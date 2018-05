Von Bernd Kühnle

Mosbach. Da dröhnte es gewaltig auf dem Messplatz in Neckarelz, als die gut 400 Biker am Sonntagmorgen ihre Maschinen anwarfen, um sich auf den Weg durch das Neckartal bis Neckargerach und von dort bergauf in Richtung Reichenbuch und Diedesheim zu machen. Ziel des gemeinschaftlich erfahrenen Wegs war der Schreckhof, war der Motorradgottesdienst.

Im Vorfeld hatte Norbert Ehrmann, der die Veranstaltung zusammen mit Motorradbegeisterten aus dem Neckartal organisierte, die obligatorischen "Motorradengel" verteilt, die nun als Glücksbringer die Biker durch die Saison begleiten werden. Vor dem von der Wirtsfamilie Martina und Thomas Gottweis auf dem Schreckhof errichteten Altar verteilten sich die Motorräder auf den markierten Plätzen und zeigten sich sehr interessiert an der Informationsschau, die von der Polizei aufgebaut worden war und sinnvolle, nützliche Tipps zu sicherem Fahren an Plakatwänden präsentierte.

Sodann hieß Ehrmann die Gäste willkommen und übergab nach einem Dankeswort an seine Mitorganisatoren den Fortgang der Veranstaltung an Diakon Manfred Leitheim. Dieser stellte die Bikerhymne "Born to be wild" in den historischen Zusammenhang, woraufhin Dirigent Rupert Laible mit seinem Chor Cantabile heiße Rhythmen in den sonnendurchfluteten Schreckhof schmetterte. Auch die weiteren Predigtteile untermalte der Chor immer wieder mit gekonnt vorgetragenen Liedbeiträgen - und trug damit wesentlich zu der prächtigen Stimmung bei, die den besonderen Gottesdienst prägte.

Prädikantin Dr. Dorothee Schlegel trug danach auf die Bikerszene zugeschnittene Fürbitten vor, ehe Diakon Manfred Leitheim bekannt gab, dass die in der Kollekte gesammelten Gelder in diesem Jahr dem ambulanten ökumenischen Hospizdienst Mosbach zukommen werden.

Nachdem den Motorradfahrern der Segen erteilt worden war und die Biker anlässlich der Weihwassertaufe ihre Motoren kurz, aber laut aufheulen ließen, löste sich die Versammlung der etwas anderen Art wieder auf. Und die gesegneten Motorradgruppen verteilten sich - gut beschützt - wieder auf den angrenzenden Straßen der Region.