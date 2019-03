Mosbach. (schat/kwin) Viel dreister geht es wirklich nicht: Gleich dreimal hintereinander wurden in den vergangenen Wochen im Raum Mosbach große Mengen an Bauschutt illegal entsorgt.

Dabei handelte es sich in allen drei Fällen um eine größere Menge Reststoffe, also ganze Lkw- oder Traktoranhängerladungen. Von insgesamt über 70 Tonnen an abgeladenem Bauschutt berichtet Martin Hahn von der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN). Das aufgefundene Material stamme wohl, so die Einschätzung der Entsorgungsexperten, aus dem Abriss eines älteren Wohnhauses.

Die erste illegale Ablagerung tauchte an der Grüngutsammelstelle im Mosbacher Bergfeld auf, eine weitere dann an der Zufahrtsstraße Luttenbachtalstraße zum Inast-Wertstoffhof auf dem Hardberg in Neckarelz. Die letzte "Lieferung" fand sich nun, so die Mitteilung von Kwin, im Staatswald Binau.

"Solche Schuttablagerungen sind streng verboten, es drohen empfindliche Strafen", führt der Leiter der Unternehmenskommunikation bei AWN/KWiN, Martin Hahn, aus. Hinzu komme, dass die Beseitigung - also der fachgerechte Abtransport und die Entsorgung - sehr aufwendig und somit teuer sei: "Die Kosten dafür müssen von der Allgemeinheit getragen werden."

Wer Hinweise zu den ebenso illegalen wie massiven Schuttablagerugen geben kann, sollte sich mit der AWN/KWiN in Buchen unter Telefon: 06281/90610 in Verbindung setzen.