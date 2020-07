Von Noemi Girgla

Mosbach. Online arbeiten oder kommunizieren ist in den letzten Monaten immer wichtiger geworden. Homeoffice, Videokonferenzen oder der Chat mit Freunden und Verwandten haben bei vielen dazu beitragen, einander trotz sozialer Distanz nah zu sein. Aber was vielen als selbstverständlich erscheint, stellt für andere eine nahezu unüberwindbare Hürde dar.

"Der Lockdown hat im Mehrgenerationenhaus (MGH) Mosbach am Anfang eine Art Schockstarre ausgelöst", berichtet Michaela Neff, die das Haus leitet. "Wir leben schließlich von Interaktion und Zusammenkommen." Doch schnell stellte man ein alternatives Modell auf die Beine und verlagerte zunächst eine Schulung für Tagesmütter in den virtuellen Raum. "Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen und die Online-Arbeit wurde immer präsenter", erzählt Neff. Doch wie der Name schon sagt, geht es im MGH nicht nur um die Kleinen. "Wir wollten mit diesen Modell also auch an die Älteren herantreten", beschriebt Neff den Grundgedanken, "doch wir haben schnell gemerkt, dass für dieses Vorhaben die Voraussetzungen komplett fehlten."

Das Problem begann schon bei den Endgeräten. "Nicht jeder hat einen Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet", konstatiert die Leiterin des MGH Mosbach, "wieder andere haben zwar mal ein Tablet von Kindern oder Enkeln geschenkt bekommen – das war es dann meistens aber auch schon." Laut Neff fehlt vielen bei der Nutzung des Internets "der Schritt vornedran". Dem soll ein neues Projekt der Einrichtung nun entgegenwirken.

Das Land Baden-Württemberg stellte kürzlich für neue Kommunikationsformate in Mehrgenerationenhäusern rund 120.000 Euro für insgesamt elf Projekte zur Verfügung – eines dieser bezuschussten Projekte sind die "Online-Paten" des MGH Mosbach. Die Förderung beläuft sich jetzt für ein Jahr auf 13.500 Euro. Daraus sollen laut Neff Endgeräte finanziert, ein Konzept ausgearbeitet und eine Schulung auf die Beine gestellt werden. Hinzu kommen Flyer und anderes Werbematerial, um überhaupt auf das Projekt aufmerksam zu machen. Und auch datenschutzrechtlich muss alles geprüft und abgesichert werden.

"Vor allem wollen wir mit den Projekt Hemmschwellen abbauen", erläutert Michaela Neff das Konzept "Es sind nicht nur die ,Alten’, die oft mit der Technik alleine gelassen werden, und sich denken: ,Ich weiß nicht, wie es geht, also lasse ich es.’" Deshalb sollen die Online-Paten Interessierte Schritt für Schritt begleiten. Das fängt schon mit dem Kauf eines Endgerätes an. Für diesen Punkt könnten sich Neff und ihr Team auch eine Kooperationspartnerschaft mit regionalen IT-Firmen vorstellen.

"Die Aufgabe der Online-Paten soll sein, die Leute da abzuholen, wo sie gerade stehen", meint Neff. "Zu beraten und zu helfen. Nicht jeder hat beispielsweise überhaupt eine E-Mail-Adresse, die man aber für jede Registrierung im Internet braucht." Auch Fachbegriffe sollen von der Pike auf erklärt werden. Was ist überhaupt so ein Browser, und wofür braucht man den? Die intensive Begleitung der "Patenkinder" soll ein paar Monate andauern und im Anschluss nach und nach gelockert werden. "Natürlich stehen die Online-Paten dann aber immer noch zur Verfügung, falls es Probleme gibt", fügt Michaela Neff hinzu.

Im Februar sollen die ersten Paten geschult werden, ab April 2021 will das MGH das Angebot (das übrigens auf Ehrenamtsbasis laufen und für die Nutzer kostenlos sein soll) vermitteln. Um diesen Zeitplan halten zu können, soll es schon ab Oktober dieses Jahres erste Testläufe mit Probanden aus dem Mehrgenerationenhaus geben. "Wir müssen den Ablauf ja optimieren. Interessant wird sein, was für Fragen in der Praxis aufkommen, was für Schwierigkeiten entstehen, und woran wir vielleicht gar nicht gedacht haben ...", meint Neff. Auch ist sie schon gespannt darauf, wie die Resonanz auf das neue Angebot ausfällt: "Im Vorfeld stieß die Idee auf großes Interesse. Wenn Corona und damit die Notwendigkeit, sich dem neuen Medium zu widmen, weiter weg ist, werden wir sehen, wie es angenommen wird."

Die Schulung für die Paten soll etwa 15 Unterrichtseinheiten umfassen und sich auf die Schwerpunkte Hardware, Software (Apps), Motivation (positive Beispiele für die Internetnutzung), Kommunikation und Datenschutz konzentrieren. Wer sich also vorstellen kann, selbst noch etwas tiefer in die Materie einzusteigen und sein Wissen weiterzugeben, kann sich beim Mehrgenerationenhaus Mosbach melden.

Info: Mehrgenerationenhaus Mosbach, Tel.: (0 62 61) 6 74 40 10 E- Mail: mgh-mosbach@t-online.de.