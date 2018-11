Von Debora Gruhler

Mosbach. Es war ein besonderes und auch sehr emotionales Erlebnis für die damals 17-jährige Lea Gutbier aus der Gemeinde Elztal, als sie vor fast genau einem Jahr in der Alten Mälzerei den Jugendehrenamtspreis der Bürgerstiftung für die Region Mosbach und der RNZ überreicht bekam. Im Publikum saßen ihre stolze Mama und beide Großmütter, zusammen mit Freunden und Bekannten aus den Bereichen, in denen sie ehrenamtlich tätig ist. "Dankbar und geschätzt" habe sie sich gefühlt für die öffentliche Auszeichnung, die Ehrung ihres Engagements und ihres Einsatzes für andere Menschen, erinnert sich Lea Gutbier.

Ohne ihr Wissen waren zur Verleihung des Ehrenamtspreises 2017 ganz viele Leute in die Alte Mälzerei gekommen, die Lea auf ihrem Weg begleitet hatten: Tanja Bauer, Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, und weitere Mitarbeiter der Einrichtung, mehrere Bewohner vom "Haus am Limes" in Walldürn sowie zwei Gruppenleiter von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG).

Hintergrund Seit nunmehr zwölf Jahren verleihen die Bürgerstiftung der Region Mosbach und die Rhein-Neckar-Zeitung zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel (der die Patenschaft übernommen hat) den "Ehrenamtspreis der Region Mosbach". Diese Auszeichnung soll das Interesse für das bürgerschaftliche Engagement in der Region Mosbach nachhaltig stärken und die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes öffentlich [+] Lesen Sie mehr Seit nunmehr zwölf Jahren verleihen die Bürgerstiftung der Region Mosbach und die Rhein-Neckar-Zeitung zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel (der die Patenschaft übernommen hat) den "Ehrenamtspreis der Region Mosbach". Diese Auszeichnung soll das Interesse für das bürgerschaftliche Engagement in der Region Mosbach nachhaltig stärken und die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes öffentlich hervorheben. Insgesamt werden fünf Preise, dotiert mit jeweils 1500 Euro, verliehen. Weitere 1500 Euro, vom Rotary-Club Mosbach-Buchen gestiftet, werden für ein besonders unterstützenswertes Projekt zur Verfügung gestellt. Dieses Jahr wird der Ehrenamtspreis am "Tag der Bürgerstiftung für die Region Mosbach", 13. November, in der Alten Mälzerei verliehen, Gäste sind überaus willkommen. (rnz)

Ihre Augen werden immer noch ein bisschen feucht, wenn sie sich an diesen Tag zurückerinnert. Es sei so schön gewesen, für das geleistete Engagement gewürdigt zu werden. "Dass es auch gemerkt wird, wie viel Zeit man investiert hat", erklärt die Abiturientin. Denn Lea Gutbier verbrachte tatsächlich einen großen Teil ihrer Freizeit damit, anderen Menschen zu helfen, mit Kindern und behinderten Menschen zu arbeiten und für andere da zu sein. Warum sie das mache? "Es braucht ganz wenig, um andere Menschen - vor allem auch Menschen mit Behinderungen - glücklich zu machen. Wenn man da ist, sind sie glücklich. Und das allein bringt mir Freude."

Seit fast drei Jahren geht Lea Gutbier regelmäßig zu verschiedenen Veranstaltungen des Wohn- und Pflegeheims "Haus am Limes" der Johannes-Diakonie in Walldürn. Angefangen hatte es beim Weihnachtsmarkt 2015, als ihre Mutter, die für das Wohnheim der Johannes-Diakonie arbeitet, sie fragte, ob sie denn nicht mithelfen möchte. Schnell fand Lea Freude an der Arbeit mit behinderten Menschen, half bei verschiedenen Nachmittagsaktionen mit und fing auch bei der Laufgruppe an - und das, "obwohl Sport eigentlich gar nicht mein Ding ist", berichtet sie lachend.

Auch in der Schule wollte die heute 18-Jährige trotz Abiturvorbereitungen nicht nur einfach dabei sein, sondern das Schulleben aktiv mitgestalten. Drei Jahre lang war sie in der Schülermitverantwortung (SMV) des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach tätig, engagierte sich zunächst im Kulturausschuss, dann im Schülersprecherrat und schließlich im Gesellschaftsausschuss.

Neben Schule und Johannes-Diakonie-Engagement war Lea auch mehrere Jahre in der Gemeinde tätig. In der KjG übernahm sie zwei Jahre lang die Aufgabe als Gruppenleiterin, organisierte verschiedene Nachmittage mit Aktionen, basteln oder ging mit ins jährlich organisierte Zeltlager. Auch bei der Arbeit mit Kindern seien es vor allem die kleinen Sachen, mit denen man anderen eine Freude machen kann, und die einem selbst etwas zurückgeben, erklärt sie.

Das Abitur hat sie inzwischen in der Tasche. Derzeit ist Lea Gutbier als Jugendbegleiterin an der Grundschule Lohrbach tätig, hilft in der Nachmittagsbetreuung und bei verschiedenen AG-Programmen mit. Ihre Zukunft sieht die junge Frau genau hier: in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Nächstes Jahr möchte sie ein Lehramts-Studium beginnen. "Ich habe mich in der Schule immer wohlgefühlt, deshalb möchte ich gern auch für andere Schule als eine Art Zuhause gestalten", erklärt die junge Elztalerin mit Blick auf ihr Berufsleben.

Viel Zeit habe sie jedoch im Moment nicht mehr für das Ehrenamt. "Neben der Arbeit finde ich gerade eher im kleinen Rahmen Zeit und Gelegenheit, für andere da zu sein", so Lea. Dennoch lebt sie immer noch nach dem Motto: Jeden Tag eine gute Tat. Mit ihrem Verhalten möchte sie anderen Menschen, vor allem jungen Leuten, auch zeigen, "dass es gar nichts Großes braucht, um sich zu engagieren und für andere da zu sein". Es sind oft die kleinen Sachen, auf die es ankommt. Das werden bestimmt auch die diesjährigen Preisträger des Ehrenamtes der Region Mosbach bestätigen können. Lea Gutbier ist gespannt, wer am kommenden Dienstag in der Mälzerei ähnlich bewegt sein wird wie sie.