Mosbach. (schat) Im abgelaufenen Jahr von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung genommen, hat sich das Thema zukünftige Werkrealschulkonzeption ins neue Jahr "entwickelt". Inzwischen wird rege über den richtigen, konsensfähigen Weg in die schulische Zukunft diskutiert - zum Gutteil hinter verschlossenen Türen. Wie sehr die Planungen für eine neue Konzeption die Betroffenen - Schüler, Eltern, Elternvertreter, Verantwortliche - an der Lohrtal- und vor allem an der Müller-Guttenbrunn-Schule umtreiben, wurde zuletzt auch in zahlreichen Leserbriefen deutlich.

Nun wird es auch offiziell öffentlich: Die Stadt lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Werkrealschulkonzeption am kommenden Mittwoch, 30. Januar, in den Unteren Rathaussaal ein. Ab 17.30 Uhr will man dort mit interessierten Bürgern ins Gespräch kommen, insbesondere sind natürlich auch die Eltern der betroffenen Schulen eingeladen.

"In der Veranstaltung sollen die Inhalte der Werkrealschulkonzeption, von der die Lohrtalschule und die Müller-Guttenbrunn-Schule betroffen wären, im Detail erläutert werden", heißt es vorab von der Stadtverwaltung. Den beteiligten Schulleitern sowie der Stadt Mosbach soll in diesem Rahmen nochmals die Möglichkeit eingeräumt werden, zum Sachverhalt und den Planungen Stellung zu nehmen.

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt wird sich dann in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 13. Februar abschließend mit dem Thema zu befassen haben, da Anfang März die Schulanmeldungen anstehen. "An die Veranstaltung schließt sich ein Gedankenaustausch an", so die Vorgabe der Organisatoren für die Informationsveranstaltung.