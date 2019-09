Von Alexander Rechner

Mosbach. Im Land hat die Schule wieder begonnen - und zahlreiche Eltern sorgen sich, ob ihr Kind dort jeden Morgen sicher ankommt. Für viele ABC-Schützen startet ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Damit beginnt für die Erstklässler, auch an der Grundschule Waldstadt, der sprichwörtliche Ernst des Lebens - auch im Straßenverkehr. Und die Sicherheit der Kinder treibt Sigrid Keil, langjährige Stadträtin in Mosbach, um, wenn sie die Situation in der Waldstädter Solbergallee auf Höhe der Kirche St. Bruder Klaus betrachtet. Denn dort gibt es eine schmale Stelle, an der offenbar viele Grundschüler und Fußgänger die Straße überqueren. Allerdings habe sie schon häufiger festgestellt, dass die Fahrzeuge dort, zwischen der katholischen Kirche und der Waldstadt-Apotheke, nicht anhalten, wenn jemand am Straßenrand stehe und auf die andere Seite wolle. "Denn viele Autofahrer wissen gar nicht, dass hier ein Überweg ist", begründet Sigrid Keil im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung das Verhalten der Fahrer. Und genau dies sollte geändert und den Verkehrsteilnehmern veranschaulicht werden - mit einem Warnschild, findet Sigrid Keil.

Dagegen ist aus dem Mosbacher Rathaus jedoch zu hören, dass an dieser Stelle gar kein "offiziell eingerichteter Überweg" existiere. "Mit der dortigen Verengung der Fahrbahn ist lediglich eine Querungshilfe entstanden", führt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, aus. Auch die noch spärlich vorhandene rote Markierung am Straßenrand, die Sigrid Keil als Zeugnis für den Überweg wertet, sei kein Beleg für eine solche Einrichtung. Woher diese Markierung stammt, kann man sich derzeit im Rathaus nicht erklären.

Für Sigrid Keil steht die Sicherheit der Grundschulkinder an erster Stelle. Deshalb möchte sie, dass die Stadtverwaltung in jeder Fahrtrichtung jeweils ein Warnschild anbringt, um die Autofahrer vorsorglich zu sensibilisieren. "Denn Kinder sind spontan", argumentiert die frühere Stadträtin.

In der Pfalzgraf-Otto-Straße, in der 30er-Zone, ist dagegen ein Zebrastreifen angebracht, den viele Schüler(innen) täglich nutzen. Foto: Alexander Rechner

Der Vorschlag zur Installation von Hinweisschildern stößt bei der Mosbacher Stadtverwaltung auf wenig Gegenliebe. "Das Hervorheben des Straßenbereichs mit einer Warnbeschilderung erscheint nicht sinnvoll", heißt es zu dieser Idee. Denn die nahe gelegene Bushaltestelle sei zum Beispiel wie viele weitere Stellen ebenfalls ein Querungsort.

Unterstützung erhält Sigrid Keil von Bernd Spohrer, der beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ zufällig vorbeikommt und die Möglichkeit nutzt, seinem Wunsch nach Einrichtung eines Zebrastreifens an besagter Stelle Ausdruck zu verleihen. Dabei hat er vor allem den Nachwuchs der Grundschule und des Kindergartens im Auge, der dort die Straße überquert.

Allerdings werden die beiden bei der Stadtverwaltung wohl noch dicke Bretter bohren müssen. Denn Übergänge seien in 30er-Zonen grundsätzlich nicht vorgesehen und werden von der Mosbacher Stadtverwaltung an dieser Stelle auch nicht für sinnvoll erachtet. "Mein Kollege hat sich aktuell nochmals mit der Polizei abgestimmt. Dort sieht man es genauso", erläutert die Pressesprecherin. Überdies sei derzeit in der Solbergallee auf der Höhe Einengung eine mobile Tempoanzeige aufgestellt. "Diese zählt auch die Autofahrer pro Stunde", erläutert Meike Wendt.

Im Raum stehe die Frage, ob ein Fußgängerüberweg überhaupt ein Plus an Sicherheit beim Queren von nur einer Fahrspur mit verhältnismäßig geringem Verkehrsaufkommen von vorwiegend Anliegern bringe. Aus Sicht des Rathauses besteht in der aktuellen Situation für die Kinder eine klare Situation: "Kommt ein Fahrzeug, bleibe ich stehen. Kommt kein Fahrzeug, kann ich gehen", so die Verwaltung. "Beim Fußgängerüberweg müssen die Kinder noch abschätzen, ob der Autofahrer sie erkennt und tatsächlich auch anhält", führt die Pressesprecherin hierzu aus.

Aber: Wieso ist dann in der Pfalzgraf-Otto-Straße (ebenfalls eine 30er-Zone), in der Nähe der Wilhelm-Stern-Schule, ein Zebrastreifen angebracht? Stellt man diese Frage der Stadtverwaltung, erhält man die Antwort: "Dort ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf einer begrenzten Strecke und nicht ein komplettes Wohngebiet als Zone 30 ausgewiesen." Zudem umfasse die Pfalzgraf-Otto-Straße dort zwei Fahrspuren bei wesentlich höherem Durchgangsverkehr, während es sich in der Waldstadt vornehmlich um Anlieger handele. Überdies habe der Überweg in der Pfalzgraf-Otto-Straße nach Erkenntnis der Stadt schon vor der Einrichtung der Geschwindigkeitsbeschränkung bestanden.