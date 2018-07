Von Bernd Kühnle

Mosbach. Die fast sphärischen Eröffnungsklänge der Gitarre von Martin und die leichte rhythmische Begleitung von Lucas’ Schlagzeug wollen gar nicht so richtig zur Ankündigung einer "Poetry-Slam-Künstlerin" passen, als die Julia Engelmann häufig bezeichnet wird. Irgendwie fehlte hier das Gewaltsame, und auch während des gesamten Abends kamen keine Anzeichen der mit dem Begriff "Slam" verbundenen Aggressivität auf. Vielmehr verbreitete schon ihr Begrüßungslied "Grüner wird’s nicht" eine heitere innere Ruhe, da in ihm die Aufforderung steckte, nicht immer nach Neuem zu gieren, denn die Erwartungen endeten nicht immer in einer immensen Vergrößerung des Glückszustandes.

In dem ersten, lang anhaltenden Applaus zeigte das Publikum im gut gefüllten Großen Elzpark, dass die Künstlerin mit ihrer Art der Performance genau den Nerv der Zuhörer traf, ein Eindruck, der sich bei den folgenden Stücken noch verstärkte. Bei ihrem abendlichen Auftritt wollte sie die Zutaten "Musik und Gedicht" zu einer Art künstlerischer Weinprobe verflechten, bei der sich die beiden wie der Wein- und der Kaffeegeschmack zu einer sinnbetörenden Einheit verflochten.

Im ihrem Gedicht "Stille Poeten" arbeitete sie eine Art Lebenshilfe für sich selbst und für all jene heraus, denen nicht das laute, schrille Auftreten gegeben ist, sondern die ihre Effektivität in ruhigen Tönen und Aktionen entfalten. Danach folgte allerdings als Kontrast eine als "Gangsterrap" angekündigte Nummer, bei der in beachtlicher Geschwindigkeit eine alphabetisch geordnete Aneinanderreihung von Anglizismen hervorbrach, bei der allein schon das rhythmische Stakkato den Beifall mitriss.

Die Künstlerin belohnte sich auch gleich mit einer Art Eigenapplaus, indem sie - das darf bei keinem ihrer Auftritte fehlen - eine geballte Ladung Konfetti über sich und ihre Musiker warf. Diese einfache Geste enthielt auch einen guten Teil des Effekts, den ihre Lieder und Texte erzeugen: Mit einer bewussten Naivität, Reduktion der Pose und auch der Worte auf eine simple Ebene betritt Julia die Herzen der Zuhörer, die sich verstanden fühlen und mit den überbrachten Botschaften identifizieren können.

Nach einem auf dieselbe Art aufgebauten "Breakdance-Teil" und einem Minibühnenumbau brachte sie mit "Ich bin kein Modelmädchen" musikalisch zum Ausdruck, wie sie nicht sei. Danach folgten die wohl am tiefsten in die Gefühlswelt eingreifenden Gedichte "Für meine Eltern" und "Für meinen Bruder", die beide eine einfache Liebeserklärung darstellten, aber durch die Schlichtheit eine Ehrlichkeit und Überzeugung verbreiteten, wie sie viele Poeten nur selten erreichen.

Auch beim "Liedgedicht Grapefruit", in dem sie beschreibt, wie sie einer traurigen Person wieder zu Lebensmut verhalf, kamen einfache, tief greifende Lebenserkenntnisse zutage, als sie erkannte: "Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt" und die man eher in den tiefenpsychologischen Bereich als in Pop-Poesie einordnen würde. Auch hier trat wieder der Tiefsinn zutage, den die erst 26-jährige Dichterin in ihre zutiefst heiter wirkenden psychisch beeinflussenden Gedankengänge auf humorvolle und optimistische Art einzuflechten versteht.

Nach einem Ausflug in die WG-Zeit der Künstlerin, in der sie Beobachtungen an einem Taxistand musikalisch umsetzte und die Welt in "Was hab ich, was hab ich nicht" einteilte, kam die große Offenbarung für ihre Vorliebe für die immer wieder spärlich eingestreuten Konfetti-Orgien: "Ich hab das Konfetti als Ersatz für Sternschnuppen, die ich bislang noch nie sah" - wieder eine kleine Geste, die in Aussage und Symbolik sofort ins Publikum übersprang.

Auch die in vielen Teilen identischen und in gleichen Rhythmen ablaufenden Handlungs- und Aktionsweisen von Kindern und Erwachsenen griff Julia musikalisch auf, ehe sie eine Lebenssituation des Verlassenwerdens sowohl dichterisch bei "Abschiedsparty ohne dich" , als auch musikalisch bei "Ich kann alleine sein" aufgriff. In beiden Stücken kam noch einmal die tiefgründige Einfachheit zutage, als in teils humorvollen Redewendungen ernste Situationen entschärft und auf ihre reale Bedeutung reduziert wurden - ein weiterer verbaler Drahtseilakt mit enormer Tiefenwirkung. Nach einem Abspann-Lied, welches das Publikum mit begeisternden Tänzen begleitete, und einem an die Anfangssituation angelehnten Song beendete Julia Engelmann einen hervorragend gestalteten Musik- und Gedichtabend, bei dem vor allen Dingen überzeugte, wie gut es Julia Engelmann versteht, Tiefgründiges und Heiteres zu einer perfekten Einheit zu verschmelzen.

Im Anschluss an ihren Auftritt nahm sich die sympathische Künstlerin noch lange Zeit, um jeden einzelnen Foto- und Signierwunsch ihrer begeisterten Fans zu erfüllen.