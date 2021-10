Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Betonung lag auf "noch" als Oberbürgermeister Michael Jann im Gemeinderat auf den gewinnbringenden Jahresabschluss der Stadtwerke Mosbach verwies. Bereits kräftig steigende Energiepreise und von weiterer Verteuerung kündende Prognosen sieht Jann als Zeichen dafür, dass die Bilanz 2021 deutlich schlechter ausfallen könnte. So oder so, Energie und die dafür anfallenden Kosten sind aktuell ein großes Thema. Die RNZ hat bei Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, nach Einschätzungen und Hintergründen zum Thema gefragt.

Überall ist von massiv steigenden Energiepreisen die Rede, die dabei gezeichneten Szenarien sind mitunter sehr düster. Wie schätzen Sie als "Insider" die Lage ein?

Die Entwicklung ist derzeit tatsächlich ernst. Die Situation vor allem für das jetzt anstehende Winterhalbjahr kann, auch was die Versorgungssituation bundesweit anbetrifft, schwierig werden. Die Strompreise haben sich seit Mai verdreifacht und die Gaspreise sogar vervierfacht.

Wo sehen Sie die Ursachen der Verteuerung von Energie?

Die Verteuerung hat mehrere Ursachen, ganz vorne ist dabei klar die Gasknappheit. Russland und Norwegen halten ihre Lieferverträge ein, es gibt aber dennoch zu wenig Gas. Die weltweite Nachfrage ist enorm gestiegen. Deshalb ist die sich erholende Konjunktur ein weiterer Grund. Verflüssigtes Erdgas, das in den letzten Jahren überwiegend nach Europa ging, geht jetzt nach Asien. Die Gasspeicher sind bei Weitem nicht so gefüllt wie in der Vergangenheit. Ein sich verknappender Markt hat auch immer seine eigene Dynamik, auch das kommt hinzu.

Energie wird teurer: Über die Hintergründe der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiesektor hat die RNZ mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach gesprochen. Foto: dpa

Welche Energieträger sind besonders betroffen? Also wer muss künftig am meisten leiden: Der Verbraucher, der viel mit dem Auto pendeln muss? Der Bürger, der eine Ölheizung hat? Der Gas-Kunde?

Der Bürger, der pendelt, den treffen die Erhöhungen eins zu eins sofort an der Zapfsäule. Gaskunden werden durch die strukturierte Beschaffung zurzeit nur teilweise von der Preisentwicklung getroffen. Aber klar ist auch: Auf Sicht werden die Preise für fossile Energie noch bis zum Frühjahr hoch bleiben bzw. möglicherweise weiter steigen.

Und wie sieht es für Unternehmen/Kommunen aus?

Wir beschaffen über einen Zeitraum von drei Jahren in 30 bis 40 Tranchen für das jeweils kommende Jahr in Höhe der prognostizierten Verkaufsmenge. So entsteht ein dämpfender Effekt, die aktuellen Entwicklungen schlagen sich nur zum Teil nieder. Eine gewisse Preisstabilität kann für Verbraucher so gewährleistet werden. Aber Liefer- und Preissprünge wie zuletzt kann auch so eine Beschaffungsstrategie niemals ganz abfedern.

Mancherorts baut man inzwischen eben auf die bereits erwähnten "strukturierten Beschaffungsangebote", wobei über einen längeren Zeitraum durch Marktanalyse zu günstigen Zeiten Mengen eingekauft werden. Ist das eine Lösung?

Wir nutzen diese Strategie und sind damit in den vergangenen Jahrzehnten auch gut gefahren. Für uns gibt es gar keine andere Option. Es gibt Händler, die teilweise mit Spotmengen arbeiten, also mit Preisen von heute auf morgen einkaufen. Damit lässt sich aus unserer Sicht nicht vernünftig kalkulieren. Als Folge dessen sind bereits jetzt einige dieser Lieferanten in Insolvenz gegangen.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Versorgungsunternehmen, um auf die zuletzt offenbar so ungünstigen (im wahrsten Wortsinn) Entwicklungen zu reagieren?

