Mosbach. (schat) Die einen klagen, die anderen jubeln - während der Super-Sommer so manchem Landwirt kalten Schweiß auf die Stirn treibt, beschert er den Freibädern in der Region rekordverdächtige Besucherzahlen. Bereits 90.000 Badegäste vermeldet das größte Familienbad des Landkreises, das "faMos" in Mosbach, zum Stichtag 31. Juli. "Wenn es so weiter geht, könnten wir einen neuen Rekord schaffen", sagt Ralf Winkler, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, die das Freibad seit anderthalb Jahrzehnten betreiben. Mit insgesamt 183.000 Badegästen steht die Saison 2003 als bisheriges Rekordjahr in den Büchern.

Der Juli war für das faMos in der Tat famos: 40.000 Besucher suchten (und fanden) im Freibad Abkühlung - rund doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Die anhaltend warmen Sommertage sorgen aktuell für konstant zwei- bis dreitausend Besucher im Bad pro Tag", so Winkler weiter. In den Sommerferien hat man die Öffnungszeiten um eine halbe Stunde (bis 20.30 Uhr) verlängert, eine weitere Ausdehnung sei aufgrund von Sicherheitsbestimmungen personell nicht darstellbar, erläutert der Geschäftsführer: "Ein Schwimmmeister ist ausgefallen, unsere Leute müssen sich eh schon nach Kräften strecken."

Wasser ist für die Stadtwerke aber nicht nur im faMos ein aktuelles Thema: "Deutlich höher als üblich" war nämlich die Wasserabgabe im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen (und Wochen). Den immensen Bedarf führt Winkler u.a. auf die vielen Bewässerungsmaßnahmen auf Sportplätzen, Grünflächen und heimischen Gärten zurück. Knappheit herrsche aber nicht. "Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben", beruhigt Ralf Winkler in Bezug auf die Wasserversorgung.