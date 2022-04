Von Pia Geimer

Mosbach. Es gibt viel Spannendes zu entdecken in der neuen Fotoausstellung des Mosbacher Stadtmuseums: Auf liebevoll zusammengetragenen Fotografien kann man historische Stadtansichten aus mehr als einem Jahrhundert bewundern und dabei Details entdecken, die zum Teil heute noch fast unverändert im Mosbacher Stadtbild existieren. Andere hingegen sind verschwunden im Laufe der Zeit, oder sie haben ein neues Gesicht erhalten und damit den architektonischen "Look" der Stadt verändert.

Unter dem Titel "Heute wie gestern? Fotografien einer Stadt" stellt das Stadtmuseum seine neue Foto-Schau vor, die am Donnerstag im Rahmen eines kleinen Festaktes im Rathaussaal offiziell eröffnet wurde. Neben Bürgermeister Michael Keilbach und Museumsleiter Stefan Müller kamen dabei auch Mitglieder der Inventarisierungsgruppe zu Wort, die die neue Sonderausstellung mit echter Leidenschaft konzipiert und erarbeitet hatten.

Die musikalische Umrahmung der Eröffnung übernahm der Pianist Christian Roos am Flügel mit wunderbar passenden Ausschnitten aus den "Aquarellen" von Niels Gade, "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgsky und einer eigenen jazzigen Version des berühmten Liedes "Auld lang syne".

Nach dem musikalischen Auftakt von Christian Roos folgte die Begrüßung durch Bürgermeister Michael Keilbach. Er würdigte in seiner Ansprache ausdrücklich die Leistungen der sieben Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement bereits zu einem wichtigen Bestandteil der Mosbacher Museumslandschaft geworden seien. Das Team der Inventarisierungsgruppe, bestehend aus Anita Schneider, Angelika Grünewald, Hannelore Ziegler, Gerhard Schweikert, Ursula Rauh sowie Hilde und Herbert Eberle, kümmert sich unter anderem um die Erfassung und Pflege des mehr als 2000 Fotografien umfassenden Fotobestands des Stadtmuseums. In kurzen Berichten gaben die vier Erstgenannten dann abwechselnd den Anwesenden einen Überblick, wie so eine Fotoausstellung eigentlich entsteht.

Viel Arbeit und zahlreiche Besprechungen intern und mit Museumsleiter Stefan Müller hat es gebraucht, von der sorgfältigen Erfassung der Originalfotos über das Erstellen einer originellen Konzeption bis hin zur endgültigen Fertigstellung. Und das hat sich gelohnt, so viel darf schon verraten werden.

Herzstück der neuen Ausstellung sind 50 Foto-Tafeln, auf denen historische Stadtansichten und ihre heutigen Pendants zu einer reizvollen Entdeckungsreise einladen. Die Auswahl aus den vielen historischen Aufnahmen zu treffen, sei das Schwierigste gewesen, berichten die Ausstellungsmacherinnen beim anschließenden Rundgang durch die Schau. Manchmal hätten sie eine ganze Stunde über einem besonders interessanten Bild gesessen.

Aber auch die Erstellung der neuen Fotos aus möglichst identischer Perspektive war oft gar nicht so leicht und erforderte teils mehrere Anläufe. Dabei entstanden aber auch witzige Ideen, wenn beispielsweise auf einem historischen Bild eine Gruppe von Sommerfrischlerinnen mit Tennisschlägern und Fahrrad auf dem Marktplatz posiert, das moderne Foto aber anstatt der jungen Damen in ihren langen weißen Sommerkleidern eine Gruppe von städtischen Arbeitern in Arbeitskluft an gleicher Stelle zeigt, die gerade die großen Krippenfiguren für den Weihnachtsmarkt aufstellen.

Zuweilen ist es auch für ortskundige Betrachter gar nicht so einfach, den genauen Standpunkt zu erraten, von dem aus eine historische Fotografie (die ältesten sind um 1900 entstanden, die meisten zwischen 1930 und 1940) aufgenommen wurde. Erst beim Blick auf das moderne Bild wird klar, wo man sich genau befindet und was sich verändert hat. Zum besseren Vergleich wurden alle Fotos – alte wie neue – digital bearbeitet und farblich angepasst auf ein neutrales, zeitloses Schwarz-Weiß. Neben den Haupttafeln mit den 50 Doppelansichten finden sich in den Schaukästen der Ausstellung auch viele weitere historische Fotografien aus dem umfangreichen Museumsbestand.

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Juni zu sehen im Stadtmuseum Haus Becker, Hospitalgasse 4. Öffnungszeiten sind mittwochs und sonntags 15 bis 18 Uhr, Führungen und zusätzliche Besichtigungstermine für Gruppen können auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.