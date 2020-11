Mosbach. (RNZ/rl) Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Augusta-Bender-Schule Mosbach. Zudem sei ein Schüler der Abt-Bessel-Realschule in Buchen positiv getestet worden. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, seien ermittelt, hieß es in einer Mitteilung des Neckar-Odenwald-Kreises. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne.

Aufgrund der Maskenpflicht an weiterführenden Schulen könne man bei Coronafällen nur noch die unmittelbaren Tischnachbarn der betroffenen Schüler in eine Quarantäne schicken, hieß es weiter. Die Quarantäne für ganze Klassen und die entsprechenden Lehrer könnten nun in der Regel vermieden werden. Der Schulbetrieb werde an beiden Schulen fortgeführt.

Info: Für Fragen zu den Fällen und generell zur Corona-Pandemie kann man das Landratsamt anrufen. Die Telefonnummern sind 06261/84 3333 und 06281/5212-3333. Diese sind unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 15 Uhr erreichbar.