Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Wer 27 Jahre alt ist, von dem - besser: von der - lässt sich sagen, dass sie das Leben vor sich hat. Und dennoch beschäftigt sich Hannah Lena Baudy mit dem Ende des Lebens - anderer junger Menschen. Als ehrenamtliche Begleiterin beim Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis ist sie nun für ihr Engagement in Berlin von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ausgezeichnet worden. Zusammen mit fast 100 anderen jungen Erwachsenen erhielt die Mosbacherin eine der erstmals verliehenen "Anerkennungsurkunden" in der Hospizarbeit und Palliativversorgung.

"Sie haben Großartiges geleistet", so Giffey. "Mit der Urkunde wollen wir das Engagement würdigen und die Kompetenzen auch für das künftige Leben nachweisbar machen." Wenn sie sich auch über die höchstpolitische Anerkennung freue, das Letztere sei ihr weniger wichtig, betont Hanna Lena Bady. "Ich möchte vor allem etwas Sinnvolles tun - in erster Linie für andere." Dass das, was sie tut, auch ihrem Leben Sinn verleiht, das verhehlt die nachdenkliche Hospizmitarbeiterin nicht.

Auslöser für ihr Engagement war die lebensbedrohliche Erkrankung einer Freundin. "Das hat mir einfach eine unheimlich große Angst gemacht." Aber es hat sie nicht das Weite suchen lassen, sondern Hannah Lena ist viele Wege mit ihrer Freundin gegangen, war an ihrer Seite. Genauso wie sie nun an der Seite von Kindern ist, die selbst oder in deren Familie ein Mitglied (Elternteil, Geschwister) an einer - wie es im Fachjargon heißt - lebensverkürzenden Erkrankung leiden.

Gerade hat sich Hannah Lena Baudy in einer neuen Familie vorgestellt, nachdem ihr Dienst in einer anderen nach mehr als zwei Jahren beendet war. "Dort habe ich mich dem Geschwisterkind gewidmet, wir haben gespielt, gelesen, waren draußen, haben gelacht." Ja, gelacht wird auch. Natürlich. Es sei normal, dass gelacht werde, rückt Hannah Lena das Bild zurecht, das mancher möglicherweise von Lebenslagen hat , in denen der Tod oder eben eine schlimme Krankheit zum Alltag gehören. Es sei schon manchmal schwer, aber überwiegend erlebt Hannah Lena die Situationen positiv. "Es ist erstaunlich unkompliziert."

Die sensible 27-Jährige ist für ihren Dienst am Nächsten gründlich vorbereitet worden. "Der Qualifikationskurs hat ein Dreivierteljahr gedauert", erzählt sie von der Zeit vor fast drei Jahren, als ihre Fürsorge für die Freundin eine weitere Dimension bekam. "Da haben wir ‚Werkzeuge‘ an die Hand bekommen, Kommunikationstraining und Wahrnehmungsschulung, und nun müssen wir sehen, was wir daraus machen." Jetzt, im Einsatz, helfen außerdem Gruppentreffen und Supervisionen den Begleiterinnen (ein Mann ist im Team), das Erlebte einzuordnen und zu verarbeiten. Dafür gibt es im Verein hauptamtliche Koordinatorinnen. Im ehrenamtlichen Team des Ambulanten Kinderhospizdienstes ist Hannah Lena Baudy mit Abstand die Jüngste.

In Berlin hat sie andere kennengelernt, die einerseits ähnlich, nämlich sozial und empathisch "ticken" wie sie, und andererseits doch "anderswoher" kamen, was nicht nur geografisch galt. Aber die jungen Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit eint, dass sie mit Feingefühl und Empathie anderen zur Seite sein können.

"Viele kommen aus dem sozialen Bereich, sind Kinderkrankenschwestern oder in anderen pflegerischen Berufen tätig", hat die Abteilungsleiterin der Mosbacher Stadtwerke erfahren. Ihr Job und ihr Ehrenamt, für das es übrigens "nur" eine Aufwandsentschädigung gibt, haben gemeinsam, dass in beiden Fällen Zeit und Energie investiert werden. "Doch im Hospizdienst ist für mich noch mehr Sinn."

Positive Auswirkungen hat der Dienst in Hannah Lenas Leben hinein. "In unserer Familie wurde das Thema Tod nie weggeschlossen, sondern offen darüber gesprochen." Dass der Tod ein "schlimmes" Thema sei, das leugnet sie nicht, aber die Beschäftigung damit hat ihr von den Ängsten schon ein Stück genommen. "Außerdem lernt man zu unterscheiden im Leben - das Wichtige vom Unwichtigen." Und wenn es ihr in der Begleitung betroffener Familien mal zu schwer wird, findet Hannah Lena in der eigenen Familie die offenen Ohren und die Anteilnahme, die sie sonst anderen schenkt.