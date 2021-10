Von Noemi Girgla

Wagenschwend.Die Post, die kürzlich beim Museum in Wagenschwend einging, sorgte für Freude. "Gute Nachricht für den Neckar-Odenwald-Kreis!", schrieb Bundestagsabgeordneter Alois Gerig. Und weiter: "Das Museum Wagenschwend erhält 3375 Euro Bundesfördermittel." Denn es sei eines von zahlreichen Museen in ländlichen Regionen, die unter anderem über die Geschichte der Landwirtschaft sowie über aktuelle Themen rund um Landwirtschaft und Ernährung informieren und dabei einen Einblick in das Leben auf dem Land bieten.

Das Wagenschwender Museum hat aber noch viel mehr zu bieten: Auf vier Etagen (den Keller miteingerechnet) lädt es zum Streifzug durch verschiedene Epochen der Erdgeschichte ein. In jedem Winkel des ehemaligen Rathauses, in dem sich die Räume befinden, warten Ausstellungsstücke auf die Interessierten, die man so nicht aller Tage zu Gesicht bekommt. Von einer geologischen und mineralischen Sammlung über die Römerzeit bis hin zu einer Barbierstube und alten Instrumenten reicht die Sammlung. Aber auch Stücke von den Philippinen oder sakrale Gegenstände gilt es zu bewundern – immer wieder durchsetzt von Fotos und prägenden Momenten der Ortsgeschichte.

Ein Prunkstück der geologischen und mineralischen Sammlung ist ein 175 Millionen Jahre alter Ammonit. Stolze 85 Kilo bringt der Koloss auf die Waage, seit der Eröffnung des Museums vor 23 Jahren liegt das Fossil auf einem stabilen Tisch im ersten Obergeschoss. Das soll sich nun ändern.

"Mit dem Fördergeld wollen wir vier neue Vitrinen anschaffen und eine neue, einheitliche Beschilderung für einige Museumsräume ermöglichen", verrät Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Wagenschwend. Eine Vitrine wird eine Spezialanfertigung für den Ammonit sein. "Durch die Haubenvitrine soll er besser geschützt und präsentiert werden", meint Schäfer. Schon lange habe man sich das gewünscht, lediglich die finanziellen Mittel hätten gefehlt.

Bereits im April habe man den Antrag auf die Förderung gestellt, Ende September kam die Zusage. Dann musste alles schnell gehen. "Die Projekte, in die die Fördergelder fließen, müssen alle noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein", erklärt der Museumsvereinsvorsitzende. Da es sich bei dem neuen Dach über dem Kopf des Fossils jedoch um eine Spezialanfertigung mit einer gewissen Lieferzeit handle, musste sie direkt bestellt und ein Antrag auf frühzeitigen Maßnahmebeginn gestellt werden. Dieser wurde schon nach drei Tagen bewilligt – und die Vitrine in Auftrag gegeben. 1600 Euro soll sie kosten.

Die anderen drei Vitrinen werden der sakralen Sammlung des Museums zugutekommen. "Mit der Förderung können wir 75 Prozent der Gesamtkosten decken", berichtet Schäfer. Diese belaufen sich auf 4500 Euro. "Die Eigenmittel von 1125 Euro, also die restlichen 25 Prozent, werden wir schon aufbringen können", zeigt er sich zuversichtlich.

Auch im Vorfeld hat sich im Museum Wagenschwend schon einiges getan. "Wir haben bereits Förderungen vom Deutschen Verband für Archäologie und aus dem Programm ,Neustart Kultur’ erhalten", berichtet Schäfer. Das Geld sei einerseits in Desinfektionsmittelspender, Schilder und Bodenaufkleber, die den Mindestabstand regeln, geflossen. Aber auch eine Wand im Erdgeschoss sei durchbrochen worden, um einen Rundgang durch die Räume zu ermöglichen. "Alles Maßnahmen, damit wir überhaupt wieder öffnen durften", sagt der Vereinsvorsitzende.

Es wurde aber auch Geld in die mediale Aufrüstung gesteckt, ein Beamer samt Leinwand angeschafft, sowie ein virtueller Rundgang durch das Museum erstellt. Dieser ist kurz vor seiner Fertigstellung und wird zeitnah auf der Internetseite des Museums zu finden sein.

Die Winterpause bis März wird der Museumsverein nutzen, um die Modernisierungen, die durch das "Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021" (eine Kooperation des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien), möglich sind, umzusetzen. "Da ist Ruhe, aber auch nicht immer", meint Schäfer zwinkernd. Denn auch im Winter können zwei oder drei Besucher gleichzeitig (nach Anfrage und Voranmeldung) durch das Museum geführt werden.

Einen großen Wunsch konnte sich der Heimat- und Museumsvereins bislang jedoch (noch) nicht erfüllen. "Wir würden unser neues Georelief, das sich bislang im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses befindet, gerne allen Interessierten auch außerhalb des Museums zur Verfügung stellen", so Schäfer. Dafür wäre aber ein Anbau nötig. "Wir würden uns einen gläsernen Pavillon wünschen, in dem das Georelief neben dem Museum installiert werden kann", heißt es vom Verein. Momentan stehe an dieser Stelle eine alte baufällige Garage, die man dringend abreißen müsste. Um für dieses Vorhaben (das bislang erst mündlich formuliert wurde) aber weitere Fördermittel beantragen zu können, muss es erst mal den Gemeinderat passieren. "Da die Planvorstellungen schon vorliegen, hoffen wir auf baldige Zustimmung des Gemeinderates", schließt der Vorsitzende des Vereins.