Von Peter Lahr

Mosbach. "Elf Freunde sollt ihr sein." Dieser nicht ganz neue Ratschlag kann auch über den Fußballtellerrand und die verpatzte EM hinaus ein Rezept für einen duften Sommerabend bilden. Dass am Samstag nicht nur der Wettergott mitspielte, sondern auch noch die Idee des "Mixed Tapes" ein fröhlich-kraftvoll-buntes Revival feierte und damit jedem Streaming-Kanal bestens Paroli bieten konnte, das waren zwei weitere Zutaten für die gelungene Eröffnungsbowle des "Mosbacher Sommers".

Elf Musiker und Sänger um "Kapitän" Rainer Dettling boten ein gut zweistündiges Programm, das in seiner großen Bandbreite komplett überzeugte. Dass der Spagat zwischen Jazz und Musical, Latino und Pop, Rock‘n Roll und Heavy bestens gelang, bewiesen die stehenden Ovationen am Ende.

Denn da applaudierten alle 260 Zuhörer unisono und freuten sich über (leider nur) eine Zugabe, "Fix You" von Coldplay, charismatisch interpretiert von Sänger Sascha Kleinophorst, der sich als Moderator immer wieder aufs Unterhaltsamste mit seinem Kollegen Sascha Krebs in die Haare bekam.

Der „Corona Social Club“ eröffnete den „Mosbacher Sommer“ am Samstagabend mit einem abwechslungsreichen Programm. Dabei boten die elf Musiker und Sänger für jeden Geschmack etwas – ganz wie der nun folgende Veranstaltungsreigen. Foto: Peter Lahr

"Ausnahmsweise hatte ich eine zündende Idee", gab sich zu Beginn Oberbürgermeister Michael Jann selbstironisch und verriet gleich einige Geheimnisse des Entstehungsprozesses. Die "Frauschaft" in der Kulturabteilung müsse dieses Jahr ständig mit Unwägbarkeiten rechnen. Sicher sei nur, dass Christine Funk im Herbst das Team verlasse, um nach unzähligen "Sommern" in den verdienten Ruhestand zu gehen. Mit dem "Corona Social Club" wolle man bewusst die Künstler aus der (Metropol-) Region unterstützen. Mit dem Gruß "Hakuna Matata" – bekannt aus dem "König der Löwen" – eröffnete Jann den diesjährigen "Mosbacher Sommer" und wünschte damit: "Die Sorgen bleiben dir immer fern."

Rockig, kernig und mit einem Hauch Glamour, so gelang der Basisband um Allround-Drummer Dettling mit "Child’s Anthem" ein knackiger Opener. Gleich voll in die Tasten ging Keyboarder Frank Schäffer. Auch Gitarrist Christian Fütterer und Bassist Rolf Breyer kamen mit dem ersten Takt von Null auf Hundert.

"Davy’s On The Road Again" bot Schäffer die nächste Gelegenheit, zu glänzen. Mastermind Dettling bildete das Kraftzentrum und den Herzschlag des "Social Club". Schnell gelang es Sänger Sascha Krebs, die Zuhörer zum Mitgehen zu animieren: "So, jetzt sind alle wach", scherzte er. Dass es sich hier nicht nur um eine "abgenudelte" Coverversion handelte, wurde spätestens ab dem Moment klar, als "Local Hero" Steffen Weber erstmals seine "Kanne" aufwärmte und goldene Saxkonfetti regnen ließ.

"Es fühlt sich so gut an, nach anderthalb Jahren wieder hier zu stehen", grüßte Patrick Noe. "I’m Still Standing" gelang dem Sänger ebenso tänzerisch, wie später die zweite Premiere des Abends. Mit "Hallo! Hallo! Das Leben ist jetzt!", sang Noe seine aktuelle Single, die er vor anderthalb Jahren schrieb und die seitdem auf die "richtige" Live-Premiere warten musste. Der Gute-Laune-Song hat Potenzial zu mehr als nur einem "Mosbacher-Sommer-Mottosong". Wer noch einen frischen Sommerhit suchen sollte – hier ist er.

