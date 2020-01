Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Sitzung hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

Vorsitzende Heide Lochmann. Foto: rnz

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Wir bedanken uns bei Geschäftsführung, Chefärzten und Pflegedienstleitung für die Erarbeitung des Struktur- und Maßnahmenplans. Der Wille aller Beteiligten, die Kliniken sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich zukunftsfähig zu machen, ist klar erkennbar. Die SPD-Fraktion hält es grundsätzlich für stimmig und erkennt auch kompromissfähige Vorschläge darin.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

In der Zielrichtung für den Erhalt unserer Kliniken sind wir uns einig. In einigen Bereichen gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Deshalb beantragen wir, dass über die einzelnen Punkte des uns derzeitig vorliegenden Beschlussvorschlages gesondert abgestimmt werden soll.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Ja, die Zeit ist sehr knapp. Aufgrund der prekären Lage müssen bis zum Sommer entscheidungsfähige und verlässliche Grundlagen vorliegen. Wenn alle Verantwortlichen diese Maßnahmen als Chance begreifen und konstruktiv handeln, müssen bis dahin Veränderungen sichtbar werden, sodass eine dauerhafte und solide Entscheidung zum Erhalt der Kliniken getroffen werden kann.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Ja, natürlich. Änderungen sind fast immer mit Bedenken und Unsicherheiten verbunden. Es wird personelle Veränderungen geben, z.B. künftig auch am anderen Standort oder in einem neuen Team zu arbeiten. Da alle Kräfte gebraucht werden, enthält das "Paket" aber keine Kündigungen. Letztendlich geht es der SPD-Fraktion um die bestmögliche Lösung für die Gesundheitsversorgung als Daseinsvorsorge im Kreis.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Das wäre wünschenswert, aber die beiden Abteilungen tragen erheblich zum großen Defizit bei. Das kann sich der Kreis auf Dauer nicht leisten. Deshalb gilt es, die Kliniken so zu positionieren und abzusichern, dass Kinder nach wie vor im Kreis geboren werden können. Wir haben über weitergehende und alternative Möglichkeiten lange diskutiert. Hier müssen die Gespräche weitergehen.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Wir haben erhebliche Vorbehalte, da dann nur noch die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt stehen wird. Defizite müsste der Kreis weiter ausgleichen. Zudem bestünde die Gefahr, dass nicht wirtschaftliche, aber für eine Grundversorgung wichtige Abteilungen ganz wegfallen. Die SPD möchte eine gute Gesundheitsversorgung in Kreisträgerschaft erhalten und zunächst dem Maßnahmenplan eine Chance geben.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Bis vor einigen Monaten waren, wie vorgeschrieben, die Aufsichtsratsmitglieder informiert. Sie haben im Rahmen der Fraktionssitzungen nichtöffentlich berichtet. Der Beschluss des Aufsichtsrats, die Öffentlichkeit und damit auch die Kreisrätinnen und Kreisräte aktuell umfassend zu informieren, führte zu intensiven Fragen und Gesprächen mit dem verantwortlichen Kliniken-Team und Bürgern. Die Kommunikation ist offen und transparent.

