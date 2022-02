Mosbach. (lu) Unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 39-jähriger Mann am Donnerstag vor der 1. Großen Jugendkammer des Mosbacher Landgerichts zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Zum Schutz der Privatsphäre der Opfer – aber auch des Angeklagten – wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Angeklagten zur Last, sich in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 17-mal an seinen beiden damals zwischen acht und 13 Jahre alten Töchtern vergangen und eine der Taten sogar gefilmt zu haben. Außerdem soll er sich in neun Fällen kinderpornografische Schriften verschafft und in einem weiteren Fall solche besessen haben.

Am Ende der Beweisaufnahme, in deren Verlauf vier Zeugen, ein psychiatrischer Sachverständiger und eine psychologische Sachverständige gehört worden waren, sah die Kammer unter Vorsitz von Richter Michael Haas die Anklage in vollem Umfang als bestätigt an. Der 39-Jährige hatte zuvor ein umfassendes Geständnis abgelegt. Seine Töchter waren im Prozess als Nebenklägerinnen aufgetreten.

Mit der verhängten Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren blieb das Gericht zwei Jahre unter der Forderung des Leitenden Oberstaatsanwalts Dr. Florian Kienle. Die Verteidigung hatte keinen Antrag zur Strafhöhe gestellt. Nachdem alle Verfahrensbeteiligten auf Rechtsmittel verzichtet haben, ist das Urteil rechtskräftig.