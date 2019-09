Von Alexander Rechner

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis. Die Tage des gelben Sackes sind gezählt. Denn zum Jahreswechsel wird im Neckar-Odenwald-Kreis die gelbe Tonne eingeführt. Sie wird dann die dünnen Kunststoffbeutel ersetzen. Derzeit werden die gelben Tonnen (eigentlich sind sie schwarz mit gelbem Deckel) im Mosbacher Stadtgebiet bereits ausgerollt beziehungsweise verteilt. Allerdings dürfen diese 240 Liter fassenden Behälter, welche die Größe der Papiertonnen haben, noch nicht verwendet werden. "Erst ab Januar 2020 werden sie geleert", erläutert Martin Hahn, Leiter der Unternehmenskommunikation der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN).

Das richtige Sortieren von leeren Flaschen, Bechern und Dosen ist häufig ein beliebtes Thema. Es ist ja auch so ergiebig. Jeder hat seine eigenen Müllgeschichten von den Überbleibseln aus Küche und Haushalt. So spricht man derzeit über die Frage, warum die gelben Säcke eigentlich für die Tonne sind, warum sie nun ersetzt werden.

Stellt man diese Fragen der AWN, erhält man aus Buchen-Sansenhecken die Antwort, dass immer wieder Kritik an den Kunststoffbeuteln laut wurde. Unter anderem wurden dabei Qualität und Reißfestigkeit bemängelt. Vor allem argumentiert der Leiter der Unternehmenskommunikation mit der großen Anzahl an gelben Säcken, die jedes Jahr aufs Neue angeschafft werden musste.

"Damit ist es möglich, im Neckar-Odenwald-Kreis jährlich rund 4,2 Millionen Gelbe Säcke und damit erhebliche Mengen an Kunststoff einzusparen", unterstreicht Hahn. Neben diesem Berg an Kunststoff, den man damit reduzieren will, sollen auch die bisherigen Probleme, wie verwehte und aufgerissene Säcke, dann der Vergangenheit angehören. Ein wunder Punkt war in der Vergangenheit wohl auch, dass die Säcke verstärkt missbräuchlich verwendet wurden. Das ist bald vorbei, künftig werden in den Rathäusern die Kunststoffbeutel nicht mehr ausgegeben.

Dagegen finden viele Bürger(innen) im Landkreis schon jetzt ihre gelbe Tonne in ihrer Hofeinfahrt oder vor ihrem Hauseingang vor. Ein externes Unternehmen ist momentan mit drei bis vier Teams im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs, um sie auf die Haushalte zu verteilen. "Der frühe Zeitpunkt der Auslieferung hat logistische Gründe", schildert Martin Hahn.

Bundesweit müssten über 1,2 Millionen gelben Tonnen aufgestellt werden - eine Herausforderung für alle Hersteller und Logistiker. "Deshalb hat die AWN mit der vorgezogenen Lieferung und Verteilung reagiert", führt Hahn aus. Schließlich sollen zum 1. Januar alle Haushalte im Landkreis auch eine gelbe Tonne zur Verfügung haben. An der zweiwöchentlichen Leerung wird sich nichts ändern.

Damit sich die gelben Tonnen nicht türmen, können sich auch mehrere Haushalte einen Behälter teilen. Foto: Rechner

Damit sich die Tonnen insbesondere vor Mehrfamilienhäusern nicht türmen, kann auch eine Sonderregelung mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft getroffen werden. "Die Möglichkeit besteht, dass mehrere Haushalte gemeinsam eine Tonne nehmen", schildert Martin Hahn. Eine Tonnengemeinschaft mit der Nachbarschaft könne sich anbieten, um Platz zu sparen. In Ausnahmefällen - dazu zähle auch Platz- oder Stellplatzprobleme - könne auch ein kleineres Behältnis mit 120 Litern Fassungsvermögen beantragt werden.

"Unsere Kunden können sich jederzeit an uns wenden, allerdings werden diese Änderungen erst nach der jetzigen Verteilung vorgenommen", sagt der Unternehmenssprecher. Mit anderen Worten: Die großen Behälter werden nun erst einmal ausgeliefert, später können die nicht benötigten Tonnen dann wieder eingesammelt werden.

Doch damit nicht genug: Frei nach Sepp Herberger gilt in der Region nämlich "Nach der Tonne ist vor der Tonne". Denn die Bioenergietonne, diesmal mit grünem Deckel, soll im kommenden Jahr flächendeckend im Landkreis ausgerollt werden. "Die im Kreislaufwirtschaftsgesetz vorgeschriebene Bioguterfassung von Privathaushalten wird nach dem Kreistagsbeschluss vom Mai nächstes Jahr umgesetzt", erläutert Martin Hahn. Dann gibt es also weitere Behälter. Anders als im Fußball folgt in Sachen Müll auf Gelb dann aber nicht Rot, sondern vielmehr Grün.