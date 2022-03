Nach wie vor Luft nach oben gibt es bei den Bahnverbindungen aus Neckarelz (unsere Aufnahme) und aus der Region in die Metropolregion und Richtung Landeshauptstadt. So manche Weiche scheint für eine engere Vertaktung (also mehr Verbindungen) gestellt, aber bis die Region wirklich „am Zug“ ist, braucht es wohl noch viel Geduld. Symbolfoto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Osterburken/Stuttgart. Bessere Verbindungen, engere Vertaktungen, weniger Umstiege – seit Jahren bemüht man sich im bzw. vom Neckar-Odenwald-Kreis aus um Optimierungen im Bahnverkehr. Sei es von Osterburken nach Heidelberg oder von Mosbach nach Stuttgart: Der Fahrplan lässt noch reichlich Luft nach oben, weist noch zu viele Lücken aus. Auch weil bereits zugesagte Verbindungen (wie umstiegsfreie Züge von Neckarelz in die Landeshauptstadt) dann doch nicht gekommen sind oder in Aussicht gestellte Verbesserungen bislang im wahrsten Wortsinn auf der Strecke hängen geblieben sind.

Landtagsabgeordneter und Minister Peter Hauk sieht inzwischen die Weichen für eine bessere Vertaktung zumindest auf der Strecke von Osterburken nach Heidelberg gestellt, wie er in einer entsprechenden Pressemitteilung jüngst auch kundtat. Auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und Grünen-Gemeinderat Andreas Klaffke brachten sich in Sachen Bahnverbindungen unlängst in Stuttgart mit An- und Nachfragen in Erinnerung. Landrat Dr. Achim Brötel bohrt ebenso immer wieder. Die RNZ hat vor diesem Hintergrund beim Verkehrsministerium angeklopft, sich nach Entwicklungen und Plänen erkundigt. Antworten lieferte dieser Tage Wenke Böhm, stellvertretende Leiterin der Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit beim Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg.

Frau Böhm, sind die Weichen – wie von MdL Hauk jüngst vermittelt – für eine bessere Vertaktung (Halbstundentakt) auf der Bahnstrecke Osterburken-Heidelberg tatsächlich gestellt?

Im Verkehrsministerium werden gerade die Pläne ausgearbeitet, wie das Ziel aus dem Koalitionsvertrag (Halbstundentakt im ländlichen Raum) umgesetzt werden kann. Offen ist aber noch die Finanzierung: Ohne eine deutliche und strukturelle Anhebung der Regionalisierungsmittel wird dies nicht umsetzbar sein.

Wer entscheidet wo und wann über diese Regionalisierungsmittel?

Die Regionalisierungsmittel werden vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellt, damit diese Schienenpersonennahverkehr bestellen und organisieren. Über eine Aufstockung dieser Gelder entscheidet die Bundesregierung und am Ende der Deutsche Bundestag.

Wann könnte der Pendler konkret etwas davon haben, also wann ist mit engerer Vertaktung zu rechnen?

Sobald eine Zusage des Bundes vorliegt, können die Angebotsausweitungen ausgeplant und bestellt werden. Bis zur Umsetzung werden aber auch im besten Fall noch einige Jahre vergehen.

Inwieweit tangiert die laufende Untersuchung zur Frankenlandbahn die Planungen für die Strecken Osterburken- Heidelberg / Mosbach-Stuttgart? Und wie ist hier der Stand?

Die Planungen zu den Angebotsausweitungen wurden berücksichtigt, waren aber nicht Gegenstand der Untersuchungen.

Schnellere Verbindungen nach und von Stuttgart wurden zuletzt auch aus der Metropolregion direkt (Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis) gefordert. Auch die Neckartalverbindung scheint ja in der Tat noch Luft nach oben zu haben. Wie reagiert man auf derlei Forderungen; welche konkreten Überlegungen gibt es, welche Zeitfenster?

Auch hier gibt es Überlegungen, das Angebot zu verbessern. Auch hier gilt jedoch: Ohne eine Anhebung der Regionalisierungsmittel vom Bund wird es aber auch in diesem Fall schwierig, Verbesserungen umzusetzen.

Macht man es sich da nicht ein wenig zu einfach, wenn man immer nur auf den Bund und die bestehende Notwendigkeit weiterer Unterstützung von dort verweist?

Die aktuell verfügbaren Regionalisierungsmittel des Bundes reichen gerade aus, um das heutige Angebot aufrechtzuerhalten. Ohne eine bessere finanzielle Ausstattung der Länder müsste für solche Angebotsausweitungen in Nordbaden das SPNV-Angebot in anderen Regionen eingekürzt werden. Seit der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs und der Übertragung der Zuständigkeit auf die Länder ist im Grundgesetz die Verpflichtung des Bundes (Art. 106a) festgehalten, dass die Länder als Aufgabenträger mit Finanzmitteln für den ÖPNV – eben den Regionalisierungsmitteln – auszustatten sind.

Also wird eher umgekehrt ein Schuh draus?

Der Bund würde es sich zu einfach machen, das Ziel der Verdopplung der Fahrgastnachfrage, das auch das Land Baden-Württemberg verfolgt, auszurufen und die Länder mit den finanziellen Lasten alleine zu lassen. Daher haben die Länder in der Verkehrsministerkonferenz im Juni 2021 einstimmig einen verbindlichen Erhöhungspfad der Regionalisierungsmittel durch den Bund gefordert.

Müsste ein zügiger Ausbau der Verbindungen und damit eine Steigerung der Attraktivität des Bahnangebots nicht generell im Sinne des Verkehrsministeriums liegen, gerade auch im ländlichen Raum?

Ja, natürlich. Die Koalition hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, auch im ländlichen Raum einen 30-Minuten-Takt anzustreben und auch Expressverbindungen auszubauen. Nun kommt es darauf an, die finanzielle Basis dafür zu schaffen. Dazu sind die Länder in Verhandlungen mit dem Bund.

Noch einmal ganz konkret nachgehakt: Mit welchen Verbesserungen kann der gemeine Bahnpendler, der im Neckar-Odenwald-Kreis oder von dort aus Richtung Unterland/Metropolregion unterwegs ist, zeitnah oder zumindest auf Sicht rechnen?

Zunächst steht auf der Agenda die Verbesserung der schnellen Verbindungen nach Heidelberg und Osterburken mit Anschluss nach Würzburg. Die Planungen in Richtung Heilbronn/Stuttgart sind noch nicht abgeschlossen.