Mosbach. (gin) Für manche kommt dieses Jahr ein Urlaub im Ausland nicht in Betracht. Aber auch der Neckar-Odenwald-Kreis lädt zu einem Urlaub ein – das dachten sich auch Brigitte und Irmfried Andreas aus Leipzig, die eine Woche in Mosbach und Umgebung verbrachten.

Quartier bezogen hatten sie inmitten der malerischen Altstadt, genauer: im Hotel "Lamm". Die Idee dazu lieferte der Katalog eines Reiseunternehmens. Und so zog es das wanderbegeisterte Ehepaar, das ursprünglich nach Südtirol wollte, um dort an geführten Wanderungen teilzunehmen, eben in den Südwesten der Bundesrepublik.

"Für Leute, die ,Action’ suchen, ist die Region eher nichts", antworten die beiden auf die Frage, ob sie ihr Urlaubsziel weiterempfehlen würden, "aber wenn man gerne wandert, ist der Ort wunderbar." Ausflüge unternahmen sie mit den Fahrrädern nach Mudau, nach Heidelberg und Neckarzimmern und überall dorthin, wo es sich ein "saftiges Grün" und die "große Ruhe" in den Wäldern fand.

Dass sie zur Zeit des "Mosbacher Stadterlebnisses" die Große Kreisstadt besuchten, fiel ihnen jedoch erst auf, als sie darauf hingewiesen wurden. "Die Plakate der ,Schaufensterausstellung’ sind uns gar nicht aufgefallen", meinen sie. Das läge aber auch daran, dass sie bei dem schönen Fachwerk eher "nach oben" geschaut hätten. "Eigentlich schade", bemerkt Irmfried Andreas. "Die Fotos in den Schaufenstern sind so schön, aber wir haben sie einfach für Dekoration gehalten." Bei manchen müsse man wirklich gute Augen haben, schließt sich seine Frau der Aussage an. Die Beschriftung unter den Aufnahmen von Thomas Kottal, sei teilweise kaum zu lesen.

Die zehn Stelen mit floralen Motiven dagegen, die sind ihnen mehrfach ins Auge gestochen und auch der Slogan "shoppen, schlemmen & mehr" sei überall präsent gewesen. "Da sind wir jeden Tag kreuz und quer durch die Stadt, aber dass in den Schaufenstern Ausflugstipps hängen, haben wir gar nicht registriert", bedauern die Leipziger Gäste. "Vielleicht wäre weniger mehr gewesen." Denn wahrgenommen haben sie vor allem die angepriesene Ware der einzelnen Geschäfte. "Natürlich wollen die Händler verkaufen und die Schaufenster sind auch sehr ansprechend, aber die Bilder wirken wie zerstückelt. Die eine oder andere Schaufensterpuppe weniger wäre nicht schlecht gewesen." Der Begeisterung für ihren Urlaubsort Mosbach tut das aber keinen Abbruch. "Wir haben den Wald und die Natur sehr genossen", bekräftigen beide. Besonders die Ausschilderung der Wanderwege sei sehr gut gewesen. Wer aber keinen Sinn für schöne Wanderungen habe, den ziehe es schnell weiter. So sei ihnen aufgefallen, dass die meisten Gäste nicht so lange in der Region blieben wie sie selbst.

Ob das Ehepaar noch einmal nach Mosbach kommen würde? Wohl eher nicht. Das habe aber rein gar nichts mit der Stadt und der Umgebung selbst zu tun. Nur damit, dass sie nicht zweimal an den gleichen Ort fahren möchten. Schließlich gebe es noch so vieles, das sie sehen und erleben wollen.