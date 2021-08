Mosbach/Obrigheim. Oliver Caruso, Carsten Diemer, Nico Müller, Adrian Müller – bei diesen Namen wissen viele, um welche Sportart es sich handelt. Hinter dem unglaublichen Erfolg dieser Gewichtheber und ihrem Verein, dem SV "Germania" Obrigheim, steht ein ganzes Dorf, das weiß kaum jemand. Das haben wir als Schlussfolgerung aus unserer Arbeit "Obrigheim – Das stärkste Dorf Deutschlands" gelernt, die wir im Rahmen des Geschichtswettbewerbs "Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft" geschrieben haben.

Wie ist es möglich, dass eine so kleine Gemeinde mit solch einer Randsportart bundesweit so viel Aufmerksamkeit erregt, dass es in der Presse sogar hieß: "Obrigheim, das stärkste Gewichtheber-Dorf Deutschlands"?

Der Verein brachte mehrfach Deutsche Meister, Europameister, Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner hervor. Gerade nahm zum Beispiel Nico Müller vom SV Obrigheim in Tokio an den Olympischen Spielen teil.

Eva Spitzer und Verena Crnjak präsentieren ihre Arbeit.

Wir gingen bei unserer Arbeit auf Spurensuche und haben uns folgende Fragen gestellt: "Wer sind diese starken Leistungssportler? Wer sind die Organisatoren und die Hintermänner, die diese Sportart und diesen Verein in Obrigheim so populär und erfolgreich gemacht haben? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Gemeinde und das gesellschaftliche Leben?"

Die Antwort lautet: Der Erfolg setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Die Vereinsmitglieder haben sich außergewöhnlich im Ehrenamt engagiert. Trainingsräume wurden selbst ausgebaut, das Training wird von Vereinsmitgliedern geleitet und bei Großveranstaltungen sind teilweise 60 bis 80 Helfer im ehrenamtlichen Einsatz.

Eine besondere Stärke des Vereins ist auch die Jugendarbeit. Für seine vorbildliche Nachwuchsarbeit wurde der Verein bereits mehrmals ausgezeichnet. Weitere Bausteine sind der Fleiß, Ehrgeiz und die Disziplin, die die Obrigheimer Sportler in hohem Maß beweisen und bewiesen. Die Integration verschiedener Nationalitäten, auch die Gleichberechtigung von Frauen in diesem Sport, sind für die Obrigheimer eine Selbstverständlichkeit.

Vielen sind die Wettkämpfe in der Neckarhalle als besonderes Ereignis bekannt. Durch Innovationen gelang es dem Verein, diese Veranstaltungen zum Publikumsmagnet zu machen. Regelmäßig (zumindest vor der Coronapandemie) war die Halle mit 1500 Zuschauern gefüllt. Die Heimkämpfe in der Neckarhalle waren nicht nur einfache Wettkämpfe, sondern echte Events mit familiärem Charakter. Man muss sich das so vorstellen: Die Bühne ist ausgeleuchtet, die übrige Halle wird während des Wettkampfes abgedunkelt, so steht der Sportler im Fokus, im Rampenlicht. Während des Hebeversuchs sind die Zuschauer mucksmäuschenstill, im Geist hebt gefühlt die ganze Halle mit – und dann entlädt sich all die Emotion in Jubel oder Enttäuschung. Es ist schwer zu beschreiben, aber während der angespannten Stille hat man das Gefühl, dass man sein Herz und das der anderen Zuschauer pochen hört.

Nicht nur diese regelmäßig ausgebuchten Veranstaltungen, auch ein einfallsreiches Finanzmanagement, wie zum Beispiel regelmäßige Schrottsammlungen, stellten den Verein auf wirtschaftlich stabile Füße. Ein ganz wesentlicher Faktor, der zum großen Erfolg beiträgt, ist das gemeinschaftliche Handeln von Verein, Gemeinde und Landkreis, wobei auch die lokale Presse immer präsent war. Gewichtheben ist eine Mannschaftssportart, auch wenn es nicht so aussieht. Das ganze Drumherum ist nur machbar, wenn alle an einem Strang ziehen.

Der außergewöhnliche Erfolg der Gewichtheber des SV Obrigheim fußt auf dem engen Zusammenwirken von Sportlern, Vereinsführung und vielen Ehrenamtlichen, vielen Mitgliedern und spendenbereiten Sponsoren und begeisterten Zuschauern. In der Gemeinde herrscht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und viele Dorfbewohner identifizieren sich mit der Gewichtheberabteilung des Vereins. "Wir" haben gewonnen, hört man dann oft die Leute sagen.

Unser Fazit ist: Einer kann mit sich und für sich allein nur wenig erreichen. Die harmonische und solidarische Zusammenarbeit aller Beteiligten, das gemeinsame "Wir", kann wirklich Großes hervorbringen. Auch das stärkste Dorf Deutschlands.