Mitmachen ausdrücklich erwünscht: Das Weltkulturenfest eröffnet am 14. Juli die Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommer 2019". Foto: RNZ-Archiv

Mosbach. Ein Wiedersehen mit dem Weltkulturenfest gibt es zur Eröffnung des Mosbacher Sommers am Sonntag, 14. Juli. Bereits 2017 begeisterte das Fest mit multikulturellen Aktionen, Essensständen und Musikern zahlreiche Besucher. Begegnungen und Gespräche, Tanz, Spiel, Essen und der Austausch untereinander sowie das Erleben neuer Welten stehen im Vordergrund. Zum Abschluss des Festes geben sich "Soweto Soul" die Ehre, die das Publikum an der Seebühne begeistern wollen: Da soll kein Bein ruhig stehen, keine Hüfte steif bleiben.

Zur Eröffnung des Festivals wird es um 11.30 Uhr ein interreligiöses Friedensgebet geben. Das soll die unterschiedlichen Religionen vereinen und gleich zu Beginn den verbindenden Charakter der Veranstaltung verdeutlichen: Harmonie, Austausch und gegenseitige Akzeptanz stehen klar im Vordergrund und sollen zelebriert werden. Oberbürgermeister Michael Jann will zur Eröffnung des Mosbacher Sommers schließlich Freunde, Bekannte und möglichst viele Besucher zu einem heiteren Fest mit Kulturaustausch begrüßen.

Den ganzen Tag über wird musikalisch einiges geboten sein: Die Band "C-J-F-L" aus Frankreich verspricht eine tolle Mischung aus französischen und internationalen Songs. Der Chor "Pirol" der Musikschule Mosbach singt eine spannende Auswahl von Liedern verschiedenster Nationen, ein philippinischer Chor präsentiert mit seinem Auftritt die eigene Nation(alität) neugierigen Augen und Ohren.

In Sachen Tanz breitet sich die ganze Variation an Möglichkeiten, die die Kulturen der Welt zu bieten haben, vor den Besuchern aus: Von orientalischen Tänzen, dynamischem Tribal Dance, zeitgenössischem Hip-Hop, bollywoodwürdiger Performance, leidenschaftlichem Flamenco bis hin zu türkischer Folklore können sich die Augen der Zuschauer an bisher noch unbekannten Bewegungen erfreuen. Zudem gibt es etliche Mitmachaktionen: einen Stand mit Tanzaktionen zum Erleben und Lernen, ein Weltquiz und ein Weltpuzzle, Wurfwand/Fotowand und Cheerleader der Heidelberger Hunters, FunBalls und vieles mehr!

Für die Sportbegeisterten stehen der Dart-Club sowie Boccia und Boule zur Verfügung. Ebenso wird es Schnupperaktionen für Yoga, Pilates und Nia geben. Infostände sind eingerichtet von der Landeszentrale für politische Bildung, von der DHBW Mosbach mitsamt internationaler Studierender und den Asylarbeitskreisen mit Sprachenstand, Trommeln und Spielen sowie einem Haarkünstler. Zudem hat sich das Jugendhaus Mosbach ein attraktives Programm einfallen lassen: Es gibt einen Menschenkicker, einen Tischkicker und die Möglichkeit, eigene Postkarten zu gestalten. Außerdem kann man seinen Körper mit Henna-Tattoos schmücken.

Und natürlich darf bei einem solchen Fest auch internationales Essen und Trinken nicht fehlen: Es gibt französisches, kroatisches, russisches, syrisches, afghanisches, indisches, italienisches, türkisches und ungarisches Essen, Thüringer Bratwurst, englisches Gebäck, amerikanische Burger in allen Variationen. Neben "normalen" Getränken locken Champagner aus Château-Thierry, englisches Pimm’s, indisches Lassi, Ayran und Espresso. Und natürlich gibt es Kaffeespezialitäten - die "Mokaba" hat ihr Kommen zugesagt.

Vorbereitet wird das Fest vom Kulturamt in Kooperation mit den Flüchtlingskoordinatorinnen, Jugendgemeinderat und -haus, der Partnerschaftsbeauftragten und den Partnerschaftskomitees sowie dem Sportbeauftragten.