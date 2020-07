Von Pia Geimer

Mosbach. Viele Mosbacher werden es noch in liebevoller Erinnerung haben: das "Café und Milchbar Weinert" an der Hauptstraße. Vor genau 30 Jahren, im Juli 1990 schloss mit dem bei Alt und Jung überaus beliebten Restaurant eine Einrichtung, die das Stadtleben viele Jahre mitgeprägt hat. Unzählige Geburtstage und private Feste, fröhliche Singstunden-Nachhocks und Vereinsabende haben hier stattgefunden.

Die "Milchbar", geführt mit viel Herzblut von Rita und Hans Weinert, war immer ein Treffpunkt, wo man gemütlich zusammensitzen konnte und wo es auch für Leute mit schmalem Geldbeutel ein gutes Mittagessen oder eine süße Kleinigkeit gab. Und so manches junge Paar dürfte sich über einem leckeren Eisbecher oder einem Kuchenstück aus der Weinertschen Backstube romantisch näher gekommen sein.

"Es waren schöne Zeiten!", erinnert sich die rüstige einstige Inhaberin Rita Weinert (93). Sie werde heute noch oft in der Stadt von Leuten angesprochen, die bei der Erinnerung an hausgemachten Bienenstich, Obsttorten und die legendären Eisbomben aus der Milchbar in nostalgisches Schwärmen geraten.

Angefangen hatte alles am 1. Mai 1953 mit der Eröffnung der "Milchtrinkstube" in der ehemaligen Ladenzeile am Alten Bahnhof. Schon bald hatten Rita und Hans – gerade erst 26 Jahre alt – allen Unkenrufen zum Trotz mit großem Fleiß und einer tüchtigen Portion Unternehmergeist ihr kleines Café erfolgreich zum Laufen gebracht. Vor allem das Eis – das beste im ganzen Odenwald – fand reißenden Absatz, Milchshakes, Kaffee und selbst gebackener Kuchen, bald kamen auch herzhafte Kleinigkeiten wie belegte Brote, Eierspeisen und heiße Würstchen dazu. Das alles kam beim Publikum so gut an, dass man nach größeren Räumlichkeiten Ausschau halten musste.

1966 konnten die beiden im ehemaligen Sparkassengebäude ihr neues Domizil "Café und Milchbar Weinert" eröffnen. Jetzt hatte man mehr Platz, der ehemalige Banktresor mit seinen dicken Türen wurde kurzerhand zum Kühlraum für Kuchen und Getränke umgerüstet, die Speisekarte deutlich erweitert. Vom Frühstück bis abends um 23 Uhr war nahezu durchgehend Hochbetrieb – und das an sechs Tagen in der Woche.

Das sei ganz schön hart gewesen, bekennt Rita Weinert, vor allem wegen der langen Öffnungszeiten. Das Kuchenbacken und die doch recht komplizierten Abläufe, die das Geschäft erforderte, mussten sie und ihr Mann Hans sich selbst beibringen. Da war Zusammenhalt in der Familie gefragt, Urlaub war jahrelang nicht drin. Mit Rat und Tat zur Seite stand ihnen in der Anfangszeit Ritas Schwiegermutter, die daheim im Sudetenland ein Hotel geleitet hatte.

"Es war ein schönes Arbeiten", erzählt die aus Auerbach stammende Rita Weinert mit leuchtenden Augen. Auch auf ihre bis zu 20 Mitarbeiterinnen haben sie und ihr Mann sich verlassen können. Mit einigen der Getreuen von damals treffe sie sich heute noch regelmäßig alle paar Wochen und genieße das immer sehr.

Man kann nur ahnen, wie viel Disziplin und echte Hingabe die beiden Weinerts in ihren Traum von der Milchbar gesteckt haben. 80 bis 100 Torten und Kuchen wurden an manchen Sonntagen verkauft, alles nach eigenen Rezepten in der extra angebauten heimischen Backstube fabriziert. Ganz früh sei sie damals immer aufgestanden, um zu backen und Eintöpfe und Braten für täglich rund 100 Mittagessen vorzubereiten. Im Sommer 1990 entschied sich das Ehepaar Weinert, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen – nach 37 überaus erfolgreichen und intensiven Jahren.

Ob so etwas wie die "Milchbar" heutzutage in Mosbach wohl noch genauso gut laufen würde? "Ja, auf jeden Fall!" ist Rita Weinert überzeugt. Ihre Leidenschaft fürs Kuchenbacken hat sie sich übrigens auch nach dem frühen Tod ihres Ehemannes im Jahre 1998 bewahrt. Mit ihren heute 93 Jahren (und topfit) steht sie immer noch sehr gerne in der Küche und versorgt ihre Familie jeden Samstag mit süßen Spezialitäten. Fast wie in alten Milchbar-Zeiten, nur dass es heute nicht mehr Dutzende Kuchen auf einmal sein müssen. "Es war viel Arbeit, aber ich will kein einziges Jahr davon missen und denke gern an diese Zeit zurück!", sagt sie heute. Ein schönes Schlusswort, oder?