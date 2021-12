Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Fahrenbach. Die Inzidenz ist anhaltend hoch, die Lage in Deutschlands Krankenhäusern kritisch. Und die jetzt schon strengen Maßnahmen werden in Baden-Württemberg wohl ab morgigem Donnerstag noch einmal verschärft. Dementsprechend stark ist aktuell die Nachfrage nach Impfungen – nach dem ersten Piks genauso wie nach dem dritten. Am Angebot hapere es jedoch "gewaltig", wie zwei RNZ-Leser konkret kritisieren.

"Man hat keine Chance, einen Termin im Impfstützpunkt zu bekommen", schimpft Wolfgang Melsheimer bei seinem Anruf in der Redaktion. Am vorgestrigen Montag, als die Buchung um 14 Uhr freigeschaltet wurde, habe er es telefonisch als auch online über das Landratsamt versucht. "Nur zehn Sekunden nach dem offiziellen Start kam auf der Webseite schon der Hinweis: ,Leider stehen keine weiteren Termine mehr zur Verfügung.’ Und das Telefon war sowieso dauerhaft besetzt", ärgert sich der Mosbacher.

Zum Start der Vergabe seien zunächst für fünf Tage insgesamt 545 Termine im Fahrenbacher Impfstützpunkt eingestellt worden, davon 30 Prozent telefonisch und 70 Prozent online verfügbar, teilt Landratsamt-Sprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit. "Die Online-Termine waren nach drei Minuten ausgebucht", die telefonischen Termine seien bis zum Abend vergeben gewesen.

Zwei Stunden in der Schlange

Die nächsten Impftermine in Fahrenbach werden am morgigen Donnerstag ab 15 Uhr wieder über die Website des Neckar-Odenwald-Kreises sowie telefonisch unter (06261)841111 (von 15 bis 18 Uhr) vergeben. "Da in der Anfangsphase mit einer erheblichen Nachfrage zu rechnen ist, wird erneut davon ausgegangen, dass diese schnell vergriffen sind. Dafür wird schon im Vorfeld um Verständnis gebeten", so Egenberger.

Gar als "Zumutung" bezeichnet Bernd Trapp die Impfaktion der Stadt Mosbach vergangenen Montag. "Los ging es um 14.45 Uhr, aber ich stand wie viele andere schon zwei Stunden vorher bei Kälte und Schneeregen in der Schlange, um eine der hundert Nummern zu bekommen." Es wurde die 56, um 18.20 Uhr sollte er an der Reihe sein. "Doch als ich wiederkam und den Impfausweis am Empfang zeigen musste, hieß es, ich bekomme keinen Booster, weil die sechs Monate noch nicht ganz voll sind. Anderen ging es genauso wie mir, dabei hätte man die Vorgaben doch gleich am Anfang bei der Verteilung der Nummern abfragen, besser noch im Vorfeld kommunizieren können."

Insgesamt seien am Montag 176 Impfungen (77 Erst-, zwölf Zweit- und 87 Drittimpfungen) durch das Team der SLK-Kliniken Heilbronn verabreicht worden, so Meike Wendt, Sprecherin der Stadt. "Zu den zum Start vergebenen 100 fixen Terminen konnten zusätzlich im Verlauf der Aktion auch Personen aus der Warteschlange geimpft werden."

Die beiden nächsten Impfaktionen der Stadt Mosbach in Kooperation mit dem Heilbronner Impfteam finden sonntags, 5. und 19. Dezember, jeweils von 13.45 bis 20 Uhr im DRK-Testzentrum in der Alten Bergsteige 5 statt. Termine werden nun jedoch ausschließlich online (freigeschaltet ab heutigem Mittwoch, 19 Uhr) vergeben. "Somit entfällt das lange Schlangestehen bei nasskaltem Wetter mit der Ungewissheit, ob man dran kommt oder nicht", heißt es zur Begründung. Das Angebot richte sich vor allem an bisher Ungeimpfte, Zweit- und Booster-Impfungen seien aber auch möglich. Sollten am jeweiligen Impftag noch Kapazitäten über die gebuchten Termine hinaus bestehen, informiert die Stadt aktuell auf ihrer Website sowie über die App "PPush".