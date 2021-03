Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Heidelberg. Die Coronakrise geht auch an Studenten nicht spurlos vorüber: "Meine Generation wird ja gerne als ,Digital Natives’ bezeichnet, weil wir mit Computer, Internet, Tablet und Smartphone groß geworden sind", sagt Maximilian Hausknecht. "Das bedeutet aber nicht, dass wir allein in der digitalen Welt zu Hause sind und es uns leicht fällt, auf persönliche Kontakte zu verzichten", macht der Studierendensprecher der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach deutlich.

Maximilian Hausknecht. Foto: privat

Treffen mit Freunden und Kommilitonen – sei es in der Mensa, in Lerngruppen oder beim Feiern – sind seit geraumer Zeit nur sehr eingeschränkt möglich. Selbst Vorlesungen und Seminare finden größtenteils digital statt, sodass sich die eigene Lebenswelt oft auf die Quadratmeter des Wohnheimzimmers reduziert. "Da geht natürlich viel verloren, was das Studentenleben doch eigentlich ausmacht", erklärt Hausknecht im Gespräch mit der RNZ. "Mit allen negativen Folgen."

Zwar versucht die Studierendenvertretung an der DHBW durch Online-Spieleabende, einem Kneipen-Livestream oder ähnlichen digitalen und durchaus ausgefallenen Formaten die Stimmung hoch zu halten. Doch der Informationsbedarf zu psychologischen Beratungsangeboten habe in den vergangenen Monaten merklich zugenommen, berichtet Hausknecht. "Bei einer anonymen Umfrage, die wir zwischen November und Januar mit etwa 320 Teilnehmern durchgeführt haben, gab es vermehrte Fragen nach Anlaufstellen und Hilfsangeboten." Durch die Pandemie würden sich Studenten in ganz Deutschland einsam, unglücklich oder mit der Gesamtsituation überfordert fühlen.

Für Wirbel sorgte diesbezüglich erst kürzlich eine Äußerung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wonach es für Studenten keinen Grund gebe, depressiv zu werden, wenn sie ihre Situation mit anderen Menschen in der Coronakrise vergleichen würden. "Eine Depression ist keine persönliche Entscheidung, sondern eine Krankheit", kritisiert Hausknecht die Aussagen des Ministerpräsidenten. "Viele Stundenten – nicht unbedingt bei uns an der Dualen Hochschule aber deutschlandweit – haben ihren Minijob und damit eine wichtige Finanzierungsquelle ihres Studiums verloren, was durchaus Existenzängste schürt." Deshalb sei ein sensibler Umgang mit dem Thema Depression angebracht, statt zu verharmlosen, so Hausknecht. Betroffene bräuchten professionelle und umfangreiche Hilfe.

Das Studierendenwerk Heidelberg hat nun speziell in den Wohnheimen eine solche Anlaufstelle eingerichtet. Seit wenigen Wochen hängen auch in den beiden Mosbacher Wohnheimen des Heidelberger Studierenwerks die Plakate des neuen "Referats gegen Einsamkeit" aus. Neben Sensibilität und Fingerspitzengefühl haben die beiden Berater, Germanistikstudentin Carola Kasimir und Raphael Wankelmuth (Sozialwissenschaften), jede Menge Fachkenntnis für Notfälle aller Art und können auch an andere Beratungsstellen vermitteln – von der Abteilung Studienfinanzierung bis hin zur Familienkasse. "Ein wirklich gutes neues Angebot, auf das wir in unseren regelmäßigen Newslettern hinweisen", lobt Hausknecht die Initiative. Schließlich richte sich das Referat nicht nur an die Wohnheim-Bewohner, sondern an alle Studenten gleichermaßen.

Hintergrund > Referat gegen Einsamkeit: Carola Kasimir ist unter (01 72) 3 68 26 96, Raphael Wankelmuth unter (01 72) 3 70 20 59 von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, telefonisch und jederzeit per E-Mail an: rge@stw.uni-heidelberg.de erreichbar. In Notfällen darf von den Sprechzeiten abgewichen werden. > Vertrauensprofessorin an der DHBW Mosbach ist Prof. Dr. Christine Azarmi: E-Mail: christine.azarmi@mosbach.dhbw.de, Tel.: (0 62 61) 93 91 07. > Weitere Infos, auch zur therapeutischen und seelsorgerischen Begleitung, gibt es hier

Das niedrigschwellige Beratungsangebot biete emotionale Stabilität in unsicheren Zeiten. "Die ersten Reaktionen sind sehr positiv", erläutert Tanja Modrow, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg. "Ich weiß, was es bedeutet, einsam und mit dem Studium und der ganzen Welt überfordert zu sein. Ich habe viele dunkle Zeiten in meinem Leben gemeistert", berichtet Beraterin Carola Kasimir von ihrer persönlichen Motivation. "Daher betrachte ich es als meine Aufgabe, das Licht, das ich aus all diesen Erfahrungen mitgenommen habe, an die Menschen weiterzugeben, denen es vielleicht gerade fehlt." Als Studierende wissen die beiden neue Referenten gegen Einsamkeit am besten um die Sorgen, die ihre Kommilitonen in diesen Zeiten umtreiben können.

Die Mosbacher DHBW-Prorektorin und Dekanin Prof. Dr. Elke Heizmann begrüßt, dass die Hilfsangebote der Hochschule "nun auch um das vom Studierendenwerk Heidelberg initiierte ,Referat Einsamkeit’ erweitert werden konnte". Die Struktur der Mosbacher Hochschule mit kleinen Gruppengrößen ermögliche schon immer einen direkten Austausch mit den Dozenten, die bei Problemen schnell und unkompliziert helfen könnten. Ferner halte man spezielle Unterstützungs- und Betreuungsangebote bereit, so Prorektorin Heizmann. Darunter die Möglichkeit der gezielten Kontaktaufnahme mit den Studiengangsleitern, der Vertrauensprofessorin Dr. Christine Azarmi sowie das Angebot therapeutischer und seelsorgerischer Begleitung.