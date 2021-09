Von Caspar Oesterreich

Frau Kletti, wie hat sich die Corona-Pandemie auf MPDV ausgewirkt? Für die IT-Branche war es ja nicht die schlechteste Zeit, oder?

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir vom digitalen Wandel profitieren, der für viele Unternehmen an Relevanz gewonnen hat. Man denke nur an die Beschaffungsketten, die zum Teil komplett unterbrochen sind. Oder die Herausforderungen bei der Planung der Mitarbeiter. Die Produkte von MPDV helfen, die Unwägbarkeiten zumindest ansatzweise zu beherrschen.

Wie schwer ist es für ein mittelständisches IT-Unternehmen wie MPDV, sich gegen Branchengrößen wie SAP durchzusetzen?

Die MPDV-Gruppe hat sich auf Fertigungs-IT für die unterschiedlichen Industriezweige und Branchen spezialisiert. Wir unterstützen und begleiten Unternehmen auf ihrem Weg zur Smart Factory, also zur sich selbst regelnden, papierlosen Fabrik. Natürlich ist es auch in diesem Bereich eine Herausforderung, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen. Dabei spielt die Größe des Unternehmens allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Der Kunde entscheidet sich für die Lösung, die am besten zu seinen Anforderungen passt. Schon Kleinigkeiten in der Software können ausschlaggebend sein: eine einfache Systemanbindung, die Erweiterbarkeit, eine ansprechende Benutzeroberfläche oder die intuitive Bedienung. Wir versuchen in allen Bereichen, der Konkurrenz immer einen entscheidenden Schritt voraus zu sein.

Hintergrund Mitarbeiter: rund 500 weltweit Auszubildende/Studierende: jährlich bis zu zehn neue, aktuell 24 im Unternehmen Umsatz 2020: circa 68 Millionen Euro [+] Lesen Sie mehr Mitarbeiter: rund 500 weltweit Auszubildende/Studierende: jährlich bis zu zehn neue, aktuell 24 im Unternehmen Umsatz 2020: circa 68 Millionen Euro (MPDV-Gruppe) Bürofläche in Mosbach: rund 6800 qm Standorte: insgesamt 13 an der Zahl in Deutschland, China, Luxemburg, Malaysia, der Schweiz, Singapur und den USA Anzahl Code-Zeilen seit Firmengründung: mehr als zehn Millionen Anzahl der Installationen: mehr als 1400 weltweit in Fertigungsunternehmen aller Größen und Branchen Webseite: www.mpdv.com/de

Was zeichnet Ihre Programme gegenüber denen der Mitbewerber aus?

Wir sind sehr nah am Thema und unseren Kunden dran und nehmen eine Vorreiterrolle ein: Wir sind nicht nur irgendein Experte auf unserem Gebiet, wir sind der Experte. Unsere Expertise bringen wir zum Beispiel im Verein Deutscher Ingenieure ein, wenn es darum geht, Richtlinien für Fertigungssoftware zu entwickeln. Oder beim Publizieren von Fachbüchern, wie ganz aktuell beim Lehrbuch für digitales Fertigungsmanagement. Das zeigt wiederum, wie wichtig das Zusammenspiel mit Hochschulen und berufsbildenden Schulen ist, auch im Hinblick auf Nachwuchsförderung. Außerdem tauschen wir uns eng mit unseren Kunden aus.

Ist es leicht, geeignete Mitarbeiter zu finden, oder suchen Sie wie viele andere Unternehmen händeringend nach Fachkräften?

Gerade im ländlichen Raum ist es schwerer als in Ballungszentren, Fachkräfte zu finden. Auch wenn unser Hauptsitz in Mosbach ist, haben wir Standorte in Hamm, Stuttgart oder München. Das macht es uns bei der Suche etwas leichter. Wir haben aber auch langjährige Mitarbeiter, die extra für uns nach Mosbach gezogen sind. Das zeigt uns, dass unsere Mitarbeiter gerne hier arbeiten und es sich lohnt, zur MPDV zu kommen. Natürlich ist das die schönste Anerkennung für ein Unternehmen und macht uns besonders stolz. Aber trotzdem: Wir freuen uns immer über Bewerbungen.

Wo soll MPDV in den nächsten zehn Jahren stehen? Welche Ziele haben Sie für das Unternehmen?

Wir möchten in zehn Jahren mindestens genauso innovativ sein wie jetzt und unserer Vorreiterrolle weiterhin gerecht werden. So können wir auch zukünftig ein guter und wichtiger Arbeitgeber in der Region sein und unseren Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze bieten. Mit unseren Tochtergesellschaften im In- und Ausland wollen wir weiter gesund und eigenfinanziert wachsen und dabei immer unsere Werte im Blick behalten. Wir sind menschlich, professionell, dynamisch und verlässlich – heute und natürlich auch in zehn Jahren.