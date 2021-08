Mosbach. (cao/pm) Carsharing im ländlichen Raum – "keine ganz so einfache Sache in der Vermarktung", sagt Dieter Netter von Stadtmobil im Gespräch mit der RNZ. Zwei Fahrzeuge hat der Gemeinwohl-zertifizierte Anbieter von "Teil-Autos" in der Bleichstraße 7 in Mosbach stationiert. "Nachdem Fahrten und Umsätze während der Lockdowns einbrachen, steigt die Anzahl der Buchungen seit Jahresanfang an, und auch der Kundenzuwachs hat wieder Fahrt aufgenommen", berichtet Netter glücklich.

In den vergangenen zwölf Monaten habe sich die Kundenzahl in der Großen Kreisstadt um etwa 25 Prozent erhöht. "Auch wenn wir damit in Mosbach immer noch nichts an unserem Angebot verdienen – wir werden in die hiesige Flotte weiter investieren", verspricht der Vertreter von Stadtmobil. Zwar liege die Auslastung der beiden Fahrzeuge – ein Toyota Yaris Hybrid und ein Ford Focus Kombi – aktuell "deutlich unter 20 Prozent" und erfordere nicht unbedingt den Ausbau des Angebots. "Doch Mosbach mit seinen Stadtteilen ist so entzerrt, da müssen auch andere Standorte gefunden werden, um das Carsharing bei der Bevölkerung attraktiv zu machen", betont Netter.

Am vergangenen Samstag machte er auf dem Mosbacher Marktplatz halt, um Passanten über die Carsharing-Angebote von Stadtmobil zu informieren. Kein eigenes Auto mehr zu besitzen, sondern eines bei Bedarf zu mieten, sei nicht nur gut für die Umwelt und spare Ressourcen – auch der Geldbeutel würde entlastet. Jedenfalls bei denjenigen, die weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren.

Dabei müssten Kunden, so Netter weiter, nicht auf Komfort verzichten. "Im Vergleich zu Autobesitzern haben Carsharing-Nutzer mehr Zeit und weniger Ärger. Sie kümmern sich weder um die Kfz-Versicherung noch um Werkstattbesuche oder TÜV – alle alltäglichen Zeitfresser wie regelmäßige Pflege und Wartung erledigt Stadtmobil." Außerdem habe man verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, die die Kunden den entsprechenden Nutzungswünschen nach auswählen könnten.

Ob denn eines davon auch eine Anhängerkupplung habe, wollte ein Interessent wissen, was Netter allerdings verneinen musste. "Bei den Fahrzeugen in Mosbach ist leider keine Anhängerkupplung vorhanden." Aber genau aufgrund solcher Fragen seien die Gespräche mit den Menschen vor Ort so wichtig. "Nur so erfahren wir, was die Leute für Ansprüche an die Fahrzeuge haben", erklärt der Stadtmobil-Vertreter, "und können darauf dann reagieren".

Dank des Carsharing-Rettungsschirms des Landes Baden-Württemberg, der im vergangenen Jahr aufgespannt wurde, habe Stadtmobil keine Autos reduzieren müssen. Die vom Land gewährten Erhaltungsprämien konnten coronabedingte Umsatzeinbußen ausgleichen. "Diesen Prämien ist es zu verdanken, dass wir die Anzahl der Fahrzeuge im gesamten Verbreitungsgebiet halten und teilweise schon in diesem Jahr wieder ausbauen können."

Deutschlandweit hätten Kunden bereits jetzt Zugriff auf rund 5000 Fahrzeuge von Stadtmobil und Partnern. Mehr als 60 Fahrzeugtypen stünden in 260 Städten an 1800 Stationen bereit – allein 150 davon in Mannheim und Heidelberg. "Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt unter zwei Jahren, der CO2-Ausstoß der Flotte etwa 28 Prozent unter dem bundesdeutschen Durchschnitt", sagt Netter. Außerdem betrage der Anteil von Elektroautos und Fahrzeugen mit Hybridantrieben mehr als drei bzw. 17 Prozent und habe in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. "Wer sein Auto teilt, tut also nicht nur etwas für seinen Geldbeutel, sondern vor allem etwas für den Umweltschutz", betonte der Stadtmobil-Vertreter abschließend.