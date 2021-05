An den Bahnen des Inputt sollen sich bald wieder Besucher tummeln. Der Online-Austausch zum Weiterbetrieb brachte einige neue Erkenntnisse. Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Ball rollt – zumindest gedanklich und konzeptionell –, und das Ziel ist klar: Die Abenteuergolfanlage "Inputt" soll nach dem Rückzug der bisherigen Betreibergesellschaft (der Iso gGmbH) vor dem Aus gerettet, ein Weiterbetrieb in alternativer Form ermöglicht werden. Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete bereits mehrfach über die Option eines Fortbestands unter ehrenamtlicher Regie und mithilfe von Vereinen aus dem Stadtgebiet; etliche Privatleute haben in den vergangenen Tagen und Wochen Bereitschaft bekundet, sich für das Inputt einbringen zu wollen. Auch die Stadtverwaltung, respektive Oberbürgermeister Michael Jann und der Sportbeauftragte Philipp Parzer mühten sich zuletzt um Klärung grundsätzlicher Fragen, die sich mit Blick auf eine Neuausrichtung des Inputt in durchaus vielfältiger Form auftun. Im Rahmen eines von IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand und der RNZ Mosbach organisierten Online-Meetings übte man nun zu Beginn der Woche den konstruktiven Austausch, legte – bildlich gesprochen – die ersten Bälle auf die Bahn.

Die Resonanz auf die Einladung zum offenen Gespräch war dabei sehr erfreulich: Mehr als 30 Teilnehmer – darunter Oberbürgermeister Michael Jann, sein Vorgänger Gerhard Lauth, Jörg Huber von der Johannes-Diakonie und zahlreiche Verantwortliche aus Mosbacher Vereinen – fanden sich am virtuellen runden Tisch zur möglichen Zukunft des Inputt. Nicht nur ob einiger technischer Wackler wurde dabei einmal mehr deutlich, dass die Onlineversion mit einem "echten" Austausch nicht ganz mithalten kann. Ein klarer Erkenntnisgewinn konnte am Ende der Auftaktrunde dennoch festgestellt werden, was wiederum den klaren, zielführenden Beiträgen der Teilnehmer zu verdanken war.

> Die Bereitschaft, sich gemeinschaftlich für einen Weiterbetrieb des Inputt einzusetzen, ist erfreulich ausgeprägt.

> Als mögliche Betriebsform zeichnet sich ein Wochenend-Saisonbetrieb (Freitag bis Sonntag) unter Regie von Vereinen und Ehrenamtlichen ab.

> Die Stadt Mosbach würde (vorbehaltlich einer entsprechenden Gremien-Zustimmung) die Anlage pachtfrei zur Verfügung stellen, auch versicherungstechnische Absicherung bei einem Weiterbetrieb unter ehrenamtlicher und Vereinsregie bieten.

> Zur Versorgung und Begleitung der Besucher wären zwei Container, in denen sich dann auch einfache Sanitäranlagen finden, eine vorstellbare Lösung. Damit ließe sich dann neben der Schlägerausgabe auch ein kleiner Imbiss einrichten. Die Beschaffung der Container könnte mithilfe von bereits in Aussicht gestellter Unterstützung durch Service-Clubs o. ä. bewerkstelligt werde.

> Schläger und noch vorhandene Materialien für den Weiterbetrieb des Inputt sollen von der Iso gGmbh übergeben werden.

> Von Vereinsseite wurde das Interesse an einer aktiven Einbringung bekräftigt. Teilweise bereits zugesagt, mindestens zwei Wochenende abdecken zu können.

> Auch zahlreiche Privatleute haben ihre Bereitschaft zum Engagement unterstrichen, was teils auch im Nachgang des Online-Austauschs noch einmal explizit bekräftigt wurde.

> Eine Wiederöffnung der Anlage sollte auf jeden Fall in dieser Saison noch realisiert werden – da waren sich auch die Teilnehmer der Online-Runde einig, auch wenn das Ziel ambitioniert ist.

Um auf dem Weg zu diesem Ziel möglichst zügig voranzukommen, ergeben sich weitere Schritte. So soll zeitnah ein Arbeitskreis gebildet werden (und zusammenkommen), der weitere Rahmenlinien ausarbeitet und auch eine konkrete Konzeption in Angriff nimmt. Auch die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen bzw. ernannter Vertreter (als Entscheider möglicher Unterstützung von städtischer Seite) wollen sich hier mit einbringen.

"Ich sehe das Ganze auch als eine Art Projekt der Solidarität", erklärt Markus Haas, Vorsitzender des Skiclubs und des TC Mosbach. "Da braucht es allerdings jetzt auch weniger Bürokratie und mehr Tempo, um schnell eine Wiedereröffnung zu ermöglichen. Wir sind da auf jeden Fall dabei." Eine Einschätzung, die in der Runde Zustimmung fand und mit Blick auf die nahende Sommersaison nachvollziehbar erscheint.

Auch Dr. Andreas Hildenbrand (IHK) will dranbleiben, hat im Nachgang des Online-Austauschs einen Inputt-Fahrplan erarbeitet: Einer ersten, möglichst zeitnah zu terminierenden Sitzung des Arbeitskreises soll demnach eine Ortsbegehung mit dem Vorbetreiber folgen, in deren Rahmen dann Vorarbeiten zum und Abläufe beim Betrieb deutlicher werden sollen. Parallel sei die infrastrukturelle Seite (Container, Anschlüsse, Buchungssysteme, Dienstpläne etc.) zu konkretisieren. Danach sieht der Stufenplan einen Testlauf mit einem Verein vor, dem im Erfolgsfall ein erstes "Regelwochenende" folgen könnte.

Am Ende des ersten Abschlags ist klar: Es gibt erfreulich viele motivierte Mitspieler, der Ball liegt auf der Bahn. Bis zum erfolgreichen "Einlochen" braucht es aber gleichwohl noch einige (gemeinschaftliche) Schwünge.