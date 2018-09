Von A. Rechner und C. Eßlinger

Mosbach. Normalerweise ist es in den großen Ferien ruhiger an den Schulen im Stadtgebiet. Diesen Sommer war es an drei Schulen im Stadtgebiet Mosbach ganz anders, in der Ferienzeit wurde es dort richtig laut. Am Auguste-Pattberg-Gymnasium (kurz: APG), Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) und an der Pestalozzi-Realschule (PRS) haben Bauarbeiter kräftig gebohrt, gehämmert, geschraubt. "Die Arbeiten laufen auf Hochtouren", erläuterte Juliane Knapp bei einem Vor-Ort-Termin am gestrigen Dienstag, die Abteilungsleiterin Hochbau ist im Mosbacher Rathaus auch für den Bereich "Schulsanierung" zuständig. Die Stadt Mosbach nimmt derzeit viel Geld in die Hand, um den Sanierungsstau an Schulgebäuden aufzulösen.

Die Sanierungsarbeiten im Nicolaus-Kistner-Gymnasium ... Foto: Alexander Rechner

Im Nicolaus-Kistner-Gymnasium werden gerade die Schultoiletten erneuert. Die in die Jahre gekommene sanitäre Anlage ist inzwischen vollständig entfernt. "Wir haben alles herausgerissen und befinden uns nun wieder im Rohbau", erklärte die Expertin Juliane Knapp. Eine Herausforderung war dabei der Rückbau der Wasserleitungen, denn die alten Rohre waren fest in Beton eingemauert.

Dennoch liegt die Sanierung der Schultoiletten, die die Stadt mit rund 600.000 Euro Eigenmitteln mitfinanziert, im Zeitplan, wie Bernhard Scheuermann (Architekturbüro Dorbath und Partner) und Juliane Knapp bekräftigten. Der Sanitärbereich erhält auch eine neue Heizung, eine neue Belüftung und ein Wandboard, auf dem die Jugendlichen sich verewigen können - und das immer wieder recht einfach gereinigt werden kann.

Seine Anerkennung zollte Jochen Herkert, Schulleiter des NKG, der Stadt für die Erneuerung der "stillen Örtchen", die inzwischen rund 50 Jahre alt seien. "Bei Klassentreffen sind die Toiletten immer wieder eine amüsante Thematik", schilderte Jochen Herkert augenzwinkernd. Die Arbeiten laufen aus Sicht des Pädagogen reibungslos. Auch bei den provisorischen Toiletten-Containern, die am vergangenen Freitag aufgestellt wurden, gebe es bisher keine Probleme. "Die Sanierung ist ein schönes Geschenk der Stadt an uns", sagte Herkert mit Blick auf das anstehende Jubiläum im kommenden Jahr.

... im Auguste-Pattberg-Gymnasium ... Foto: Alexander Rechner

Einen Katzensprung entfernt "verschwindet" gerade die Pestalozzi-Realschule hinter einem mächtigen Fassadengerüst. Dort wird derzeit das Flachdach durch geneigte Dächer ersetzt. "Insgesamt wurden bisher 330 bis 380 Tonnen Beton entsorgt", hob Scheuermann hervor.

So hat man unter anderem bereits drei jeweils 16 Tonnen schwere Betonträger abgebrochen - zum Teil unter erheblichem Baulärm, was nicht immer ganz einfach für den Schulbetrieb war. Ursprünglich hätten die lärmintensiven Arbeiten in den vergangenen Pfingstferien über die Bühne gehen sollen.

Aber durch eine Verzögerung eines Gewerkes ging laut Juliane Knapp und Bernhard Scheuermann der angedachte Zeitplan nicht mehr auf. Allerdings konnte man über den Sommer wieder Zeit aufholen. Das Projekt, für das rund 1,6 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt sind, ist wieder im Plan. Als großen Pluspunkt bezeichnete PRS-Schulleiter Marco Schirk den Bau eines großen, lichtdurchfluteten Raumes, der künftig für Veranstaltungen genutzt werden kann. Der bereits errichtete Belichtungsaufbau aus Holz sorgt laut Juliane Knapp für mehr Helligkeit im Schulgebäude.

... und in der Pestalozzi-Realschule liegen im Zeitplan. Foto: Alexander Rechner

Im Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz wird gerade eine Zentralisierung der Verwaltung angestrebt. Die bereits vorgenommenen Abbruchmaßnahmen (unter anderem der Abbau der Fassade) werden für mehr Licht in Sekretariat und Leitungszimmern sorgen. Hinzu kommt die Vergrößerung des Lehrerzimmers.

Denn laut Schulleiter Dr. Thomas Pauer wird das Auguste-Pattberg-Gymnasium mit derzeit knapp über 1000 Schülern weiter wachsen. Eine größere Schülerzahl erfordere letztlich auch mehr Lehrer als bisher, die mehr Platz benötigten.

Wie Juliane Knapp erläuterte, bleibt die Fläche des Verwaltungstraktes zwar gleich, aber die Räumlichkeiten werden besser aufgeteilt. Bei dem Projekt, dessen Kosten mit etwa 625.000 Euro veranschlagt wurden, werden nachhaltige Materialien eingesetzt, erklärte der ausführende Architekt Franz Huber.

Des Weiteren trägt laut Juliane Knapp die Umstellung auf LED-Beleuchtung zur Energieeinsparung bei. Nach der Fertigstellung des Verwaltungstraktes bis zum Jahresende wird der in Naturfarben gehaltene Bereich spätestens zu Ostern 2019 bezugsfertig sein.