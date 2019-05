Von Heiko Schattauer

Billigheim. Tosender Applaus, Begeisterungsrufe, strahlende Gesichter: Im voll besetzten Michaelsheim Billigheim folgte am Montagabend der allgemeinen Spannung die kollektive (Vor-)Freude. Den Grund lieferte Bürgermeister Martin Diblik, der ein bis dahin recht gut gehütetes Geheimnis lüftete. Dass nach vielfältigen Bemühungen nun endlich ein "Lebensmittler" für den Hauptort Billigheim gefunden werden konnte, das war zu den allermeisten Bürgern bereits durchgedrungen. Nur welches Unternehmen soll künftig für die Nahversorgung im Ort sorgen? "Ich bin froh und stolz, heute die Vertreter von Aldi Süd bei uns zur Vorstellung ihrer Pläne in Billigheim begrüßen zu dürfen", löste Diblik das Rätsel auf - und Begeisterung im Saal aus. Der Discounter will im Gewerbegebiet Rittwiese eine mindestens 800 qm große Filiale bauen, Ende 2020 soll der Markt erstmals öffnen.

"Wir sind einfach begeistert, dass es wirklich klappt", fasste eine Billigheimerin am Ende der Präsentation zusammen, was wohl die allermeisten Teilnehmer der Bürgerversammlung dachten. Schon seit etlichen Jahren wünscht man sich in der Zentralgemeinde einen Lebensmittelmarkt, erst recht, nachdem der letzte vor Ort verbliebene kleine Lebensmittelladen Ende März seine Türen endgültig geschlossen hat. "Vor zwei Jahren habe ich hier gesagt: Billigheim braucht einen Lebensmittelmarkt. Heute kann ich sagen: Billigheim bekommt einen Lebensmittelmarkt", frohlockte denn auch Bürgermeister Diblik in seiner Einführung. Unter dem Applaus der rund 250 Bürger übernahmen dann Wilhelm Dümmel und Alexandros Gkarvanos von Aldi Süd Mikro und Präsentationspult. "So euphorisch werden wir selten begrüßt", freute sich Projektentwicklungs-Manager Gkarvanos über die Resonanz auf die geplante Ansiedlung in der Rittwiese: "Der Wunsch in der Gemeinde ist eben ganz offensichtlich da."

Dass man eine ganze Weile daran gearbeitet hat, diesem Wunsch auch nachzukommen, wollten die Aldi-Vertreter nicht verhehlen. Denn der potenzielle Kundenkreis sei (relativ) überschaubar. Über mehr als zwei Jahre habe man sich in Gesprächen mit Bürgermeister Diblik immer weiter angenähert, so Alexandros Gkarvanos. Sein Kollege Wilhelm Dümmel (Leiter Filialentwicklung) skizzierte, was man auf dem von der Gemeinde erworbenen, rund 5500 qm großen Grundstück in Nachbarschaft des Opel-Autohauses Speicher plant. Zunächst wolle man die bereits im bestehenden Bebauungsplan zulässigen 800 qm Verkaufsfläche baulich realisieren, später vielleicht auf bis zu 1200 qm erweitern (wozu es aber eines neuen B-Plans bedürfe). Für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts, respektive den Verkauf des Grundstücks hatte sich der Gemeinderat Billigheim im Herbst 2018 ausgesprochen. Rund drei Millionen investiert Aldi Süd allein in den Bau des modernen Pultdach-Marktes, der das gleiche Sortiment wie größere Filialen vorhalten soll.

Nachdem am Grundstück selbst schon erste Vorarbeiten ausgeführt wurden - "der Untergrund ist nicht einfach" (Gkarvanos) - sollen nun die konkrete Bauplanung und das weitere Genehmigungsprozedere angegangen werden. Auf den Eröffnungstermin "vor Weihnachten 2020" wollten sich die beiden Aldi-Vertreter "nicht festnageln" lassen. "Aber wir geben Vollgas für Sie", versprach Projektentwickler Gkarvanos.

Während für die Vertreter des Lebensmittelkonzerns also noch reichlich Arbeit ansteht, haben Billigheims Bürgermeister Diblik, die weiteren Verantwortlichen in der Verwaltung und auch der Gemeinderat ein Etappenziel schon erreicht. Im Michaelsheim durfte sich Diblik jedenfalls schon mal die Glückwünsche der Bürger zum Ausbau der Lebensmittelnahversorgung und zur "Verpflichtung" von Aldi abholen.