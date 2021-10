Mosbach. (RNZ) Wolfgang Büscher hat in einem Selbstversuch viele Monate in einer Jagdhütte mitten im Wald verbracht und dabei viel über den Wald, das Leben und sich selbst erfahren. Seinen autobiografischen Bericht "Heimkehr" stellt er im Rahmen der Mosbacher Buchwochen am Dienstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Mediathek Mosbach vor. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, unter Telefon 06261 / 893 938 oder E-Mail: mediathek@mosbach.de).

Wolfgang Büscher schrieb für den "Spiegel", "Die Zeit", "GEO", "Süddeutsche Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Die Welt". Seine Bücher sind literarische Reportagen. Kenntnisreich und spannend beschreibt er Fußwanderungen durch die USA ("Hartland", 2011) und Osteuropa ("Von Berlin nach Moskau", 2003).

Hintergrund Name: Wolfgang Büscher Geboren am 20. Mai 1951 in Volkmarsen (Hessen) Werdegang: Nach dem Abitur studiert er Politische Wissenschaften in Marburg. Mehrere Jahre freier Journalist für Zeitungen wie "Süddeutsche Zeitung" und "FAZ". Um die Jahrtausendwende geht Büscher zur "Welt" und verantwortet bis 2005 das Ressort Reportage. Im Jahr 2005 wechselt er zur "Zeit". Heute arbeitet er als Autor für die "Welt". Neben seiner journalistischen Arbeit schrieb er mehrere Reisebücher. Wie "Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß" (2003), "Deutschland, eine Reise" (2005) und "Hartland. Zu Fuß durch Amerika" (2011). Aktuell ist von ihm "Heimkehr" (Rowohlt) erschienen. Preise: Kurt-Tucholsky-Preis (2003), Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis (2003), Ludwig-Börne-Preis (2006). Privat: Büscher lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Berlin.

Die Begegnungen mit Menschen bilden ein Mosaik, das ein genaues Bild der Befindlichkeiten des jeweiligen Landes darstellt. Nun hat er genau das Gegenteil seiner großen Fernwanderungen gemacht. Er verbrachte Frühling, Sommer und Herbst in einer Jagdhütte im nordhessischen Wald nahe seines Geburtsortes Volkmarsen bei Kassel. Doch das Jahr wurde ungeahnt dramatisch: Sturm, Hitze und der Borkenkäfer brachten den halben Wald um. Und die Mutter des Autors starb in diesem Sommer. Das Haus, in dem er aufwuchs, ist nun leer, aber voller Erinnerungen. Die Erfahrungen während dieser "Heimkehr" wurden existenzieller als erwartet.

Wolfgang Büscher erhielt mehrere renommierte Preise (Theodor-Wolff-Preis 2002, Kurt-Tucholsky-Preis 2003, Ludwig-Börne-Preis 2006) und lebt in Berlin.