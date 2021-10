Mosbach. (brw) Sind die Entscheidungsträger, also die Gemeinderäte und Teile der Verwaltung, schon einmal im Wald zugegen, sollte man diese Gelegenheit natürlich nicht ungenutzt lassen. Vor Ort an der Drei-Brunnen-Wiese, genauer vor dem eingehegten ehemaligen Saatschulgelände, stellte Dieter Kautzmann, Leiter Bildung und Generationen bei der Stadt Mosbach, deshalb sein "liebstes Kind", das Projekt eines neuen Wald- oder Naturkindergartens vor.

Für dieses Vorhaben, das in Mosbach schon länger diskutiert wird und das Kautzmann gerne noch vor "seiner Rente" unter Dach und Fach bringen würde, hatte man bereits acht bis neun Standorte im Auge gehabt, die jedoch alle wieder verworfen wurden. Entweder scheiterten sie aus Naturschutzgründen, aus sicherheits- und pädagogischen Aspekten oder wegen der Eigentumsverhältnisse. Bei vorheriger Inaugenscheinnahme zusammen mit der Waldpädagogin kam man zu der Einschätzung, dass die Fläche an der Drei-Brunnen-Wiese dagegen ideal wäre.

Fläche ist bereits gepachtet

Vorgesehen sind 20 Kindergartenplätze. Kautzmann sieht keine Probleme, diese Plätze zu belegen. Auch das Fachpersonal wäre in Mosbach bereits vorhanden. Zwei Fachkräfte würden für die Betreuung der Kinder von 7.30 bis 13.30 Uhr benötigt werden. Träger der Einrichtung wäre die Stadt Mosbach. So könne der Kindergartenbetrieb am besten sicher gestellt werden, merkte Oberbürgermeister Michael Jann an.

Im Fall von Stürmen o. Ä., wenn kein Kindergarten möglich ist, hätte man die Möglichkeit, in eine Sporthalle auszuweichen. Auch Krankheitsvertretungen wären so besser gewährleistet, als wenn man für das Vorhaben einen Verein gründen würde. Für den Transport der Kinder in den Wald soll ein Shuttlebus eingesetzt werden, um Verkehr durch Eltern zu vermeiden.

Allerdings sei die Landesbauordnung auch bei derartigen Projekten zu beachten. Denn auf dem Gelände der ehemaligen Saatschule soll ein Bauwagen installiert werden, in dem z. B. Material für den Kindergarten gelagert werden kann. Die Baurechtsbehörde hatte sich bereits kritisch geäußert angesichts der Nähe zum Wald. Was die Eigentumsverhältnisse angeht, so führte Amtsleiterin Simone Bansbach-Edelmann aus, gehöre die Fläche der Pflege Schönau. Die Fläche sei allerdings von der Stadt aktuell bereits gepachtet. Sie sehe von dieser Seite keine Problem, da die Pflege Schönau derlei Ansinnen, ihrer Einschätzung nach, "positiv" gegenüber stehe.

Winterbauer sieht durch den Naturkindergarten eine Aufwertung des Standorts in der Nähe der Hütte an der Drei-Brunnen-Wiese. Die Hütte spiele bei den Überlegungen "Naturkindergarten" allerdings keine Rolle. Der vordere Bereich, also die Veranda, würde sicher genutzt werden. Dagegen sei auch nichts einzuwenden, man könnte dann eventuell sogar einiges renovieren, führte Winterbauer aus.