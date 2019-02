Mosbach/Fahrenbach. (schat) Im Erwachsenenalter ist das mit Weihnachten und der Bescherung ja mitunter nicht mehr ganz so spannend und aufregend wie es das für Kinder ist. Es sei denn, man hat einen Lions-Advents-Kalender und eine gute Portion Glück. Dann kann die Bescherung auch besonders erfreulich ausfallen - so wie bei Ulrike Konrad. Die durfte und darf sich nämlich über den Hauptpreis des Glücks-Kalenders des Lions-Clubs Mosbach freuen. "Mein Mann hat an Heiligabend die Gewinnzahl aus der RNZ mit meinem Kalender verglichen und mich dann mit der Nachricht vom Gewinn überrascht", berichtet die Fahrenbacherin bei der Übergabe des Hauptgewinns bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach.

Dass der Gatte selbst mit seinem Kalender leer ausging, lässt sich mit Blick auf den Hauptgewinn - mit insgesamt 2000 Euro aufgeladene Happy-Cards von Mosbach Aktiv - locker verschmerzen. Lions-Präsident Jürgen Weimann hatte neben den wertvollen Karten auch noch einen edlen Tropfen und das flauschige Maskottchen der Löwen dabei, oben drauf gab’s zudem auch noch einen persönlichen Brief vom Präsidenten, der in Begleitung seiner Lions-Kollegen Günter Endlich und Gerhard Lauth zur Übergabe gekommen war.

Ein anderer Kollege - der von Ulrike Konrad nämlich - war zwar nicht zugegen, aber doch ein großes Thema: "Den Gewinnerkalender hat mir mein Kollege Leo Dorbath-Wex zu Nikolaus geschenkt", erklärte Konrad, wem sie den Hauptpreis eigentlich zu verdanken hat. Der nette Mitstreiter aus der Johannesbergschule der Johannes-Diakonie soll nun im Nachgang auch ein kleines Dankeschön erhalten.

"Nach dem Kalender ist vor dem Kalender", verdeutlichte Löwe Gerhard Lauth, das Kalenderteam des LC Mosbach werde sich demnach schon bald wieder ans Werk für den Advents-Glücks-Kalender 2019 machen. Vom Jahrgang 2018 wurden insgesamt 6500 Exemplare verkauft, 790 Preise im Wert von über 25.000 Euro versteckten sich hinter den 24 Türchen. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf (rund 30.000 Euro) soll - wie schon in den Jahren zuvor - zu "100 Prozent wohltätigen Zwecken" zukommen. Zuletzt unterstützte man etwa das Frauen- und Kinderschutzhaus, den Tafelladen oder die RNZ-Weihnachtsaktion.