"Ist doch bequem, wenn man auf Konzerten nur zu sitzen braucht", frotzelte Sängerin Yen Anetzberger – ihrerseits bekannt für Sofakonzerte in deutschen Fußgängerzonen. Mit weichem Flügelschlag, dennoch leicht psychedelisch geflasht, ging es aufwärts: "Runnin Up That Hill", auf den Spuren von Kate Bush. Dass Yen auch die volle Röstung draufhat, bewies sie später mit "Aerials". Da tanzten die Fledermäuse Pogo und einige Fans hielt es nicht mehr auf den weißen Plastikstühlen.

Hintergrund Beim "Mosbacher Sommer 2021" gibt es viel zu lachen, zu sehen und zu hören: > Dienstag, 20. Juli: Der Münchener Kabarettist Christian Springer präsentiert ab 20 Uhr im Großen Elzpark mit einem Best-of-Programm der vergangenen 35 Jahre eine Retrospektive [+] Lesen Sie mehr Beim "Mosbacher Sommer 2021" gibt es viel zu lachen, zu sehen und zu hören: > Dienstag, 20. Juli: Der Münchener Kabarettist Christian Springer präsentiert ab 20 Uhr im Großen Elzpark mit einem Best-of-Programm der vergangenen 35 Jahre eine Retrospektive seiner Bühnenarbeit. Als Kabarettist müsse man kleinkariert sein, sonst entdecke man die lustigen Dinge im Alltag nicht mehr. > Sonntag, 25. Juli: Um 11 Uhr wird im Alten Schlachthaus eine Kunstausstellung von Thomas Hildenbrand eröffnet. Seine Holzskulpturen sind von erstaunlicher Leichtigkeit. Kraftvoll und schwelgerisch, aber auch brüchig und fragil sind diese Menschenbilder, die einen Bogen spannen vom gotischen Schnitzaltar bis zur Popkultur unserer Tage. In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald ist die Werkschau entstanden. > Sonntag, 25. Juli, 15 Uhr: Das Trio Imperial entführt im Großen Elzpark energiegeladen und mitreißend sein Publikum auf eine rasante Tour von der Wiener Klassik über Operette und Tangos bis zu frivolen Schlagern der 1920er-Jahre. Die Programmpunkte werden mit witzigen Moderationen und kleinen Geschichten verbunden und kommentiert. (pm/stk)

"Das Beste ist, dass wir durch alle Genres rauschen", fand nicht nur Moderator Sascha Krebs. Auch das altersmäßig recht heterogene Publikum nahm die "krassen Musikrichtungswechsel" gelassen bis gut gelaunt auf. Unglaublich vielschichtig agierte Sängerin Marion La Marché. Ihr – und dem Rest der Combo – gelang der legendäre Latin-Jazz-Meilenstein "Spain" von Chick Corea nicht minder empathisch wie später Janis Joplins bekannter Wunsch nach einem Automobil schwäbischer Bauart oder – "Mein absoluter Lieblingssong" – zum heftig-guten Ende "Led Zeppelins "Kashmir".

Kaum weniger staunten die Zuhörer bei Sascha Krebs Musicalausflug: "Ich kenn keinen Song, bei dem Liebhaber den Namen seiner Verehrten 46 Mal singt", beschrieb er "Maria". Bei Leonard Bernstein gab der "Social Club" alles und wuchs über sich hinaus. Dass im Elzpark sogar sanft wiegende Palmen den Nachthimmel zierten, war das Verdienst von Tobias Langguth, der einen Hauch von Rio zu den Hippies vom Neckarstrand brachte. In einen Jazzclub verwandelte Steffen Weber die Bühne, suchte den Dialog zwischen Sax und Gitarre, ließ es dabei schön wummern, klickern und klackern. Das machte einfach Lust auf mehr. Denn so bunt wie das Programm des "Mosbacher Sommers" gelang bereits der Auftakt. Chapeau, Hut ab, dem gesamten "Club" inklusive der Technik!