zeit bereits sechs Isolierstationen in Betrieb, aktuell sind es drei. Das zeigt doch, dass wir mit dem Impfen einiges abfangen." Was gewährleistet werde, sei auf jeden Fall eine Erstversorgung im Notfall. "Wir haben erst Mittwochnacht einen Akutfall operiert, obwohl unsere Intensivstation eigentlich voll war", berichtet Genzwürker. "Wir haben die Intensivstation dann sozusagen überbelegt."

Aber auch in Pandemiezeiten funktioniere die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern in der näheren und weiteren Region, gebe es Verlegungen sowie Hilfe und Kooperation. "Das wurde doch nicht über Bord geworfen." Zudem – und das sei nicht nur in Pandemiezeiten so – gelte es, in einem Notfall nicht das nächstgelegene, sondern das am besten geeignete Krankenhaus anzufahren. "Ob die Intensivstation voll ist oder nicht – zu einer Erstdiagnostik und Erstversorgung ist jedes Krankenhaus aber verpflichtet", betont Genzwürker.