Mosbach/Obrigheim. (cao) Vorgeschrieben ist das Tragen von Masken seit Anfang der Woche in der Schule nicht mehr. Nach den Osterferien fällt auch die Testpflicht weg. Für viele Eltern kommen die Lockerungen zu früh, sagt Tanja Bayer, Gesamtelternbeiratsvorsitzende in Mosbach, im Gespräch mit der RNZ. "Angesichts der hohen Inzidenz, auch gerade unter Kindern und Jugendlichen, hätte man diese Maßnahmen, die mittlerweile ja zur Routine geworden sind, noch mindestens fortführen müssen, bis alle Abschlussprüfungen geschrieben sind."

Am Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) und Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) in Mosbach sowie an der Gemeinschaftsschule Obrigheim (GMS) setzt ein Großteil der Schüler weiterhin die Maske auf. Auch bei den Lehrern überwiege noch die Vorsicht, wie die Schulleiter gegenüber der RNZ erklären. ,,Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind sehr sorgsam und weitsichtig miteinander umgegangen, viele haben die Maske zum Schutz weiterhin getragen", berichtet Jochen Herkert, Schulleiter am NKG, von der ersten Woche ohne Maskenpflicht. Er lobt dieses Verhalten, "da wir gerade im Hinblick auf die Abiturprüfungen vorsichtig sein sollten, um den Kindern weiterhin gute Voraussetzungen für die Prüfungen zu ermöglichen."

Die vergangene Woche sei von Unsicherheiten auf beiden Seiten geprägt gewesen, sagt Alexandra Bechthold, Konrektorin der GMS. "Nahezu alle Lehrkräfte tragen bei uns Maske als Vorsichtsmaßnahme. Viele Schülerinnen und Schüler ebenfalls." In den Grundschulklassen sei dagegen zu beobachten, "dass nahezu alle Kinder Masken dabei haben, diese aber nicht getragen werden".

Dr. Thomas Pauer, Schulleiter am APG, vermutet, dass nach den Osterferien kaum noch ein Schüler Maske tragen wird. "Am Montag hatten schätzungsweise 80 Prozent eine auf, am Freitag waren es noch etwa die Hälfte." Mit Blick auf die anhaltend hohe Inzidenz sieht auch er die Lockerungen skeptisch. "Ich muss seit den Fastnachtsferien kontinuierlich auf rund acht Kollegen verzichten, weil immer wieder jemand positiv getestet wird." Bei den Schülern seien es circa 40 bis 50 je Zehn-Tage-Rhythmus. "Die oberste Priorität sollte es sein, den Unterricht zu gewährleisten", macht Pauer deutlich.

"Zwiegespalten" blickt Alexandra Bechthold auf das Ende der Testpflicht. "Auf der einen Seite nimmt es uns eine große Last hinsichtlich des Arbeits- und des Zeitaufwandes, auf der anderen Seite konnten wir in der Vergangenheit durch die regelmäßigen Testungen Ansteckungsherde eindämmen und größere Ausbrüche verhindern", sagt die Konrektorin der GMS Obrigheim. "Da Kinder oft symptomfrei sind, steigt die Infektionsgefahr ohne Tests", sagt auch Pauer. "Aber die kosten das Land eben viel Geld ..."