Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Zuverlässig Hilfe bekommen die Menschen aus der Region, wenn sie sich hilfesuchend an die Krankenhäuser in der Region wenden. Die Neckar-Odenwald-Kliniken werden nicht erst seit den Diskussionen um ihren Erhalt in Kreisträgerschaft als "unsere" Kliniken wahrgenommen. Nun wendeten sich dieser Tage Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Kliniken an die RNZ, um ihrerseits auf Sorgen – vor allem um die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger – aufmerksam zu machen. Hintergrund ist die nahende Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die ab 16. März greifen soll.

Die Diskussionen dazu sind im vollen Gange, die Bewertungen – Umsetzung wie im Dezember geplant und von der Regierung beschlossen, Modifikation der Vorgaben oder Aussetzung der Einführung – gehen auseinander. Die genannten Kliniken-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus der Region sehen im Fall der Umsetzung "gravierende Folgen" auf die Einrichtungen in Mosbach und Buchen zukommen. Schließlich seien es bis zu 150 Beschäftigte, die als Un- oder nicht ausreichend Geimpfte von der gesetzlichen Vorgabe betroffen wären – also ihrer Arbeit wohl nicht mehr nachgehen dürfen.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Wie vom Bundestag und Bundesrat im Dezember beschlossen, gilt ab 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die in § 20a Infektionsschutzgesetz geregelt ist. Beschäftigte von beispielsweise Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten müssen bis 15. März ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesenennachweis, oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorlegen. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn Nachweise nicht vorgelegt werden. Diese können dann die Beschäftigung in der Einrichtung untersagen.

Die in einem RNZ-Beitrag von Verantwortlichenseite für diesen Fall zugesicherte Notfallversorgung an den Kliniken spiegele in den Augen dieser Mitarbeiter eine nicht gegebene Sicherheit wider. "Eine bloße Versorgung von Notfällen bedeutet lange Wartezeiten und das Aussetzen von geplanten Untersuchungen oder Operationen. Eine solche Reduzierung der Patientenversorgung auf eine Notfallversorgung kann durch Personalmangel und daraus folgender Bettenknappheit entstehen, sowohl auf Normalstation als auch auf der Intensivstation", skizzieren die Beschäftigten: "Eine derartige Situation tritt auf, wenn wir plötzlich nicht mehr in den Kliniken arbeiten dürfen. Mit der gewohnten Regelversorgung hat das dann nichts mehr zu tun."

Wichtig ist den Betroffenen, sowohl Hintergründe als auch ihre Gefühlslage zu verdeutlichen: "Viele von uns sind hoch qualifiziert, verfügen über eine spezielle Fachweiterbildung und langjährige Berufserfahrung. Besonders in der Pandemiezeit sind wir – wie alle unsere Kollegen – oft an, und teilweise auch über die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit gegangen, um unseren Auftrag für die Menschen in der Region zu erfüllen. Wir lieben unseren Beruf, der für uns mehr als nur ein Job ist", beteuern sie. Wenn die Verordnung wie beschlossen kommt, dürfen sie als nicht Geimpfte diesen Job nicht mehr ausüben. Für ihr Dafürhalten müsse eine Impfung freiwillig bleiben.

Dass sie aufgrund ihrer Entscheidung, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ihre Arbeit verlieren sollen – für die betroffenen Kliniken-Beschäftigten ist das nicht nachvollziehbar. Alleine sitzen sie in diesem Boot nicht: Die Impfpflicht soll ja u. a. auch für Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen oder die ambulante Altenpflege gelten. Laut "Tagesspiegel" sollen inzwischen mehrere Bundesländer bei der Bundesregierung auf eine Verschiebung der Impfpflicht für Krankenhaus- und Pflegepersonal drängen. Pflegeverbände wie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) oder der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) wiederum warnen vor einem Zusammenbruch der Versorgung. Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg hingegen unterstützt die Impfpflicht und plädiert für eine Ausweitung auf Mitarbeiter von Testzentren. Die Caritas-Altenhilfe forderte jüngst hingegen eine Aussetzung der Impfpflicht, begründet den Vorstoß mit milden Omikronverläufen und dass es "definitiv keinen zehnprozentigen Personalpuffer" gebe.

Bei den Neckar-Odenwald-Kliniken läge man mit der Zahl der ungeimpften Mitarbeiter wohl sogar über diesen genannten zehn Prozent. "Wie soll die Mehrarbeit geleistet werden, wenn wir tatsächlich nicht mehr arbeiten dürfen?" fragen (sich) die Beschäftigten ohne Corona-Impfung. Viele gingen ob der Belastung ohnehin schon geraume Zeit "am Stock", könnten den Ausfall von Kollegen nicht kompensieren. Die Spirale würde sich demnach nur weiterdrehen, wenn neben den ausgeschlossenen Mitarbeitern dann weitere überlastete Kollegen ausfallen. Und das habe dann auch Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten. Ähnliche Szenarien seien auch in den anderen, von der Impfpflicht betroffenen Bereichen (ambulante Altenpflege, Heime, Notfallversorgung, Dialyse etc.) wahrscheinlich, so die Einschätzung der vorwiegend im medizinischen und pflegerischen Bereich tätigen Kliniken-Beschäftigten: "Es geht nicht um einen Pflegenotstand. Den haben wir doch schon. Es geht um einen möglichen Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems."

Die Diskussion über die vom Bund beschlossene Impfpflicht für Krankenhaus- und Pflegepersonal wird – wie die über eine mögliche allgemeine Impfpflicht – weitergehen. Dass die Impfung bei der Omikron-Variante offenbar nicht mehr in gleichem Maße vor einer Übertragung schützt wie zuvor, könnte dabei eine Rolle spielen. Auch die Frage der Umsetzung einer Impfpflicht wird bereits kontrovers erörtert. Delegiert hat der Bund die Entscheidung über das weitere Vorgehen mit un- oder nicht ausreichend geimpften Beschäftigten an die jeweils zuständigen und bereits höchst belasteten Gesundheitsämter. Die haben dann jeden Fall zu prüfen und zu entscheiden.

Die von den Schutzimpfungen "nicht oder nicht mehr überzeugten" Mitarbeiter in den Neckar-Odenwald-Kliniken verfolgen die Diskussionen mit Sorge. Nicht nur aufgrund ihrer ob der Impfablehnung eigenen ungewissen Zukunft, sondern auch mit Blick auf die Versorgung kranker Menschen aus der Region in der Region. "Es geht uns auch um sie – das wollten wir einfach auch mal deutlich machen."