Wir kaufen momentan nur die Mengen ein, die wir notwendig brauchen, damit unsere langfristige Beschaffung auf dem geplanten Eindeckungspfad bleibt. Dies gilt aber nur für Haushalts- und Gewerbekunden. Großkunden werden immer "back to back" beschafft, das heißt zu den jetzigen Marktpreisen. Und die trifft die Marktentwicklung dann im Moment natürlich voll.

Bislang waren die Stadtwerke immer die schöne, weil gewinnbringende Tochter der Stadt Mosbach. Muss man sich von diesem Bild ob der Rahmenbedingungen verabschieden?

Ganz klares Nein. Der Winter 2021/22 ist eine Ausnahmesituation. Wir haben eine Toleranzmenge auf unsere verkaufte Gasmenge von 2020 mit rund 15 Prozent mehr oder weniger zu einem festen Preis für 2021 eingekauft. Aber natürlich stimmt auch: Mehr Bedarf bei explodierenden Preisen macht erfolgreiches Wirtschaften deutlich schwieriger. Das sehen zurzeit sehr viele in der Energiebranche, nicht nur wir.

Aber Mosbachs Oberbürgermeister hat ja schon ein eher schlechtes Ergebnis für 2021 prognostiziert ...

Diese Toleranzmenge von 15 Prozent hat nicht ganz ausgereicht. Wir mussten unsere Prognose anpassen und zusätzliche Mengen zu höheren Preisen nachkaufen. Die weiteren Entwicklungen sind noch nicht ganz absehbar, daher ist auch das Ergebnis der Bilanz zu diesem Zeitpunkt noch nicht seriös zu benennen.

Noch einmal zurück zu den möglichen Reaktionen auf die unschönen Entwicklungen: Welche Optionen hat kurz- und mittelfristig der geplagte Otto-Normal-Energie-Verbraucher?

Für den Bereich Energie wird es den Normal-Energie-Verbraucher zum Jahreswechsel nur moderat treffen. Durch die Absenkung der EEG-Umlage bei gleichzeitig gestiegenen Netzentgelten, sonstigen Umlagen und Beschaffungskosten werden wir die Preise für Strom unverändert lassen können. Bei Gas wird es moderate Erhöhungen zum Jahreswechsel geben. Da steigen die Preise dann bei einem Drei-Personen-Haushalt um rund zwölf Euro im Monat. Hier kann ich aber nur für die Stadtwerke Mosbach sprechen.

Sind die explodierenden Preise das Signal für den radikalen Wechsel zu einer echten Energieautarkie? Muss man nicht umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, um mit Fotovoltaik, Wind- und Wasserkraft oder anderen Energieerzeugungsformen sich selbst versorgen zu können? Oder ist das nur eine teure Utopie?

Die gesteckten Klimaziele bis 2030 zu erreichen, wird schwierig genug. Es fehlen derzeit Leitungen und Speichermöglichkeiten. Und wie soll eine Großstadt beim Strom energieautark werden? Da fehlt mir die Fantasie.

Ins Heute und Morgen zurück und ganz konkret: Was schätzen Sie, wie viel Prozent teurer wird es für die Bürger in der Region, ihren Energiebedarf – für Mobilität und Haushalt – zu decken?

Für den Bereich Mobilität kann ich nicht sprechen, denn der Kraftstoffmarkt ist nicht mein Thema. Die Kosten für Strom und Gas ab 2022 habe ich benannt. Bisher ist es so, dass die Folgejahre für 2022 nämlich 2023 und 2024 wieder deutlich niedriger an der Börse gehandelt werden. Das macht Hoffnung, dass sich die Preise ab dem zweiten Quartal 2022 wieder normalisieren. Aber klar muss auch sein: Eine Garantie, dass es so kommt, die gibt es nicht.