Ein Heiz-Klimagerät (Frontbox), wie es in MAN-Busse eingebaut wird. Foto: Aurora

Mudau. (lah) Die Geschichte hinter Aurora beginnt 1928 mit einer Idee, die Autofahrer heute für selbstverständlich halten. Doch war Konrad G. Schulz der Erste, der seinen Ford Modell A mit einem Heizgerät ausrüstete, das die Wärme des Kühlkreislaufs auf den Innenraum überträgt. Wenig später baute er eine vergleichbare Heizung in einen Bus seines eigenen Busunternehmens ein, das bereits den Namen Aurora trug. Den Prototyp stellte er dem Fahrzeugbauer Karl Kässbohrer in Ulm vor, der in der Folge die Heizgeräte als Sonderausstattung anbot.

Zwei Jahre später nahm das erste Aurora-Werk in Leipzig die Produktion der Warmwasser-Luftheizung auf. Der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Firma nach Krefeld. Da Konrad G. Schulz aber an Asthma litt, suchte er nach einem neuen Standort mit reiner Luft. Im Vergleich konnte sich schließlich der Odenwald gegen Sylt und den Bayerischen Wald durchsetzen. 1965 zog Aurora nach Mudau um.

Hintergrund Umsatz: 36 Millionen Euro am Standort Mudau und 57 Mio. Euro in der kompletten Aurora-Gruppe Standorte: Mudau (Deutschland), Nuenen und Weert (Niederlande), Corlu (Türkei), Gran Rapids [+] Lesen Sie mehr Umsatz: 36 Millionen Euro am Standort Mudau und 57 Mio. Euro in der kompletten Aurora-Gruppe Standorte: Mudau (Deutschland), Nuenen und Weert (Niederlande), Corlu (Türkei), Gran Rapids (USA) Mitarbeiter: Die Mudauer Zentrale der Aurora-Gruppe beschäftigt 300 Mitarbeiter, darunter 11 Auszubildende Ausbildungsplätze 2022: Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann/-frau, Maschinen- und Anlagenführer(in), Mechatroniker(in) Produktionsfläche: 13.742 Quadratmeter Webseite: www.aurora-eos.com

Vom Bus weitete man schon bald das Portfolio auf mobile Maschinen und feste Kabinen aus. 1990 übernahm die Indus Holding AG die Firma und wandte sich auch internationalen Märkten zu. Neue Produktionsstätten entstanden in den Niederlanden, der Türkei und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Heute machen über 50 Prozent der Aufträge kundenspezifische Geräte, Zubehör und Düsen aus. Bei den Bussen zählt der rote Doppeldecker aus Londons City zu den Vorzeigeprojekten. Neben Aufdachanlagen entstehen bei Aurora auch Konvektoren (Bus-Heizkörper) und Bedienelemente. Auch die Klimatisierung u.a. in Mähmaschinen, Gabelstaplern oder Straßenreinigungsmaschinen, Bau-, Schienen- und sogar gepanzerten Sonderfahrzeuge stellt Aurora in kleinen und mittleren Stückzahlen her.

Mit der Abkehr vom Verbrennungsmotor sind auch im mobilen Beheizungssektor völlig neue Lösungen gefragt. 70 Ingenieure und Techniker sorgen für Innovationen. Für die E-Mobilität entwickelte Aurora etwa das neue Borealis-Wärmepumpensysteme für Busse. Für entsprechende Tests errichtete man in Mudau und Nuenen zwei Klimahallen, in die Fahrzeuge bis zu 15 Metern Länge und 4,50 Meter Höhe passen. Diese kann man dann Temperaturen zwischen minus 20 und plus 50 Grad aussetzen.

Geschäftsführer Peter Lohse kurz gefragt

Herr Lohse, wie hat sich die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten auf Aurora ausgewirkt?

Die Auswirkungen auf den Umsatz und die Ergebnissituation im Geschäftsjahr 2020 waren trotz Kurzarbeit massiv; im Geschäftsjahr 2021 sind wir allerdings nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau angelangt. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsweise stark beeinflusst. Das mobile Arbeiten ist mittlerweile integraler Bestandteil der Arbeitswelt und wird es auch nach der Pandemie – wenn auch auf etwas reduziertem Niveau – bleiben.

Die Aurora-Gruppe soll zukünftig noch stärker aus der Zentrale in Mudau gesteuert werden, sagt Geschäftsführer Peter Lohse. Foto: Aurora/Fotostudio Werner Kissel

Was machen Sie besser als andere?

Was wir besser machen als andere, können eigentlich nur die Kunden beantworten. Unsere Kunden schätzen unser Produkt, aber auch unsere Flexibilität, kundenspezifische Anforderungen sinnvoll umzusetzen. Somit genießen wir einen sehr guten Ruf in unseren Märkten – sowohl lokal als auch global.

Wie schwer ist es, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen?

Der Wettbewerb in unseren Märkten ist eine stetige Herausforderung. Es reicht nicht aus, sowohl Preis- als auch Technologieführer zu sein. Wir müssen auch sehr schnell in der Entwicklung und der Fertigung sein, ohne die Qualität unserer Produkte dabei zu beeinträchtigen.

Wie finden Sie Ihre Mitarbeiter? Wie halten Sie sie?

Wir nutzen die klassischen Kanäle des Recruitings wie Anzeigen, Internetportale, Headhunter und haben intern ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm erfolgreich eingeführt. Wir schaffen es, unsere Mitarbeiter langfristig zu halten, in dem wir faire Gehälter bezahlen, gut ausgestattete Arbeitsplätze bieten, hybrides Arbeiten unterstützen und gute Sozialleistungen außerhalb der normalen Vergütung bieten wie betriebliche Altersversorgung, Jobrad etc. Des Weiteren investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter.

Über welche Kanäle kommen die Auszubildenden zu Ihnen? Ist es schwer, geeignete Bewerber zu finden?

Hier helfen die neuen Medien wie Facebook, Instagram oder Portale wie LinkedIn. Als zweites Standbein dienen die überbetrieblichen Ausbildungsmessen. Trotz aller Anstrengungen ist es sehr schwer, neue und geeignete Auszubildende zu finden.

Wo soll Ihr Betrieb in zehn Jahren stehen? Welche Ziele oder Visionen haben Sie?

Als Teil einer börsennotierten Finanzholding ist der Fokus natürlich auf einer positiven und ambitionierten Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Um dies sicherzustellen, werden wir weiter in die Digitalisierung und Harmonisierung der Prozesse in der Aurora-Gruppe investieren und den weiteren Ausbau der globalen Präsenz vorantreiben. Die Aurora-Gruppe soll dabei zukünftig noch stärker aus der Zentrale in Mudau gesteuert werden.